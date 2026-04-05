Hyského mrzela ztráta: Už jsme se cítili jako vítězové, hraje se do poslední vteřiny!

„My jsme se na poslední chvíli dostali do vedení 2:1, ale pak jsme přestali být koncentrovaní a z jednoduchého nákopu soupeř vyrovnal. Jsem z toho absolutně nešťastný a nespokojený, protože si myslím, že jsme si zasloužili víc,“ pokračoval kouč.
Už jste si vyhodnotili, jak je možné, že jste takový zápas nedotáhli do vítězného konce?
Jsme samozřejmě velmi zklamaní z toho, jak ten zápas skončil, hlavně z toho, co se dělo v jeho závěru. Myslím, že jsme už cítili vítězství, ale ztratili jsme koncentraci při poslední situaci, ze které soupeř vyrovnal na 2:2. Všichni cítíme, že po takovém výkonu a kvalitním zápase jsme přišli o dva body zbytečně.
Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti
Je to jedna z nejtěžších ztrát za dobu, co jste u mužstva?
Každá ztráta bolí. Ale přijít o body po posledním nákopu, navíc ve chvíli, kdy jsme v nastavení dali gól a byli v euforii, je samozřejmě hodně těžké. Nechci to ale svádět jen na poslední moment. O výsledku rozhodla hlavně naše neefektivita v zakončení. Vytvořili jsme si spoustu šancí, byli jsme aktivnějším týmem, ale dali jsme jen dva góly, což nakonec nestačilo.
Při prvním vyrovnání sehrála roli euforie, nebo šlo o individuální chybu?
Byla to dohrávaná standardní situace a vrácený míč do nebezpečného prostoru. Nebyli jsme tam dostatečně důslední a soupeř vyrovnal. Obě inkasované branky jsou si podobné, vždy po našem gólu přišla ztráta koncentrace. To je velká kaňka, protože tak zkušenému týmu, jaký máme, by se to stávat nemělo.
Nestalo se to však poprvé v sezoně. Mohli to mít hráči v hlavách?
Nemyslím si, že to dnes při těch situacích hrálo roli. Samozřejmě jsme se o tom po zápase bavili, protože se to nestalo poprvé. Ale spíš šlo o to, že jsme se už cítili jako vítězové a zápas nedohráli správně do konce. Máme vzadu čtyři vysoké hráče, oba stopeři Dweh i Krčík odehráli výborný zápas. Bohužel přišel prohraný souboj, špatné navázání hráčů a jednoduchý gól.
Chybělo vám několik hráčů, v útoku jste neměl k dispozici Lawala, Vydru ani Vašulína. Byla hlavně tato ztráta citelná?
Určitě chyběli, jsou to kvalitní hráči. Na druhou stranu jsem dnes neviděl problém u těch, kteří přišli do utkání. Adu, Panoš, Kadlec i Spáčil přinesli energii i kvalitu. Také ofenzivní hráči jako Toure, Višinský nebo Souaré odehráli dobrý zápas. Jen mě mrzí, že jsme nebyli důraznější a hladovější ve finální fázi. Vytvářeli jsme si šance, ale bohužel nebyli efektivní.
Překvapuje vás, že nejlepším střelcem je obránce David Krčík?
Jsem rád, že se Davidovi daří, má výbornou sezonu. Obecně je ale lepší, když se góly rozloží mezi více hráčů. Samozřejmě bychom chtěli mít útočníka, který dá 15 až 20 gólů za sezonu. Teď nás ale limitují zranění, kvůli kterým někteří nemohou nastoupit. Děláme maximum pro to, aby se co nejdříve vrátili a pomohli týmu.