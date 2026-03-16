Musí zlepšit přístup. Plzeňský kouč Hyský o tom, proč nehraje Prince Adu

„Střídání takhle brzy není příjemné, je to neplánované. Přišli jsme o Lawala v momentě, kdy víme, jakou formu má a jak důležitý pro tým je. V práci na ofsajdové lajně, v meziprostoru. Doufám, že bude během reprezentační pauzy v pořádku,“ uvedl padesátiletý kouč Hyský po výhře 2:0.
Do hry jste poslal Mohameda Tourého, který se odvděčil prvním gólem, před druhým vybojoval pokutový kop. Potěšil vás?
Volba Tourého byla jasná. Vypadá dobře v tréninku a prokázal, proč tady je, proč jsme ho přivedli. Velká pochvala míří k plzeňskému skautigu. Našli jsme ho ve chvíli, kdy jsme chtěli zvýšit konkurenci na ofenzivních postech. Byl u klíčových momentů zápasu, měl řadu dalších zajímavých momentů. Ale viděl jsem i věci, které musí zlepšit. Věřím, že tenhle zápas mu osobně hodně pomůže, aby se začal prosazovat ještě víc.
Kapitán Vydra je zraněný, na lavičce jste nechal další útočníky Vašulína a Prince Adu.
Co se týče Dana Vašulína, ten není zdravotně úplně v pořádku. To byl největší důvod, proč jsme tu situaci vyřešili takto.
Máte nějaký klíč v nasazování útočníků, je tam hierarchie?
Žádná není. Je to o práci v tréninku, jaký přístup tomu kluci dávají. A Lawal i Touré mají momentálně lepší přístup než Prince Adu. To je vše. Ale chci věřit, protože je to pro nás důležitý hráč, že pochopí, co se od něj v Plzni chce a začne víc pracovat pro mužstvo.
Je pro vás výhra o to důležitější, že jste se na třetí příčce bodově odpoutali od Jablonce?
To bychom se točili pořád v kruhu. Každý zápas a každé vítězství jsou důležité. Ano, v daný moment šlo o klíčové utkání. Ale po pauze přijdou další, nejsou rozdíly. Pořád jsme pod tlakem. Jsme sice tři body od Jablonce, ale počítat se bude až na konci.