Málo energie, kvality i snahy. Hyský po prohře Plzně: Nepřičítal bych to poháru

  10:00
Nepříjemné zlínské déjà vu Martina Hyského. S nováčkem Chance ligy prohrál ve třetím kole na lavičce Karviné 0:1 a sklonit se před ním musel i jako trenér Plzně, která na východě Moravy schytala v neděli překvapivou porážku 0:3, první jarní v normální hrací době. „Prohru beru na sebe. Jsem hodně zklamaný. Takhle jsme si to rozhodně nepředstavovali,“ kabonil se Hyský po nejhorším plzeňském týdnu v sezoně, který začal vyřazením z play off Evropské ligy.
Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu. | foto: ČTK

Jak vás poznamenal čtvrteční nezdar v penaltovém rozstřelu s Panathinaikosem?
Určitě to na týmu zanechalo stopy. Vezme vám to hrozně moc sil. Porážkou v penaltách ztratíte extra motivaci, kterou v sezoně máte. Zklamání bylo ve všech obrovské. Ale jsme profesionálové a nepřičítal bych to vypadnutí z poháru. Udělali jsme sedm změn v základní sestavě. Chtěli jsme mít čerstvé hráče v zápase. Moc se to nepovedlo. Ovlivnil to brzký gól, který dal Zlínu klid. Ještě více ho utvrdil v cestě dobře bránit a jenom čekat na standardku nebo rychlý brejk. Ale měli jsme dost času něco udělat. Kolikrát jsme to často přehrávali. Nenašli jsme cestu k zakončení.

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Každého trenéra štvou góly ze standardky. Kde se stala chyba při rohu a brzké brance Poznara?
Musím se na to podívat. Byli jsme na standardky Zlína připravení. Věděli jsme, že v nich mají sílu, že mají vysoké hráče. Když ji zahrajete úplně precizně dobře a všichni splní, co mají, hodně těžko se brání. Byly tam bloky, dobře kopnuté a Poznar to i přes osobní bránění trefil. Zrovna teď jsme se bavili o tom, že jsme standardky dobře bránili, takže je to na jaře poprvé. Řekl bych, že to bylo spíše skvělým zahráním Zlína, než že by někdo udělal velkou chybu. Každopádně to bylo ve třetí minutě a měli jsme dost času reagovat.

Jak moc frustrující je, že jste prohrál v této sezoně se Zlínem oba zápasy?
Je to nepříjemný soupeř. Gratuluji mu, protože si vítězství teď zasloužil. Jejich strategie fungovala. Doufám, že až Zlín potkám příště, bude to jinak. Chtěli jsme hrát fotbal, dostávat se do šancí po kombinacích nebo postupných útocích a na těžkém terénu to bylo hodně složité. V poločase jsme si říkali, že zjednodušíme hru, abychom dostali míč častěji do vápna. Snažili jsme se reagovat i střídáním. Když už jsme se ve druhé půlce dostali lépe do zápasu a vytvářeli si i šance, soupeř dvakrát udeřili.

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Nejvíce asi mrzí možnost Ladry za stavu 0:1, že?
Kdyby proměnil, zápas bychom byli schopni otočit. V koncovce jsme ale stejně byli málo a když už jsme si něco vytvořili, nevyužili jsme to. Soupeř nás potrestal z dvou rychlých brejků, které Cupák vyřešil velmi dobře. Hlavně druhou situaci, která byla klíčová. Pak už z nás nebylo cítit, že bychom šli za výsledkem a to mě štve a mrzí. I když prohráváte dvacet minut před koncem 0:2, je potřeba do toho dát větší energii, větší kvalitu, snažit se s výsledkem něco udělat. Po třetím góle bylo hotovo. Cítím, že jsme všichni nespokojení, hráči měli v kabině hlavy dole. Musíme se oklepat, poučit a už to neopakovat. Víme, jak se zápasy po evropských pohárech hrají, jak jsou složité a teď jsme ho nezvládli.

Znovu hrál od začátku kapitán Lukáš Červ. Není toho na něj za poslední dobu už moc?
Hráči jsou určitě unavení po takovém programu. Právě proto šel ve druhé půlce dolů. Na druhou stranu o hráče je dobře postaráno. Mají maximální péči, aby se z toho dostali. Nepřidá vám ani psychika, když jde utkání proti vám a nedaří se. K silám, které jste ztratili ve čtvrtek, ještě těžknou nohy. Ale to jsme věděli a zařídili se podle toho. A že by Lukáš neměl síly, v tom porážka nebyla.

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Někteří hráči dostali po delší době šanci od začátku. Jak ji využili? Třeba exzlínského Toma Slončíka jste stáhl už v poločase.
Nezklamal mě. Nestřídali jsme ho kvůli špatnému výkonu, ale abychom zjednodušili hru a dostávali se více do náběhů za obranu. A Tom je hráč, který to má rád do meziprostoru, do nohy. Ačkoliv nebyl první poločas od nás dobrý, nehrál špatný zápas. Nechci hodnotit individuální výkony do médií, to si uděláme interně. Jak jsem říkal, porážku beru na sebe. Zvolená sestava nefungovala podle představ.

Jak jste přemýšlel při nasazení krajního wingbeka Doskiho na pozici stopera?
Merchas dokáže zahrát na vícero postech. Třeba nedávný duel s Portem odehrál také na místě stopera. Navíc jsme měli lehce zraněné Jemelku se Spáčilem. Dweh odehrál 120 úžasných minut proti Panathinaikosu. Když si to všechno dáte dohromady, vyjde vám z toho, proč Merchas hrál stopera.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

