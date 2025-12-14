Chance Liga 2025/2026

Hyský o podzimu a výhledu na jaro: Chci být nejlepší. Věřím, že posílíme kádr

Ervín Schulz
  20:25
Chválil tým za vítěznou rozlučku s podzimem proti pražské Dukle (2:0), do jarní fáze sezony chce Martin Hyský kádr posílit a neskrývá nejvyšší ambice. Byť Plzeň v první lize ze čtvrté příčky na lídra ze Slavie ztrácí třináct bodů. „Teď se těším, že vyrazím s rodinou na hory. Týden budu odpočívat. I když úplně vypnout nejde, hlava vám pracuje pořád. A 3. ledna už začínáme,“ vypočítal padesátiletý kouč.
Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha.

Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha. | foto: Petr EretMAFRA

Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví doma se svými fanoušky výhru 2:0 nad Duklou...
Rafiu Durosinmi se raduje po vstřeleném gólu v utkání s Duklou Praha.
Fanoušci Viktorie Plzeň v utkání s Duklou Praha.
Brankář Dukly Praha Rihards Matrevics během utkání proti Plzni.
10 fotografií

Těší vás, jak mužstvo zvládlo po náročném čtvrtku v Aténách poslední podzimní duel?
Chci tým pochválit. Mělo to kvalitu, chtělo to jen víc gólů, šancí bylo v obou poločasech dost. V první půli jsme byli ještě dominantnější, ale musíme složit poklonu gólmanovi soupeře. Jeho zásluhou jsme vedli jen o gól. Výhra je zasloužená, na krátkou dovolenou můžeme odcházet spokojení.

U týmu jste dva měsíce, jak je hodnotíte?
Vidím to pozitivně. A ambiciózně. Máme 32 bodů, na jaře nás čeká ještě dost kol, plus nadstavba. Budeme hrát v lize o umístění na pohárových příčkách. Úplně spokojení být nemůžeme, zbytečně jsme ztratili body třeba v Jablonci, kde jsme byli lepší, vyhořeli jsme na Slovácku. Ale odehráli jsme i výborné zápasy. V Evropské lize je to velká jednička, je vidět, že i s tak vysokou kvalitou soupeřů dokážeme udržet krok. V Římě jsme to ubojovali a měli štěstí, v Řecku ubránili oslabení. Zároveň víme, že ještě nejsme ve vyřazovací fázi, potřebujeme ve zbývajících dvou utkáních bodovat. Ale není nic lepšího, než začít jaro takovými krásnými zápasy.

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Mluví se o nabídkách na útočníka Durosinmiho, máte obavu, že o něj přijdete?
To je věc vedení klubu, jeho spolupráce s hráčským agentem. Rafiu tady dlouhodobě odvádí skvělou práci. Nicméně pokud mám mluvit za sebe, očekávám od něho ještě větší konzistentnost výkonů. Ne v každém utkání podal takový, jakého je schopen. Mentálně se musí dokázat nastavit na těžký program, i když je pro něj složité hrát tři top utkání v týdnu. Vyžaduje to práci i od nás, abychom kádr posílili a na každém postu měli adekvátní náhradu. Konkurence je to, co v Plzni hráče požene ještě víc.

Kolik nových hráčů si přejete? Zatím jsou jisté návraty Vašulína a Slončíka z hostování. Počítáte s nimi?
Nebudu komentovat žádné příchody ani posty, které chceme posílit. Z hostování se vrací tito dva. Oba jsou výborní hráči, kvalitu potvrzují. Budou mít šanci stejně jako ostatní se tady porvat o místo. A pomoci vytvořit hráčský mix, který pro jarní část soutěže budeme potřebovat. Věřím, že během přípravy se zlepšíme a budeme mít nejvyšší ambice.

Momentka ze zápasu Viktora Plzeň – Dukla Praha.

Jaký byl podzim pro vás osobně po nástupu do Plzně?
Je to rozdíl, když pracujete v takovém klubu, s takovými požadavky a pod takovým tlakem. Je větší než předtím v Karviné, to rozhodně. Ale o tlaku fotbal je. A o tom, jak k němu přistupujete. Mám okolo sebe skvělý realizační tým, moc mi pomáhá. Vedení je na špičkové úrovni, věřím, že spolupráce bude pokračovat, že je teprve na začátku a bude úspěšná.

Co byste v projevu týmu chtěl ještě změnit?
Chtěl bych, aby mužstvo bylo pro každého soupeře nepříjemným. Abychom se prezentovali dominantním fotbalem. Myslím, že k tomu nakročeno máme. Věřím, že se konkurence v týmu ještě zvýší, to je klíčové, abychom program zvládali. Mluvit, jestli chceme být první, druhý, třetí, to je v tuto chvíli zavádějící. Ale Plzeň má ambice, stejně tak já, chci být nejlepší. Budeme pracovat na tom, aby se naše herní principy ještě prohlubovaly, aby to hráči ještě víc chápali a byli schopni jít každý zápas na krev. Mužstvo je dobře nastavené a Plzeň má skvělé fanoušky, provázejí nás po republice i po celé Evropě. Hrozně si jich vážíme.

Fotbalisté Viktorie Plzeň slaví doma se svými fanoušky výhru 2:0 nad Duklou Praha.

Pauza bude krátká, začínáte již 3. ledna. Na čem budete nejvíc pracovat?
Na součinnostech jak v obraně, tak v útočné fázi. Jde o to, aby hráči navzájem navnímali přednosti toho druhého. Pro mě je důležité, aby šla kabina za svým cílem, byla spojená. Věřím, že ten čas, který máme do dalšího zápasu v Evropské lize, k tomu využijeme.

Změnil jste například rozestavení defenzivní řady, jste spokojený, jak ten krok hráči zvládli?
Jsem spokojený, ale není to o rozestavení. Je to o principech, jak se chovat s míčem a bez míče. Rozestavení se mění podle toho, na jaké části hřiště balon máme. Chci, aby tým byl variabilní, méně čitelný, abychom měli na každém postu typologicky odlišné hráče, aby se mohlo reagovat během zápasu. Věřím, že přivedeme zajímavé hráče a budeme se tak prezentovat.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Aktualizujeme
Jan Kuchta a Sivert Mannsverk po vyrovnávacím gólu na 2:2 v 85. minutě utkání...

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2, když dvakrát prohrávali. Bod zajistil pět...

14. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:32

Hyský o podzimu a výhledu na jaro: Chci být nejlepší. Věřím, že posílíme kádr

Trenér Plzně Martin Hyský po zápase s Duklou Praha.

Chválil tým za vítěznou rozlučku s podzimem proti pražské Dukle (2:0), do jarní fáze sezony chce Martin Hyský kádr posílit a neskrývá nejvyšší ambice. Byť Plzeň v první lize ze čtvrté příčky na lídra...

14. prosince 2025  20:25

Nečekané zaváhání lídra. Bayern remizoval s posledním, až v závěru srovnal Kane

Harry Kane (Bayern Mnichov) střílí na branku, zatímco se ho snaží bránit Stefan...

Lídr německé fotbalové ligy Bayern Mnichov ve 14. kole jen remizoval s poslední Mohučí 2:2. Bod favoritům v 87. minutě zachránil z penalty Harry Kane. Dortmund remizoval na hřišti Freiburgu 1:1 a...

14. prosince 2025  19:52

West Ham ztratil náskok a padl, Tottenham dostal tři góly. Za City opět pálil Haaland

Lucas Paqueta z West Hamu (vlevo) v hlavičkovém souboji s Boubacarem Kamarou z...

Fotbalisté West Hamu v 16. kole Premier League podlehli Aston Ville 2:3, ačkoliv v zápase dvakrát vedli. Český reprezentant Tomáš Souček naskočil až v závěru. Tottenham prohrál na půdě Nottinghamu...

14. prosince 2025  14:48,  aktualizováno  19:37

Petruta o hattricku: Asi se ani nebudu svlékat! Kluci se ptali, jestli jsem normální

Hráči Zlína spolu s hvězdou zápasu Stanislavem Petrutou oslavují s fanoušky...

Doteď nedal v nejvyšší soutěži ani gól, proti Olomouci se ale zlínský záložník Stanislav Petruta rozparádil. Dvacetiletý rodák z Moldavska řídil pětigólovou demolici Sigmy Olomouc hattrickem, který...

14. prosince 2025  19:31

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

14. prosince 2025  15:07,  aktualizováno  17:58

Zlín - Olomouc 5:0, další hanácká ostuda. Petruta vstřelil první ligový gól i hattrick

Stanislav Petruta (Zlín) se raduje potřetí v zápase proti Olomouci.

Olomoučtí fotbalisté po ostudné porážce 1:2 s Lincolnem z Gibraltaru v Konferenční lize zaznamenali další potupnou blamáž. Na půdě Zlína totiž prohráli vysoko 0:5 a počtvrté za sebou v lize...

14. prosince 2025  15:08,  aktualizováno  17:54

Bohemians - Karviná 0:3, hosté slaví po smršti ve druhém poločase

Fotbalisté Karviné se radují z gólu na Bohemians.

Karvinští fotbalisté v 19. kole Chance Ligy zvítězili na hřišti Bohemians 3:0 a pokračují v úspěšném období. Z posledních čtyř duelů mají deset bodů, podzimní část zakončí v elitní šestce. Domácí tým...

14. prosince 2025  14:54,  aktualizováno  15:14

Dva vlastní góly a další ztráta last minute. Krejčí: V takové situaci jsem ještě nebyl

Český reprezentant Ladislav Krejčí (vlevo) během utkání s Arsenalem.

Mluvil rozvážně, věcně, a taky už možná trochu smířeně s tím, co se poslednímu Wolverhamptonu neustále děje. Zmar, bezmoc a cesta ven nikde. „Už se těším, až na ní přijdu,“ hlesl český reprezentant...

14. prosince 2025

Zafi, budeš nám chybět! Řek se loučil se Slavií. Nezapomenutelná cesta, děkoval

Christos Zafeiris se loučí se spoluhráči ze Slavie.

Naposledy levou rukou hrábl do trávníku a dvakrát se pokřižoval. Hned nato se schoval do náruče trenéra Jindřicha Trpišovského. Řecký fotbalista Christos Zafeiris slezl ze hřiště v Edenu naposledy....

14. prosince 2025  9:59

Trenér Galásek: Udělali jsme Baníku ostudu, někteří hráči nám nevrátili šanci

Trenér ostravských fotbalistů Tomáš Galásek přiznal, že při utkání v Karviné...

Pískot a skandování „My chceme Baník“ vyprovázely fotbalisty ostravského Baníku z hřiště po domácím debaklu s Pardubicemi 1:4. Ostravští místo toho, aby se v posledním kole podzimní části první ligy...

14. prosince 2025  8:30

Marečkův unikát, 8 utkání proti Slovácku, 6 gólů: Pomohlo, že už nejsem obránce

Radost teplických hráčů po rozhodující trefě Daniela Marečka v 84. minutě...

Marečku, podejte si Slovácko! Teplický fotbalista Daniel Mareček se proměnil v kata klubu, v němž zažil svá ligová poprvé. V sobotu mu dal už svůj šestý gól v osmém vzájemném zápase.

14. prosince 2025  7:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.