Chance Liga 2025/2026

Vzadu jsme byli nezodpovědní. Dwehovi zápas nevyšel, uznal plzeňský kouč Hyský

Ervín Schulz
  11:20
Až v šestém soutěžním utkání na lavičce Plzně odcházel ze hřiště jako poražený. Navíc proti klubu, kterému ještě donedávna „patřil“. Kouč Viktorie Martin Hyský po domácí porážce se Slavií 3:5 kritizoval defenzivní hru svého týmu, zároveň vyzdvihl, že za stavu 1:4 se hráči nadechli a sahali alespoň po bodu.
Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Amar Memič z Plzně přechází přes Lukáše Provoda ze Slavie.
Plzeňský obránce Merchas Doski se snaží udržet míč před Davidem Mosesem ze...
Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání proti Plzni
Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni
18 fotografií

„Mrzí mě a jsem strašně nespokojený s tím, jak jsme bránili, jak jsme byli nezodpovědní směrem dozadu. Soupeři jsme to tím hrozně ulehčili, inkasovali jsme navíc strašně laciné góly,“ vykládal padesátiletý Hyský po duelu patnáctého ligového kola.

Ukázalo se, jak citelná byla absence Jemelky, který je v poslední době klíčovým hráčem plzeňské obrany?
Každá taková ztráta je citlivá. Vašek původně hrát měl, ale vzhledem k jeho zdravotnímu stavu jsme se těsně před zápasem rozhodli, že nenastoupí. Necítil se vůbec dobře. Na druhou stranu, Dweh a Markovič jsou prvotřídní stopeři. Ale tentokrát jim to nevyšlo, hlavně Sampson (Dweh) nehrál podle našich představ. Byl u tří z pěti gólů, s jeho výkonem příliš spokojený nejsem. Doufám, že Venca bude v pořádku, že se během reprezentační pauzy dá dohromady a na tomto postu budeme mít větší výběr.

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Svůj den neměl uprostřed zálohy ani Spáčil. Projevilo se v tak vypjatém utkání, že mu víc sedí post na levé straně?
Takhle bych to nechtěl hodnotit. Karel je použitelný na vícero postech a ukázal to i v těžkých zápasech v Evropské lize. Má na to hrát uprostřed zálohy, má na to hrát stopera i krajního beka. Je dobře, že takovou hráčskou typologii v něm máme.

Chorý vstřelil dva góly, vyhrával většinou soubojů, byl mužem zápasu. Vidíte příčinu porážky i v tom, že jste si s ním neporadili?
Je to odpověď na to, jak hráli naši stopeři. Slavia přijela s jednoduchou hrou. Válčila, bylo tam hodně faulů, přerušení, navíc průběžný výsledek šel soupeři na ruku. Chorý byl pro Slavii klíčovým hráčem a určitě bych si představoval, že si s ním poradíme jinak. To se bohužel nestalo.

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii

Vyvedlo vás z míry i dlouhé přerušení v úvodu utkání zaviněné vhozenými dýmovnicemi ze sektoru hostujících příznivců?
To jsou věci, které si nepřejete, bylo to nepříjemné. Úvodní minuty jsme odehráli dobře, dostali se do tlaku, pak nás z toho ale dostalo chování slávistických fanoušků. Nicméně celkově tento incident konečný výsledek neovlivnil.

Poznal jste v plné míře, co pro Plzeň znamenají zápasy se Slavií či Spartou?
Já to vím velmi dobře, jak jsou důležité. Snažil jsem se na to tým připravit. Nepovedlo se nám však být v obranné fázi dostatečně důslední, což se v předchozích utkáních nedělo. Nebylo to jen o Chorém, ale i o hráčích kolem. Měli být pod větším tlakem, lépe navazovaní, měli jsme u nich být blíž. Jsem nespokojený, jak jednoduše jsme inkasovali. Z toho se musíme poučit.

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Ceníte si naopak toho, jak se tým za stavu 1:4 zvedl a vrátil se do hry?
Toho si cením hodně. Odehráli jsme dobrý druhý poločas. Sahali jsme po tom, abychom zápas minimálně zremizovali. Klobouk dolů, jak to kluci zvládli v hlavách, to hodnotím pozitivně. Slavii jsme dostali do úzkých, dali dva krásné góly a byli kousek o vyrovnání. Bylo tam hodně standardních situací, možná nám v nich chybí ještě větší hlad, abychom si s nimi pomohli. Pátý gól Slavie ale udělal za vším tečku.

Se Slavií jste hodně spjatý, byl to pro vás mimořádně emotivní večer?
Osobně jsem byl absolutně soustředěný na svůj tým, nic okolo nehrálo roli. Já na zápas kladl stejný důraz jako na všechny ostatní. Ale samozřejmě jsem to přirovnal k soubojům v evropských pohárech, protože Slavia má velkou kvalitu.

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Po utkání jste ještě něco říkal sudímu Benešovi, prozradíte co?
Nechci mluvit o rozhodčím. Ale jsem zvědavý, jak komise vyhodnotí hlavně situaci před čtvrtým gólem. Myslím, že po nákopu Staňka byl Chorý v ofsajdu, ale video se k tomu vůbec nevrátilo. Z obou stran to byla v první půli hlavně velká válka, což jsme nechtěli. Hra neměla plynulost. Apeloval jsem, ať víc hrajeme fotbal, dáme míč na zem. Bohužel, v první půli se to u obou stran strhlo. Po přestávce už jsme víc drželi balon, dostávali se do postupného útoku, byly tam zajímavé akce a rezultovaly z toho i dva krásné góly.

Ještě v prvním poločase byl ošetřovaný Višinský po tvrdém souboji s gólmanem Staňkem. Neměl jste obavy, jak z toho střetu vyvázne?
Být tam v tu chvíli o trošku vyšší hráč, mohl se k balonu dostat lépe. Bylo to dobře sehrané, ale Jindra (Staněk) to dobře přečetl a byl u míče dřív. Bylo to tvrdé, zatrnulo mi, ten souboj byl nepříjemný pro oba. Jsem rád, že to Denis přežil jen s nějakými stehy a mohl se vrátit na hřiště.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905

22. 11. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Bláznivé finále v Kanadě. Fotbalisté hráli na sněhu, s odklízením pomáhal i brankář

Gólman Nathan Ingham z Ottawy vypomáhá s odklízením sněhu ve finále Kanadské...

Když sparťané před třemi týdny nadvakrát rozehráli duel Konferenční ligy v Rijece kvůli silnému dešti, mluvili o vodním pólu. Byl by tohle fotbal ideálně na lyže? Ve finálovém utkání Kanadské Premier...

10. listopadu 2025  11:23

Vzadu jsme byli nezodpovědní. Dwehovi zápas nevyšel, uznal plzeňský kouč Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský během zápasu proti Slavii

Až v šestém soutěžním utkání na lavičce Plzně odcházel ze hřiště jako poražený. Navíc proti klubu, kterému ještě donedávna „patřil“. Kouč Viktorie Martin Hyský po domácí porážce se Slavií 3:5...

10. listopadu 2025  11:20

NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Bláznivou osmigólovou přestřelkou skončilo 15. kolo fotbalové Chance Ligy. Slavia porazila Plzeň 5:3 a osamostatnila se po polovině základní části na čele soutěže. Šest branek padlo v Liberci, kde...

10. listopadu 2025  10:30

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu.

Nikdo netušil, čím si prochází. Svěřil se jen pár nejbližším. Teď jde Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace a čerstvě i rekordman mezi českými střelci v Premier League, s pravdou ven. V...

10. listopadu 2025  9:50

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Jen sedm bodů z 48 možných ztratila fotbalová Zbrojovka Brno v první polovině sezony. Její nedělní tečka vítězstvím 3:0 na půdě rezervy Sparty Praha byla jen razítkem na výsledkově téměř dokonalý...

10. listopadu 2025  9:17

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

10. listopadu 2025  8:15

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné...

10. listopadu 2025  6:26

Lewandowski nasázel hattrick, Barcelona se dotáhla na čelo. Real jen remizoval

Barcelonský útočník Robert Lewandowski se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 s Vallecanem a podruhé v sezoně ztratili body. Střelecky naprázdno vyšli podruhé během posledních pěti dnů, v Lize mistrů prohráli na...

9. listopadu 2025  18:33,  aktualizováno  23:26

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči svůj gól proti Plzni.

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot. A občas i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo...

9. listopadu 2025  22:26

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

9. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  21:01

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.