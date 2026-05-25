Chance Liga 2025/2026

Motivací je dostat se na úroveň Slavie, říká Hyský. Zřejmě skončí Vašulín i Slončík

Ervín Schulz
  7:00
Krásná rána reprezentanta Sojky z přímého kopu, která orazítkovala spojnici břevna a tyče. Povedená střela Guinejce Tourého, kterou bravurně vytáhl mimo branku slávistický gólman Kolář. A krátký debut tří mladíků Chalupy, Büchnera a Paidara v nejvyšší soutěži. To byla malá pozitiva loučení fotbalistů Plzně se sezonou.
Trenér Plzně Martin Hyský během utkání s pražskou Spartou. | foto: Michal Sváček, MAFRA

Viktoria v závěrečném duelu nadstavby o titul podlehla v neděli před prázdným stadionem v pražském Edenu mistrovské Slavii 0:3, všechny branky inkasovala už v prvním poločase. Do utkání nezasáhly opory Červ, Višinský, Ladra, Doski či Memič, rezervní sestavu ovšem nasadili i domácí.

Na konečném třetím místě už utkání nic nemohlo změnit, čas tak byl na bilancování.

„Pro mě osobně i pro celý klub je velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slavie a mít příští rok takový, abychom s ní byli ve větším kontaktu a potrápili ji o hodně víc,“ přál si na poslední tiskové konferenci této sezony plzeňský trenér Martin Hyský.

Je titul ve správných rukách?
Ano, Slavia je zasloužený mistr. Získala nejvíce bodů, nastřílela nejvíce gólů a nejméně inkasovala. Patří jí velká gratulace.

Plzeň končí třetí, jak tenhle výsledek hodnotíte?
Základní cíl sezony se nám povedlo splnit, skončili jsme na místě zaručujícím kvalifikaci o pohárovou Evropu. Na druhou stranu musím přiznat, že jsme před jarem koukali i po druhém místě. Chybí nám konzistence ve výkonech, to je největší rys této sezony. Tým musím pochválit za výkony v Evropské lize, jako jediný tým jsme prošli základní částí bez porážky. Vyřazení s Panathinaikosem nás mrzí doteď, byl to hratelný soupeř. Velká kaňka je naopak vypadnutí v domácím poháru v Karviné.

Pochválíte konkrétní hráče?
Sampson Dweh a Patrik Hrošovský měli konzistentní formu. Vynikající sezonu měl stoper Krčík, výborné výkony podávali i reprezentanti Višinský, Ladra a Červ. Florian (brankář Wiegele) patřil k nejlepším gólmanům v lize. Kvality máme dost, ale určitě bude třeba tým správně doplnit. Musíme si odpočinout, sezona byla extrémně náročná, odehráli jsme 53 zápasů. Uvidíme, co přijde, příprava na novou sezonu začne 15. června.

Počítáte s hodně změnami v kádru?
To v tuto chvíli nechci komentovat. Plzeň má devět hráčů, kteří mohou reprezentovat své země na mistrovství světa, což je velké číslo a pro nás velká pocta. Uvidíme, jak bude vypadat konečná česká nominace, o účast v týmu Ghany bojuje také Prince Adu. Pokud by na šampionát jeli všichni, je to skvělá věc. A věřím, že po turnaji se vrátí se zkušenostmi, které mohou prodat v Plzni tak, abychom byli úspěšní.

Budou v týmu pokračovat záložník Slončík a útočník Vašulín, kteří se vrátili v zimě hostování?
Je vysoká pravděpodobnost, že tito dva hráči tým opustí.

Pokud Karviná, vítěz domácího poháru, kvůli úplatkářské kauze přijde o evropské poháry, převezmete jako třetí tým ligy její pozici a v tom případě byste měli jistotu minimálně Konferenční ligy. Budete vývoj bedlivě sledovat?
Karviné chci pogratulovat, je to fantastický úspěch lidí, co tam dělají fotbal. My se chystáme na sezonu tak, že začínáme 23. července druhým předkolem Evropské ligy. Od toho se odpíchneme. Co bude následovat, není v naší režii.

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
