Vydra? Gól jsem mu moc přál, řekl Hyský. Stopera Krčíka už považuje za rekordmana

Když mířil v poločasové pauze za hráči do kabiny, byla to pro něj nová situace. A rozhodně příjemná. „Ještě se mi jako ligovému trenérovi nikdy nestalo, že by můj tým vedl po půli 4:0. Zvláštní moment,“ pousmál se trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po posledním domácím duelu sezony. Viktoria nakonec přejela Jablonec 5:0, šest zápasů v řadě neprohrála a sezonu zakončí příští neděli na Slavii.
Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu.

Plzeňský obránce Dávid Krčík se raduje ze svého gólu z pokutového kopu. | foto: ČTK

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Dávida Krčíka.
Plzeňský obránce Dávid Krčík proměňuje pokutový kop.
Není vám v tuhle chvíli líto, že sezona končí?
Jsem rád, jak hrajeme a jak herně vypadáme. Je třeba vyzdvihnout, jakým způsobem tým dominoval, jak se prezentoval. Jsem rád, že jsme proměňovali šance, protože minule na Spartě nám jen koncovka nevyšla tak, jak jsme chtěli. Takhle jsme si poslední domácí zápas představovali, s fanoušky jsme se chtěli rozloučit tímhle výkonem.

Co jste tedy hráčům v kabině říkal za jasného stavu 4:0?
Apeloval jsem, abychom vzadu uhráli nulu, zbytečným podceněním si to nezkomplikovali. A přál jsem si, abychom přidali ještě nějaký gól. Víme, že Jablonec se soustředí na středeční finále poháru s Karvinou. Luboš (Kozel, trenér Jablonce) se rozhodl protočit sestavu, ale my se koncentrovali sami na sebe. Dopadlo to výborně a myslím, že Jablonec na finále nepojede úplně v pohodě.

Vy jste větší rotaci sestavou neplánoval? Třetí místo už máte jisté.
Naopak jsme si to nastavili tak, že do utkání půjdeme s tou nejsilnější možnou sestavou. Mužstvo si v posledních zápasech sedlo, hráči jsou na správných pozicích, vyhovují si, z týmu cítím velmi dobrou chemii. Naší motivací, bez ohledu na jistotu třetího místa, bylo poslední domácí duel odehrát co nejlépe a s fanoušky se rozloučit co nejlepším způsobem.

Změní se to v posledním utkání na Slavii? Třeba záložník Slončík či útočník Vašulín dlouho čekají na šanci.
Máme na to týden. Popřemýšlíme, budeme se bavit i s hráči, kteří jsou v širší nominaci na mistrovství světa. Rozhodnuti v tuto chvíli nejsme, ale může se stát, že na Slavii nastoupí někdo z kluků, kteří neměli v poslední době tolik příležitosti.

Poprvé od října se trefil kapitán Matěj Vydra. Fanoušci poté skandovali: „Vydra do repre“. Udělal vám radost?
Jsem za Matěje hodně rád. Vím, čím si za ten půlrok prošel, jak po zdravotních potížích pracoval na návratu. Nebyl pak spokojený s vytížením a když šanci měl, nebyly to výkony, jaké si představuje on ani já. Ale věřil jsem, že do tohoto zápasu půjde s velkou motivací. Je v širší nominaci do Ameriky a nějaká naděje existuje, jinak by v ní nebyl. Pro něj to byl možná moment, kdy se chtěl ukázat a o to místo si říci. Podal velmi dobrý výkon, dal gól a přispěl k týmovému výkonu.

Další jméno, stoper Dávid Krčík. Dal další dva góly, v sezoně jich má už dvanáct a atakuje ligový rekord v počtu branek vstřelených obráncem, který se 13 trefami drží bývalý sparťan Ladislav Krejčí.
Je to skvělé. Já si nejsem jistý, jestli tu rekordní sezonu Láďa Krejčí odehrál celou vzadu, nebo se občas přesouval do zálohy. Myslím, že jako čistokrevný obránce už Dávid rekord překonal, předtím měl v sezoně 2017/18 Filip Novák na kontě jedenáct branek. Dávid každopádně skvěle navázal na podzimní formu z Karviné. Zvládl tlak, který je v Plzni na hráče daleko větší, potvrzuje svoji extratřídu. Poprvé v životě dostal nominaci do slovenské reprezentace. Přál bych mu, aby na Slavii přidal i ten třináctý gól. Bude to jedna z motivaci na naše poslední utkání.

V nominaci scházel Jiří Panoš, bylo to ze zdravotních důvodů?
Měl lehčí zdravotní indispozici, z preventivních důvodů zůstal mimo. Uvidíme, jak se ta situace vyvine do neděle.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Aktualizujeme
Záložník Tomáš Souček z West Hamu se přetlačuje o míč se Sandrem Tonalim z...

Šest zápasů nabídl nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězili 3:2 nad Nottinghamem, Wolverhampton proti Fulhamu uhrál remízu 1:1. O záchranu bojující West Ham...

Fotbalisté Plzně se radují z vstřeleného gólu.

Jablonečtí fotbalisté se kvůli vysoké porážce 0:5 v Plzni a výhře Hradce proti Slavii (3:1) nedostali v Chance Lize na vytoužené čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. O ni budou muset...

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín slaví gól do sítě Liberce.

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o titul porazili Liberec na jeho stadionu 2:0. Zápas rozhodli až v poslední desetiminutovce, když se prosadili navrátilec po trestu Mercado a...

Královéhradečtí fotbalisté slaví společně s fanoušky třetí gól v bráně Slavie.

Královéhradečtí fotbalisté se vracejí do evropských pohárů. Ve čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o titul porazili 3:1 jistého mistra Slavii, čímž si zajistili čtvrté místo a kvalifikaci do...

Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo...

Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi...

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Kombinace náhody, systémových chyb i omylů. Tak označil předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík incident, který znovu otevřel otázku bezpečnosti na fotbalových stadionech. Tématu se...

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

Útočník Cristiano Ronaldo

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

Mistryně české ligy. Sparťanské fotbalistky oslavují zisk 34. titulu v nejvyšší...

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

