Hyský s Plzní cílí na český pohárový unikát: Projít bez porážky? Motivace to je

Plzeň v dosavadních sedmi kolech Evropské ligy dvakrát zvítězila a pětkrát remizovala a je blízko k tomu, aby jako první český klub od zavedení nového formátu pohárů prošla ligovou fází bez prohry. „Určitě je to jedna z motivací. Myslím, že to je výborný výsledek v sedmi zápasech být neporažený, protože soupeři, které potkáváme, jsou výborní a na úrovni Ligy mistrů,“ řekl Hyský.
„Takže to je jedna z motivací, o kterých si zítra určitě budeme říkat. Kluci to vědí. Je to unikát být v ligové fázi bez porážky. Já bych ale chtěl tři vítězství, my máme jenom dvě. Takže to není o tom být neporažený, ale o tom zápas vyhrát,“ doplnil.
Basilej – Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?
Šestice západočeských soupeřů Freiburg, AS Řím, Ferencváros Budapešť, FC Porto, Fenerbahce Istanbul a Panathinaikos Atény už má rovněž před posledním kolem jistotu postupu. „Myslím, že všichni, kdo sledují Plzeň, vědí, že los nám přidělil opravdu vynikající mužstva, vynikající soupeře. Myslím, že řada z nich má velkou šanci dojít v play off hodně daleko,“ mínil Hyský.
Jeho tým bude hrát v Basileji hlavně o to, aby ve společné tabulce 36 účastníků skončil do 16. místa a měl výhodu odvety doma pro úvodní kolo vyřazovací fáze. Aktuálně je o skóre sedmnáctý. „Já to tak moc ani nevnímám. Samozřejmě plzeňské domácí prostředí je specifické. Sami vidíte, že proti výborným velkým soupeřům dokážeme zahrát, že nám lidi dokážou extrémně pomoct. Takže asi to je menší výhoda, na druhou stranu není to rozhodující,“ řekl Hyský.
Basilej bude na dálku bojovat o postup a proti Plzni vyrukuje s novým trenérem. Odvolaného Ludovica Magnina na začátku týdne nahradil Stephan Lichtsteiner. „Víme, že nás čeká zase velmi těžký soupeř, navíc trošku míň čitelný po výměně trenéra. Tyhle změny vždy do mužstva přinesou takový ten první impulz,“ uvedl Hyský.
„Myslím si, že Basilej bude mnohem zodpovědnější dozadu. Že Lichtsteiner, který sedm let hrával v Juventusu Turín, bude od mužstva určitě chtít disciplínu. To je jedna z věcí, kterou Basilej v poslední době neměla. Dostávala hodně gólů. Ale bude to o nás, o našem výkonu,“ doplnil kouč.
Už bude moci využít obránce Sampsona Dweha a Václava Jemelku, kteří kvůli karetnímu trestu chyběli proti Portu. Improvizovat bude muset trenér naopak v ofenzivě, po vyloučení mu bude scházet kapitán Matěj Vydra a doma zůstal další útočník Prince Adu. „Má lehčí zdravotní problém. Sezona je dlouhá, budeme ho potřebovat už v neděli (v lize) v Karviné. Takže z preventivních důvodů jsme ho nechali doma,“ vysvětlil kouč.
Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský
„Pořád máme spoustu možností, jak to udělat a jak zítra útok poskládat. Fotbal tohle přináší. Soupiska je prostě nějaká. Je naše práce se s tím poprat a vyřešit to tak, aby mužstvo fungovalo a bylo úspěšné,“ podotkl trenér, který přišel v říjnu do Viktorie z Karviné.
Stejně jako proti Portu ještě nebude moci využít zimní posily včetně největší hvězdy záložníka Patrika Hrošovského, neboť nefigurují na soupisce pro ligovou fázi. Doma v Plzni tak z různých důvodů zůstalo hned 11 hráčů z kádru. „Není to úplně standardní. Není to jednoduché, ale taková je situace a musíte se s tím dokázat vypořádat. Já myslím, že mužstvo tomu rozumí, chápe to a je připravené,“ podotkl.