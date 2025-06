Vecheta? Adekvátní nabídka zatím není, říká Hyský. Náhradu by viděl v Gningovi

V kádru zatím chybějí útočník Filip Vecheta, který je s reprezentací do 21 let na evropském šampionátu, a Alexandr Bužek, jenž zahájí přípravu s mateřskou Slavií Praha.

„Pořád je ale varianta, že se Alex vrátí,“ upozornil Hyský. „Má však velkou motivaci a šanci chytit se ve Slavii, takže bude záležet na tom, jak se jeho situace vyvine. Musíme počkat možná do začátku července.“

Každopádně obránci Shamkou Camara a Michal Tomič ze Slavie budou i nadále v Karviné hostovat.

Naproti tomu v klubu skončili Douglas Bergqvist, Patrik Čavoš, Momčilo Raspopovič, Andrija Ražnatovič a Martin Zedníček.

Trenére, Karviná minulou sezonu nehrála o záchranu. Je i to zajímavé z pohledu možných posil?

Ano, to, kam směřujeme, jak se prezentujeme, jak jsme hráli, hraje svou roli. Pomáhá nám to v komunikaci s hráči, které chceme a které sem lákáme. Důkazem je třeba Honza Chytrý z Jihlavy, který se pro nás rozhodl a nebyla to jediná nabídka, jakou měl. Totéž platí o Abdalláhovi Gningovi, což je kvalitní hráč.

Jan Chytrý (vpravo) se na prvním tréninku v Karviné snaží obejít Pavla Kačora.

Toho jste trénoval už ve Vlašimi, že?

Byl jsem u toho, když přišel ze Senegalu do České republiky, když jsme ho přivedli do Vlašimi. Vím, jaké má schopnosti a věřím, že nám hodně pomůže.

Pomohlo vám, že se osobně znáte?

Ta naše vazba, že jsme spolu už pracovali, hrála velkou roli, i když získat ho nebylo jednoduché. Kontaktoval jsem ho a zeptal se, jestli by měl chuť přijít do Karviné a pomoct nám tady. Cítil jsem, že ji má.

V únoru Gning se svým agentem řešil přestup z Teplic do Widzewu Łodž, ale kvůli zdravotnímu stavu to nevyšlo...

I ta situace kolem jeho nepovedeného přestupu do Polska nám asi napomohla. Jeho zdravotní stav jsme si samozřejmě proklepli. Je v pořádku, nic mu není, může hrát profesionálně fotbal na nejvyšší úrovni. Takže jsem rád, že to dopadlo, protože to nebyl jednoduchý přechod pro něj a hlavně domluva s agentem. Musím pochválit vedení našeho klubu, které na tomhle dělalo a dokázalo se dohodnout.

Jaké máte s Gningem zkušenosti z Vlašimi?

Přišel na zkoušku, když mu bylo dvacet tři let. Už to nebyl nejmladší hráč z Afriky, ale hned bylo vidět, že je chytrý. I když neuměl anglicky, mluvil jenom francouzsky, okamžitě na hřišti chápal, co po něm chceme. Má atletičnost, má fotbalovost. Minulé tři roky v Teplicích mu hodně pomohly, vyspěl, je mentálně silnější. Věřím, že to bude pro nás velká posila.

Může to být i případná náhrada za Filipa Vechetu, který by mohl odejít?

Může, ale když Filip neodejde, bude mít konkurenci, jakou potřebujeme. My jsme na tomhle postu v minulé sezoně neměli moc variant. Byli tady samí mladí hráči, kteří nemají stabilní výkonnost. Ale Filipovi se sezona abnormálně povedla, takže si řekl o to jít někam dál. Jako jediný má zelenou odejít, pokud bude adekvátní nabídka, která zatím není. Má svou cenu. Pořád však je právoplatný hráč Karviné. Po Euru se vrátí a bude záležet na případné nabídce, zda bude dobrá pro hráče, pro klub, kam by mohl jít, a hlavně pro Karvinou.

Filip Vecheta slaví vítězný gól Karviné.

Jak vypadají Lucky Ezeh, Pavel Kačor a Kauan Carneira, kteří se vrátili z hostování v Banské Bystrici, ze Slavie Praha B a Prostějova?

Je vidět, že každý z nich udělal svým způsobem pokrok. Všichni mají za sebou slušný rok v druholigových týmech a Lucky na Slovensku. Věřím, že zase budou ještě více konkurovat hráčům, kteří tady jsou a celkově zvednou kvalitu týmu. Máme však samozřejmě v hledáčku i některý posily.

Na jaké posty?

Chceme přivést ještě hráče do krajního prostoru na levou stranu a chceme posílit ofenzívu v křídelních prostorách.