Hyský o podzimu a výhledu na jaro: Chci být nejlepší. Věřím, že posílíme kádr

Těší vás, jak mužstvo zvládlo po náročném čtvrtku v Aténách poslední podzimní duel?
Chci tým pochválit. Mělo to kvalitu, chtělo to jen víc gólů, šancí bylo v obou poločasech dost. V první půli jsme byli ještě dominantnější, ale musíme složit poklonu gólmanovi soupeře. Jeho zásluhou jsme vedli jen o gól. Výhra je zasloužená, na krátkou dovolenou můžeme odcházet spokojení.
U týmu jste dva měsíce, jak je hodnotíte?
Vidím to pozitivně. A ambiciózně. Máme 32 bodů, na jaře nás čeká ještě dost kol, plus nadstavba. Budeme hrát v lize o umístění na pohárových příčkách. Úplně spokojení být nemůžeme, zbytečně jsme ztratili body třeba v Jablonci, kde jsme byli lepší, vyhořeli jsme na Slovácku. Ale odehráli jsme i výborné zápasy. V Evropské lize je to velká jednička, je vidět, že i s tak vysokou kvalitou soupeřů dokážeme udržet krok. V Římě jsme to ubojovali a měli štěstí, v Řecku ubránili oslabení. Zároveň víme, že ještě nejsme ve vyřazovací fázi, potřebujeme ve zbývajících dvou utkáních bodovat. Ale není nic lepšího, než začít jaro takovými krásnými zápasy.
Mluví se o nabídkách na útočníka Durosinmiho, máte obavu, že o něj přijdete?
To je věc vedení klubu, jeho spolupráce s hráčským agentem. Rafiu tady dlouhodobě odvádí skvělou práci. Nicméně pokud mám mluvit za sebe, očekávám od něho ještě větší konzistentnost výkonů. Ne v každém utkání podal takový, jakého je schopen. Mentálně se musí dokázat nastavit na těžký program, i když je pro něj složité hrát tři top utkání v týdnu. Vyžaduje to práci i od nás, abychom kádr posílili a na každém postu měli adekvátní náhradu. Konkurence je to, co v Plzni hráče požene ještě víc.
Kolik nových hráčů si přejete? Zatím jsou jisté návraty Vašulína a Slončíka z hostování. Počítáte s nimi?
Nebudu komentovat žádné příchody ani posty, které chceme posílit. Z hostování se vrací tito dva. Oba jsou výborní hráči, kvalitu potvrzují. Budou mít šanci stejně jako ostatní se tady porvat o místo. A pomoci vytvořit hráčský mix, který pro jarní část soutěže budeme potřebovat. Věřím, že během přípravy se zlepšíme a budeme mít nejvyšší ambice.
Jaký byl podzim pro vás osobně po nástupu do Plzně?
Je to rozdíl, když pracujete v takovém klubu, s takovými požadavky a pod takovým tlakem. Je větší než předtím v Karviné, to rozhodně. Ale o tlaku fotbal je. A o tom, jak k němu přistupujete. Mám okolo sebe skvělý realizační tým, moc mi pomáhá. Vedení je na špičkové úrovni, věřím, že spolupráce bude pokračovat, že je teprve na začátku a bude úspěšná.
Co byste v projevu týmu chtěl ještě změnit?
Chtěl bych, aby mužstvo bylo pro každého soupeře nepříjemným. Abychom se prezentovali dominantním fotbalem. Myslím, že k tomu nakročeno máme. Věřím, že se konkurence v týmu ještě zvýší, to je klíčové, abychom program zvládali. Mluvit, jestli chceme být první, druhý, třetí, to je v tuto chvíli zavádějící. Ale Plzeň má ambice, stejně tak já, chci být nejlepší. Budeme pracovat na tom, aby se naše herní principy ještě prohlubovaly, aby to hráči ještě víc chápali a byli schopni jít každý zápas na krev. Mužstvo je dobře nastavené a Plzeň má skvělé fanoušky, provázejí nás po republice i po celé Evropě. Hrozně si jich vážíme.
Pauza bude krátká, začínáte již 3. ledna. Na čem budete nejvíc pracovat?
Na součinnostech jak v obraně, tak v útočné fázi. Jde o to, aby hráči navzájem navnímali přednosti toho druhého. Pro mě je důležité, aby šla kabina za svým cílem, byla spojená. Věřím, že ten čas, který máme do dalšího zápasu v Evropské lize, k tomu využijeme.
Změnil jste například rozestavení defenzivní řady, jste spokojený, jak ten krok hráči zvládli?
Jsem spokojený, ale není to o rozestavení. Je to o principech, jak se chovat s míčem a bez míče. Rozestavení se mění podle toho, na jaké části hřiště balon máme. Chci, aby tým byl variabilní, méně čitelný, abychom měli na každém postu typologicky odlišné hráče, aby se mohlo reagovat během zápasu. Věřím, že přivedeme zajímavé hráče a budeme se tak prezentovat.