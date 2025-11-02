„Sladké vítězství a hrozně těžký zápas, ale těžkým jsme si ho udělali sami,“ povídal Hyský. „Když se podaří rozhodnout v nastavení, je to vždy velká euforie a hodně pozitivní energie do týmu.“
O čem last minute výhra svědčí?
Je to ukázka, že máme v mužstvu charakter. Zápas z naší strany celkově nebyl dobrý, máme na víc. O to víc si výsledku cením.
Nemusíte se štípnout, že po svém příchodu jen vyhráváte?
Přistupuji k tomu s pokorou a chci, abychom k tomu s pokorou přistupovali všichni v Plzni. Každé vítězství je potřeba si užít, poučit se a zůstat nohama na zemi. Neštípu se. Myslím, že do plzeňské reality jsem se dostal dostatečně za ty tři týdny a jsem rád za výsledky, které máme.
Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka
Před vítězným gólem byl vyloučený Červ, který hasil únik, ale VAR verdikt změnil. Jak vám bylo?
Byl jsem naštvaný na to, jak tahle situace vznikla. Nebyli jsme pevní vzadu. Očekávám od hráčů jako Dweh lepší výkony, ale dostal jsem informaci z lavičky, že situace byla hraniční, ofsajdová. Dobře pro nás. Ztratili jsme pro další zápas na Slavii kvůli čtvrté žluté kartě Adua, ztratit ještě Červa… Navíc faul byl v prostoru, kde by byla nebezpečná standardní situace proti nám. Jsem rád, že rozhodnutí šlo pro nás a Červ na hřišti zůstal.
Adu ale také mohl být vyloučen, kdyby dostal druhou žlutou kartu za faul na Halinského. Netrnul jste?
Já tu situaci pořádně neviděl. Vím, že byl nízký roh, Adu ho chtěl prodlužovat. Myslím, že Halinský měl hlavu nízko, ale nechci to teď po zápase posuzovat. Rozhodčí rozhodl, že to není žlutá karta, což pro nás bylo pozitivní.
Právě Adu ve druhé půli vyrovnal, byla to vaše první střela na bránu. Proč až tak pozdě?
Chybělo nám absolutně všechno, hráli jsme hrozně pomalu, neměli jsme dobrý pohyb, organizaci hry, lehce jsme ztráceli míče. Logicky jsme se nemohli dostat do žádné nebezpečné situace ani zakončení. Domácí hráli dobře, byli lepší v soubojích, měli rychlejší reakce na druhé vypadnuté míče. Bylo dobré, že jsme v první půli inkasovali jen jeden gól.
Co se pak dělo v kabině?
Důrazně jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, že musí přijít úplně jiná energie, jiné emoce, mnohem větší odhodlání zápas zlomit a být lepší než soupeř. Trošku jsme upravili i postavení na hřišti, apelovali jsme na hráče, aby dávali balony za obranu. A jsem rád, že se to zlepšilo.
Proč jste o přestávce nestřídal, když jste nebyl s výkonem spokojený?
Cítil jsem, že kluci mají mnohem na víc. Že nešlo ani tak o taktiku, jako je nabudit, probudit v nich emoce. Jsou to zkušení hráči, kteří sami věděli a cítili, že první poločas byl špatný. Už když jsem přicházel s kluky z realizačního týmu do kabiny, probíraly se tam některé věci. Kluci dobře reagují, sami věděli, že je třeba zabrat. Věřil jsem, že jsou rozdýchaní, v tempu zápasu. A bylo potřeba jen otočit myšlení a změnit mentalitu, to se povedlo.
Teplice jste na podzim porazil už s Karvinou. Překvapily vás teď?
Hodně jsem z toho zápasu vycházel, ale je to nějaký čas, změnili se někteří hráči. Teplice nás extra nepřekvapily, bylo vidět, že mají velmi dobrou sérii, že nedostávají moc gólů. Zápas jim vyšel velmi dobře, pro nás to byl extrémně těžký soupeř.
Pro Slavii vám vypadl Adu, vrátí se Višinský či Vydra?
Potřebujeme, aby se dostali zpátky, děláme pro to maximum. Myslím, že oba by mohli být do Slavie připravení.
A co Spáčil, který v Teplicích ze hřiště odkulhal?
Je potřeba počkat na podrobnější vyšetření, vypadá to na větší pohmoždění nártu. Kotník by měl být v pořádku. Věřím, že naši doktoři a fyzioterapeuti udělají všechno pro to, aby byl k dispozici ve čtvrtek pro pohárový zápas s Fenerbahce.
Hledáte po odchodu Kalvacha stále režiséra hry?
Nechci se vracet k tomu, co bylo. Nemluvme o Kalvachovi. Je tady výborné mužstvo a jsem rád, že jak Spáčil, tak Souaré jsou schopní hrát na vícero postech. Jsou to univerzálové, kterým nevadí hrát ze strany ani zprostředka. Přesně tyto typy a typologie hráčů jsou na naší úrovni potřeba. Jsem rád, že je máme, oba se dokážou vyrovnat s jakoukoli rolí.