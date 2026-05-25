Viktoria v závěrečném duelu nadstavby o titul podlehla v neděli před prázdným stadionem v pražském Edenu mistrovské Slavii 0:3, všechny branky inkasovala už v prvním poločase. Do utkání nezasáhly opory Červ, Višinský, Ladra, Doski či Memič, rezervní sestavu ovšem nasadili i domácí.
Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou
Na konečném třetím místě už utkání nic nemohlo změnit, čas tak byl na bilancování.
„Pro mě osobně i pro celý klub je velká motivace zkusit se dostat na úroveň Slavie a mít příští rok takový, abychom s ní byli ve větším kontaktu a potrápili ji o hodně víc,“ přál si na poslední tiskové konferenci této sezony plzeňský trenér Martin Hyský.
Je titul ve správných rukách?
Ano, Slavia je zasloužený mistr. Získala nejvíce bodů, nastřílela nejvíce gólů a nejméně inkasovala. Patří jí velká gratulace.
Plzeň končí třetí, jak tenhle výsledek hodnotíte?
Základní cíl sezony se nám povedlo splnit, skončili jsme na místě zaručujícím kvalifikaci o pohárovou Evropu. Na druhou stranu musím přiznat, že jsme před jarem koukali i po druhém místě. Chybí nám konzistence ve výkonech, to je největší rys této sezony. Tým musím pochválit za výkony v Evropské lize, jako jediný tým jsme prošli základní částí bez porážky. Vyřazení s Panathinaikosem nás mrzí doteď, byl to hratelný soupeř. Velká kaňka je naopak vypadnutí v domácím poháru v Karviné.
Pochválíte konkrétní hráče?
Sampson Dweh a Patrik Hrošovský měli konzistentní formu. Vynikající sezonu měl stoper Krčík, výborné výkony podávali i reprezentanti Višinský, Ladra a Červ. Florian (brankář Wiegele) patřil k nejlepším gólmanům v lize. Kvality máme dost, ale určitě bude třeba tým správně doplnit. Musíme si odpočinout, sezona byla extrémně náročná, odehráli jsme 53 zápasů. Uvidíme, co přijde, příprava na novou sezonu začne 15. června.
Počítáte s hodně změnami v kádru?
To v tuto chvíli nechci komentovat. Plzeň má devět hráčů, kteří mohou reprezentovat své země na mistrovství světa, což je velké číslo a pro nás velká pocta. Uvidíme, jak bude vypadat konečná česká nominace, o účast v týmu Ghany bojuje také Prince Adu. Pokud by na šampionát jeli všichni, je to skvělá věc. A věřím, že po turnaji se vrátí se zkušenostmi, které mohou prodat v Plzni tak, abychom byli úspěšní.
Budou v týmu pokračovat záložník Slončík a útočník Vašulín, kteří se vrátili v zimě hostování?
Je vysoká pravděpodobnost, že tito dva hráči tým opustí.
Pokud Karviná, vítěz domácího poháru, kvůli úplatkářské kauze přijde o evropské poháry, převezmete jako třetí tým ligy její pozici a v tom případě byste měli jistotu minimálně Konferenční ligy. Budete vývoj bedlivě sledovat?
Karviné chci pogratulovat, je to fantastický úspěch lidí, co tam dělají fotbal. My se chystáme na sezonu tak, že začínáme 23. července druhým předkolem Evropské ligy. Od toho se odpíchneme. Co bude následovat, není v naší režii.