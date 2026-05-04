Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

„Odehráli jsme dva rozdílné poločasy, co se týče výkonu. V tom prvním jsme nebyli spokojeni a byli rádi, že jsme do šatny šli za stavu 1:1,“ hodnotil duel plzeňský kouč Martin Hyský, který ovšem doufal, že jeho tým zápas otočí.
„Věřil jsem, že to zvládneme. Kluky musím pochválit, přestože jsme prohrávali, tak rychlé vyrovnání na 1:1 nám hodně pomohlo a další branka hned na začátku druhého poločasu nám dala klid i sebevědomí,“ dodal.
Po změně stran už domácí dominovali, dostávali se do slibných šancí, z nichž dvakrát udeřili. „Pak jsme hráli přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme důslednější, silnější na míči a vytvářeli si dobré příležitosti. Chtěl bych pochválit i střídající hráče, Touré i Sojka tomu hodně pomohli. Byl to důležitý krok k našemu cíli, kterým je třetí místo,“ upozornil Hyský.
V poločasové přestávce se trenér snažil hráče zklidnit. „Pokaždé chcete najít způsob, jak mužstvu pomoct. Někdy je potřeba zvýšit hlas, jindy zůstat klidný a věcný. Byl jsem naštvaný, jak jsme první půli hráli. Spoustu nepřesností, bez odvahy, soupeři jsme dávali hodně prostoru. Ale zůstal jsem spíš klidnější, ukázali jsme si věci, které fungují. Bylo jasné, že musíme prokázat větší kvalitu a jsem rád, že se to povedlo.“
Výraznou roli sehrály standardní situace, ze kterých domácí vstřelili první a třetí gól. „Ocenění zaslouží realizační tým, standardky nám hodně pomohly. To je práce Marka Bakoše,“ vyzdvihl svého asistenta Hyský.
Na obě branky po rohových kopech centroval Patrik Hrošovský. Přesto trenér viděl i rezervy: „Měli jsme asi osm rohů, které když zahrajeme správně, tak jsme vždy nebezpeční. Proti Hradci z toho padly dvě branky, což je skvělé. Ale při takovém počtu rohů musíme minimálně pětkrát trefit prostor, který chceme. Je potřeba být ještě konzistentnější a preciznější.“
Do základní sestavy se po zranění kolene vrátil kapitán Matěj Vydra, který odehrál první poločas. „Zdravotně je stoprocentně připravený a proto nastoupil od začátku utkání. Co se týče jeho výkonu, tak samozřejmě po tak dlouhé pauze není úplně jednoduché naskočit a chytit tempo. Vím, že má na to, aby podával lepší výkony a odehrál lepší zápasy. Jeho střídání bylo plánované, věděli jsme, že devadesát minut nevydrží a rozhodli se tu výměnu udělat už v poločase,“ vysvětlil kouč.
Výhrou v úvodním kole nadstavby udělala Viktoria důležitý krok k třetímu místu tabulky. „Moc dobře jsme věděli, jak důležitý zápas to je. Další motivací bylo odměnit naše super fanoušky, protože naposledy jsme doma vyhráli v polovině března s Bohemkou. Mezitím se to dvakrát výsledkově a s Pardubicemi ani herně nepovedlo,“ připomněl Hyský.
„Takže jsme chtěli podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v nadstavbě. To se povedlo, ale ještě není rozhodnuto. Ve hře je dvanáct bodů a za týden s Libercem je potřeba udělat další krok,“ má jasno trenér.