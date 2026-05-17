Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Není vám v tuhle chvíli líto, že sezona končí?
Jsem rád, jak hrajeme a jak herně vypadáme. Je třeba vyzdvihnout, jakým způsobem tým dominoval, jak se prezentoval. Jsem rád, že jsme proměňovali šance, protože minule na Spartě nám jen koncovka nevyšla tak, jak jsme chtěli. Takhle jsme si poslední domácí zápas představovali, s fanoušky jsme se chtěli rozloučit tímhle výkonem.
Co jste tedy hráčům v kabině říkal za jasného stavu 4:0?
Apeloval jsem, abychom vzadu uhráli nulu, zbytečným podceněním si to nezkomplikovali. A přál jsem si, abychom přidali ještě nějaký gól. Víme, že Jablonec se soustředí na středeční finále poháru s Karvinou. Luboš (Kozel, trenér Jablonce) se rozhodl protočit sestavu, ale my se koncentrovali sami na sebe. Dopadlo to výborně a myslím, že Jablonec na finále nepojede úplně v pohodě.
Vy jste větší rotaci sestavou neplánoval? Třetí místo už máte jisté.
Naopak jsme si to nastavili tak, že do utkání půjdeme s tou nejsilnější možnou sestavou. Mužstvo si v posledních zápasech sedlo, hráči jsou na správných pozicích, vyhovují si, z týmu cítím velmi dobrou chemii. Naší motivací, bez ohledu na jistotu třetího místa, bylo poslední domácí duel odehrát co nejlépe a s fanoušky se rozloučit co nejlepším způsobem.
Změní se to v posledním utkání na Slavii? Třeba záložník Slončík či útočník Vašulín dlouho čekají na šanci.
Máme na to týden. Popřemýšlíme, budeme se bavit i s hráči, kteří jsou v širší nominaci na mistrovství světa. Rozhodnuti v tuto chvíli nejsme, ale může se stát, že na Slavii nastoupí někdo z kluků, kteří neměli v poslední době tolik příležitosti.
Poprvé od října se trefil kapitán Matěj Vydra. Fanoušci poté skandovali: „Vydra do repre“. Udělal vám radost?
Jsem za Matěje hodně rád. Vím, čím si za ten půlrok prošel, jak po zdravotních potížích pracoval na návratu. Nebyl pak spokojený s vytížením a když šanci měl, nebyly to výkony, jaké si představuje on ani já. Ale věřil jsem, že do tohoto zápasu půjde s velkou motivací. Je v širší nominaci do Ameriky a nějaká naděje existuje, jinak by v ní nebyl. Pro něj to byl možná moment, kdy se chtěl ukázat a o to místo si říci. Podal velmi dobrý výkon, dal gól a přispěl k týmovému výkonu.
Další jméno, stoper Dávid Krčík. Dal další dva góly, v sezoně jich má už dvanáct a atakuje ligový rekord v počtu branek vstřelených obráncem, který se 13 trefami drží bývalý sparťan Ladislav Krejčí.
Je to skvělé. Já si nejsem jistý, jestli tu rekordní sezonu Láďa Krejčí odehrál celou vzadu, nebo se občas přesouval do zálohy. Myslím, že jako čistokrevný obránce už Dávid rekord překonal, předtím měl v sezoně 2017/18 Filip Novák na kontě jedenáct branek. Dávid každopádně skvěle navázal na podzimní formu z Karviné. Zvládl tlak, který je v Plzni na hráče daleko větší, potvrzuje svoji extratřídu. Poprvé v životě dostal nominaci do slovenské reprezentace. Přál bych mu, aby na Slavii přidal i ten třináctý gól. Bude to jedna z motivaci na naše poslední utkání.
V nominaci scházel Jiří Panoš, bylo to ze zdravotních důvodů?
Měl lehčí zdravotní indispozici, z preventivních důvodů zůstal mimo. Uvidíme, jak se ta situace vyvine do neděle.