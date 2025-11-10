Vzadu jsme byli nezodpovědní. Dwehovi zápas nevyšel, uznal plzeňský kouč Hyský

„Mrzí mě a jsem strašně nespokojený s tím, jak jsme bránili, jak jsme byli nezodpovědní směrem dozadu. Soupeři jsme to tím hrozně ulehčili, inkasovali jsme navíc strašně laciné góly,“ vykládal padesátiletý Hyský po duelu patnáctého ligového kola.
Ukázalo se, jak citelná byla absence Jemelky, který je v poslední době klíčovým hráčem plzeňské obrany?
Každá taková ztráta je citlivá. Vašek původně hrát měl, ale vzhledem k jeho zdravotnímu stavu jsme se těsně před zápasem rozhodli, že nenastoupí. Necítil se vůbec dobře. Na druhou stranu, Dweh a Markovič jsou prvotřídní stopeři. Ale tentokrát jim to nevyšlo, hlavně Sampson (Dweh) nehrál podle našich představ. Byl u tří z pěti gólů, s jeho výkonem příliš spokojený nejsem. Doufám, že Venca bude v pořádku, že se během reprezentační pauzy dá dohromady a na tomto postu budeme mít větší výběr.
|
Svůj den neměl uprostřed zálohy ani Spáčil. Projevilo se v tak vypjatém utkání, že mu víc sedí post na levé straně?
Takhle bych to nechtěl hodnotit. Karel je použitelný na vícero postech a ukázal to i v těžkých zápasech v Evropské lize. Má na to hrát uprostřed zálohy, má na to hrát stopera i krajního beka. Je dobře, že takovou hráčskou typologii v něm máme.
Chorý vstřelil dva góly, vyhrával většinou soubojů, byl mužem zápasu. Vidíte příčinu porážky i v tom, že jste si s ním neporadili?
Je to odpověď na to, jak hráli naši stopeři. Slavia přijela s jednoduchou hrou. Válčila, bylo tam hodně faulů, přerušení, navíc průběžný výsledek šel soupeři na ruku. Chorý byl pro Slavii klíčovým hráčem a určitě bych si představoval, že si s ním poradíme jinak. To se bohužel nestalo.
Vyvedlo vás z míry i dlouhé přerušení v úvodu utkání zaviněné vhozenými dýmovnicemi ze sektoru hostujících příznivců?
To jsou věci, které si nepřejete, bylo to nepříjemné. Úvodní minuty jsme odehráli dobře, dostali se do tlaku, pak nás z toho ale dostalo chování slávistických fanoušků. Nicméně celkově tento incident konečný výsledek neovlivnil.
Poznal jste v plné míře, co pro Plzeň znamenají zápasy se Slavií či Spartou?
Já to vím velmi dobře, jak jsou důležité. Snažil jsem se na to tým připravit. Nepovedlo se nám však být v obranné fázi dostatečně důslední, což se v předchozích utkáních nedělo. Nebylo to jen o Chorém, ale i o hráčích kolem. Měli být pod větším tlakem, lépe navazovaní, měli jsme u nich být blíž. Jsem nespokojený, jak jednoduše jsme inkasovali. Z toho se musíme poučit.
|
Ceníte si naopak toho, jak se tým za stavu 1:4 zvedl a vrátil se do hry?
Toho si cením hodně. Odehráli jsme dobrý druhý poločas. Sahali jsme po tom, abychom zápas minimálně zremizovali. Klobouk dolů, jak to kluci zvládli v hlavách, to hodnotím pozitivně. Slavii jsme dostali do úzkých, dali dva krásné góly a byli kousek o vyrovnání. Bylo tam hodně standardních situací, možná nám v nich chybí ještě větší hlad, abychom si s nimi pomohli. Pátý gól Slavie ale udělal za vším tečku.
Se Slavií jste hodně spjatý, byl to pro vás mimořádně emotivní večer?
Osobně jsem byl absolutně soustředěný na svůj tým, nic okolo nehrálo roli. Já na zápas kladl stejný důraz jako na všechny ostatní. Ale samozřejmě jsem to přirovnal k soubojům v evropských pohárech, protože Slavia má velkou kvalitu.
|
Po utkání jste ještě něco říkal sudímu Benešovi, prozradíte co?
Nechci mluvit o rozhodčím. Ale jsem zvědavý, jak komise vyhodnotí hlavně situaci před čtvrtým gólem. Myslím, že po nákopu Staňka byl Chorý v ofsajdu, ale video se k tomu vůbec nevrátilo. Z obou stran to byla v první půli hlavně velká válka, což jsme nechtěli. Hra neměla plynulost. Apeloval jsem, ať víc hrajeme fotbal, dáme míč na zem. Bohužel, v první půli se to u obou stran strhlo. Po přestávce už jsme víc drželi balon, dostávali se do postupného útoku, byly tam zajímavé akce a rezultovaly z toho i dva krásné góly.
Ještě v prvním poločase byl ošetřovaný Višinský po tvrdém souboji s gólmanem Staňkem. Neměl jste obavy, jak z toho střetu vyvázne?
Být tam v tu chvíli o trošku vyšší hráč, mohl se k balonu dostat lépe. Bylo to dobře sehrané, ale Jindra (Staněk) to dobře přečetl a byl u míče dřív. Bylo to tvrdé, zatrnulo mi, ten souboj byl nepříjemný pro oba. Jsem rád, že to Denis přežil jen s nějakými stehy a mohl se vrátit na hřiště.