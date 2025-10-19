Hyský po premiéře: V Plzni byla spousta pozitiv, ale já chci od mužstva i jiné věci

Chance Liga 2025/2026

Když po zápase fanoušci fotbalové Plzně skandovali jeho jméno, nový trenér Martin Hyský prstem ukazoval na hráče, kteří vydřeli důležité vítězství nad Bohemians (1:0). „Klukům bych chtěl fakt moc poděkovat,“ pravil padesátiletý kouč.
Plzeňský trenér Martin Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský | foto: Anna Kristová, MAFRA

Plzeňský Amar Memič se ve skluzu snaží zastavit průnik Vlasije Siňavského z...
Benson Sakala z Bohemians vede míč před plzeňským Sampsonem Dwehem.
Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi slaví se svými spoluhráči vstřelený gól.
Plzeňský trenér Martin Hyský
Od začátku do konce svůj tým dirigoval. Jednotlivé hráče posouval po trávníku jako figurky po šachovnici. Ty běž o metr vzad, ty zase o dva vpřed. S týmem po celých devadesát minut žil, povzbuzoval ho, hecoval, chválil i káral. Bylo cítit, jak moc chce při premiéře v novém klubu zapůsobit. A hlavně vyhrát.

„Když přijde nový trenér, pro tým je to určitý impulz. A pokud se zvítězí, všechno se jen násobí. Domácí měli dobrou sérii, šestkrát za sebou v lize neprohráli, ale já jsem rád, že tentokrát získala tři body Plzeň,“ řekl Hyský, který se na západ Čech přesunul během reprezentační přestávky z Karviné.

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

Jak těžký zápas jste odehráli?
Složitý. V Ďolíčku to nikdy není jednoduché, Bohemka má výborné mužstvo a odehrála velmi dobrý zápas. My jsme ovládli začátek, viděl jsem na hráčích velkou chuť i velkou kvalitu. Ta nám však trochu scházela v zakončení. Z převahy a šancí, které jsme měli, měl padnout víc než jeden gól.

Místo toho jste se postupně stáhli.
Domácí na vývoj reagovali, změnili rozestavení a my jsme se hráčům snažili předávat informace, jak se mají chovat v napadání. Musím je pochválit, protože to chápali velmi rychle. Nebylo to jednoduché, protože jsme je původně připravovali na obrannou čtyřku, ale Bohemka hrála v první půli vzadu v pěti.

Jemelka přiznal, že mohl být vyloučený. A kouč Veselý se zlobil: Kde je konzistence?

Co vám první utkání ukázalo?
Že je v Plzni velmi zkušený kádr, který si umí poradit. Mrzí mě jenom, že jsme po červené kartě neměli utkání pod větší kontrolou. Zbytečně jsme ztráceli, byli jsme netrpěliví, což může být způsobeno i tím, že chci po mužstvu úplně jiné věci, než na co bylo dosud zvyklé.

Budete konkrétnější?
Pozor, v Plzni byla spousta věcí pozitivních, takže teď nechci, aby to vyznělo jako nějaká kritika. Ale všichni asi vnímáte, jakou mám filozofii fotbalu. Chci, abychom byli nepříjemní bez míče, abychom soupeři nedávali dostatek prostoru ani času, aby si mohl postavit hřiště.

A s míčem?
Musíme jít pořád naplno a neodpočívat. Chci, abychom kontrolovali tempo zápasu, abychom nehráli balony po první přihrávce rovnou nahoru. Jako tým musíme být variabilní, nezbavovat se věcí, které má mužstvo skvěle naučené a zažité, a přidat k nim něco navíc.

Změnil jste rozestavení a nasadil čtyři obránce, Karla Spáčila jste vysunul do zálohy. Proč?
Do detailu chodit nechci. Nejde o to, jestli hrajeme na tři nebo čtyři beky, ale spíš, kde máme míč a kde soupeře. Rozestavení se vzhledem ke hře snažíme určitým způsobem korigovat a upravovat.

Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) se přetlačuje s Alešem Čermákem z Bohemians.

Co řeknete ke Spáčilovi?
Hned první den jsem mu naznačil, že tuhle možnost zvažujeme. Možná to pro něj byl trochu šok, ale stejnou pozici hrával ještě v Prostějově.

To byla třetí liga.
Chápu, jiná úroveň, ale také v Hradci ukazoval, že je konstruktivní a výborný v rozehrávce. Svou roli zvládl skvěle.

Bude to dlouhodobé řešení?
Nechci dělat z Karla navždy střeďáka, ale je to varianta, o které vím a kterou můžeme využít i v průběhu jednotlivých zápasů. Škoda, že utkání na Bohemians nemohl dohrát. Víte dobře, že má za sebou otřes mozku, bohužel dostal zase nějaký úder na hlavu a musel dolů. Víc teď říct nedokážu.

Neozvala se po vyloučení domácího Ramíreze slabina Plzně, která v aktuální sezoně poztrácela už spoustu těsných zápasů? Zatáhli jste se a domácí vás začali přehrávat.
Nechci se dívat na to, co bylo. Začala nová kapitola a my v ní chceme být úspěšní. Navíc si nemyslím, že bychom tady na Bohemians nějak extra ustoupili. Byli jsme aktivní bez míče, ale zlepšit se potřebujeme v momentech, kdy ho máme na kopačkách. Už jsem řekl: chyběla nám větší kontrola, což bylo způsobené i tím, jak domácí hru zjednodušili a všechno hráli nahoru na Júsufa.

Jaký byl vlastně poslední týden pro vás osobně? Trenérem Plzně jste se stal oficiálně až ve středu.
Ale už předtím jsem byl rozhodnutý, že do klubu chci. Jsem rád, že se všechno povedlo, a beru to jako velký závazek. Plzeň má skvělý tým, vynikající zázemí i infrastrukturu. Věřím, že spolupráce bude plodná a aktivní.

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

V Karviné jste měl klid na práci, v Plzni budete pod větším drobnohledem. Cítil jste to už při premiéře?
Stoprocentně. Je to úplně jiné prostředí. Maximálně ambiciózní, ale zároveň takové, kde je pro práci ten největší možný komfort, což je obrovská výhoda. Nejsem naivní a vím, že se ode mě čekají výsledky a progres. Na to jsem připravený.

Byl jste před prvním utkáním nervózní?
Byl, ale to není nic nového. Bývám nervózní před každým zápasem, byť je to zčásti dané tím, že si na sebe tlak vytvářím sám. Chci, abychom perfektně přečetli soupeře, abychom hráčům dali co nejlepší informace, jak hrát. Před kabinou, která je v Plzni, mám obrovský respekt. Při vší úctě ke Karviné jsou tady mnohem zkušenější hráči, kteří toho mají hodně za sebou. Věřím, že na předchozí úspěchy navážeme.

Stanovili jste si s vedením konkrétní cíle? Plzeň přece jen na začátku sezony poztrácela už spoustu bodů.
Ale pořád je to tým, který potřebuje a chce hrát poháry, takže nebylo potřeba si nic víc říkat. Chceme dosáhnout na takové umístění, které nám účast v Evropě v příští sezoně zaručí.

