Hyský probouzel emoce, po otočce v Teplicích tvrdil: V týmu je charakter!

Petr Bílek
  22:11
Vítězná symfonie Martina Hyského v Plzni mohla poprvé doznít – a přece kabina zase zpívala. Po nedělní otočce na 2:1 v Teplicích si nástupce trenéra Miroslava Koubka zapsal pátou výhru v pátém zápase na lavičce Viktorie. Po poločasovém fénu, po thrilleru a divočině v závěru, po zásazích VAR, po zlatém gólu Jemelky v osmé minutě extra času.
Kouč Plzně Martin Hyský prožívá zápas.

Kouč Plzně Martin Hyský prožívá zápas.

Prince Adu z Plzně slaví gól.
Kouč Teplic Zdenko Frťala,
V poločase zápasu Teplice - Plzeň vystoupil teplický rapper Katannah.
Prince Adu překonal Matouš Trmala.


„Sladké vítězství a hrozně těžký zápas, ale těžkým jsme si ho udělali sami,“ povídal Hyský. „Když se podaří rozhodnout v nastavení, je to vždy velká euforie a hodně pozitivní energie do týmu.“

O čem last minute výhra svědčí?
Je to ukázka, že máme v mužstvu charakter. Zápas z naší strany celkově nebyl dobrý, máme na víc. O to víc si výsledku cením.

Nemusíte se štípnout, že po svém příchodu jen vyhráváte?
Přistupuji k tomu s pokorou a chci, abychom k tomu s pokorou přistupovali všichni v Plzni. Každé vítězství je potřeba si užít, poučit se a zůstat nohama na zemi. Neštípu se. Myslím, že do plzeňské reality jsem se dostal dostatečně za ty tři týdny a jsem rád za výsledky, které máme.

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Před vítězným gólem byl vyloučený Červ, který hasil únik, ale VAR verdikt změnil. Jak vám bylo?
Byl jsem naštvaný na to, jak tahle situace vznikla. Nebyli jsme pevní vzadu. Očekávám od hráčů jako Dweh lepší výkony, ale dostal jsem informaci z lavičky, že situace byla hraniční, ofsajdová. Dobře pro nás. Ztratili jsme pro další zápas na Slavii kvůli čtvrté žluté kartě Adua, ztratit ještě Červa… Navíc faul byl v prostoru, kde by byla nebezpečná standardní situace proti nám. Jsem rád, že rozhodnutí šlo pro nás a Červ na hřišti zůstal.

Adu ale také mohl být vyloučen, kdyby dostal druhou žlutou kartu za faul na Halinského. Netrnul jste?
Já tu situaci pořádně neviděl. Vím, že byl nízký roh, Adu ho chtěl prodlužovat. Myslím, že Halinský měl hlavu nízko, ale nechci to teď po zápase posuzovat. Rozhodčí rozhodl, že to není žlutá karta, což pro nás bylo pozitivní.

Právě Adu ve druhé půli vyrovnal, byla to vaše první střela na bránu. Proč až tak pozdě?
Chybělo nám absolutně všechno, hráli jsme hrozně pomalu, neměli jsme dobrý pohyb, organizaci hry, lehce jsme ztráceli míče. Logicky jsme se nemohli dostat do žádné nebezpečné situace ani zakončení. Domácí hráli dobře, byli lepší v soubojích, měli rychlejší reakce na druhé vypadnuté míče. Bylo dobré, že jsme v první půli inkasovali jen jeden gól.

Prince Adu překonal Matouš Trmala.

Co se pak dělo v kabině?
Důrazně jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, že musí přijít úplně jiná energie, jiné emoce, mnohem větší odhodlání zápas zlomit a být lepší než soupeř. Trošku jsme upravili i postavení na hřišti, apelovali jsme na hráče, aby dávali balony za obranu. A jsem rád, že se to zlepšilo.

Proč jste o přestávce nestřídal, když jste nebyl s výkonem spokojený?
Cítil jsem, že kluci mají mnohem na víc. Že nešlo ani tak o taktiku, jako je nabudit, probudit v nich emoce. Jsou to zkušení hráči, kteří sami věděli a cítili, že první poločas byl špatný. Už když jsem přicházel s kluky z realizačního týmu do kabiny, probíraly se tam některé věci. Kluci dobře reagují, sami věděli, že je třeba zabrat. Věřil jsem, že jsou rozdýchaní, v tempu zápasu. A bylo potřeba jen otočit myšlení a změnit mentalitu, to se povedlo.

Teplice jste na podzim porazil už s Karvinou. Překvapily vás teď?
Hodně jsem z toho zápasu vycházel, ale je to nějaký čas, změnili se někteří hráči. Teplice nás extra nepřekvapily, bylo vidět, že mají velmi dobrou sérii, že nedostávají moc gólů. Zápas jim vyšel velmi dobře, pro nás to byl extrémně těžký soupeř.

Prince Adu z Plzně slaví gól.
Kouč Teplic Zdenko Frťala,
V poločase zápasu Teplice - Plzeň vystoupil teplický rapper Katannah.
Prince Adu překonal Matouš Trmala.


Pro Slavii vám vypadl Adu, vrátí se Višinský či Vydra?
Potřebujeme, aby se dostali zpátky, děláme pro to maximum. Myslím, že oba by mohli být do Slavie připravení.

A co Spáčil, který v Teplicích ze hřiště odkulhal?
Je potřeba počkat na podrobnější vyšetření, vypadá to na větší pohmoždění nártu. Kotník by měl být v pořádku. Věřím, že naši doktoři a fyzioterapeuti udělají všechno pro to, aby byl k dispozici ve čtvrtek pro pohárový zápas s Fenerbahce.

Hledáte po odchodu Kalvacha stále režiséra hry?
Nechci se vracet k tomu, co bylo. Nemluvme o Kalvachovi. Je tady výborné mužstvo a jsem rád, že jak Spáčil, tak Souaré jsou schopní hrát na vícero postech. Jsou to univerzálové, kterým nevadí hrát ze strany ani zprostředka. Přesně tyto typy a typologie hráčů jsou na naší úrovni potřeba. Jsem rád, že je máme, oba se dokážou vyrovnat s jakoukoli rolí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

2. listopadu 2025  18:16,  aktualizováno  21:10

Naštěstí jsme měli tolik šancí! Jak Karviná mohla proti Spartě poprvé i zahazovat

Povedený zápas fotbalisté Karviné vyšperkovali ve stylu. Abdallah Gning v 78. minutě vypálil z dvaceti metrů a míč, který tečoval Panák, zapadl pod břevno. A outsider tak ve 14. kole první ligy...

2. listopadu 2025  20:44

Coufal předvedl gólový centr, u vítězství Hoffenheimu byl i Hranáč

Robin Hranáč a Vladimír Coufal v 9. kole německé fotbalové ligy přispěli k vítězství Hoffenheimu na hřišti Wolfsburgu 3:2. Oba čeští reprezentanti odehráli celé utkání, Coufal přihrál na první gól...

2. listopadu 2025  20:12

Souček gólem pečetil výhru West Hamu nad Newcastlem. Haaland pálil dvakrát

Fotbalisté West Hamu v desátém kole anglické Premier League otočili vývoj zápasu s Newcastlem a zvítězili 3:1. Reprezentační kapitán Tomáš Souček se dostal do hry v 61. minutě a v nastaveném čase...

2. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  20:08

Priske: Proč venku hrajeme hůř než doma? Taky bych rád věděl. Výkon neakceptoval

Navenek zůstal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske klidný, ale určitě v něm všechno vřelo. Sotva hosté srovnali, záhy střelou z dobrých dvaceti metrů strhl vedení na stranu Karviné útočník...

2. listopadu 2025  19:21

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:30

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Nejslabší tým nizozemské fotbalové ligy Heracles Almelo nastřílel v předchozích deseti ligových zápasech sedm branek, ale v 11. kole senzačně svoji bilanci více než zdvojnásobil, když deklasoval...

2. listopadu 2025  16:21

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  15:51

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Měsíc a kousek nazpět podepsal nový tříletý kontrakt, jenže ani poté nedokázal Vítor Pereira bídný Wolverhampton nastartovat. Anglický klub portugalského kouče propustil, český reprezentant Ladislav...

2. listopadu 2025  13:50

