Kouč Hyský a časem Slavia? Hezky se to poslouchá, vážím si, že jsem v Karviné

Hyského těšilo, že utkání zvládli týmově. „A k tomu tam byly i velmi dobré individuální výkony,“ uvedl a zmínil mimo jiné brankáře Jakuba Lapeše, útočníka Luckyho Ezeha a středopolaře Davida Planku. „Věřím, že nasazení Ezeha bylo překvapením i pro lidi, co nás sledují.“

Proč jste se pro něj rozhodl?

V minulých dvou týdnech se jevil velmi dobře. K tomu byl pokorný a přijal i roli stopera, když jsme hráli mezi sebou. Vypadal lépe než Vinicius, jemuž se povedly minulé vstupy do zápasů a celkem dobře hrál i v Edenu. První volbou byl ale Filip Vecheta, jenže má lehčí zranění, zablokovaná záda, dva dny netrénoval.

Čím to, že jste střídal jen dvakrát?

To bylo tím, že mužstvo hrálo dobře, bylo v pohybu, dobře nastavené, neviděl jsem tam žádný výkonnostní propad, nebo že by někomu docházely síly. Nechtěl jsme do toho vstupovat, což při takovém průběhu utkání ani není jednoduché.

Bylo pro vás těžké oklepat se z debaklu se Slavií 1:5?

Byl jsem po tom utkání hodně kritický, rozebrali jsme si ho. Chyběla mi tam větší poctivost dozadu, větší agresivita, větší aktivita. Slavisté jsou ve formě, bylo těžké jim vzdorovat.

Takže hráčům vysoká prohra neublížila?

Cítil jsem, že ne. Ale sedli si zpátky na zem, poznali, jak složité je držet se naší cesty, být na sebe nároční. Hned na začátku reprezentační pauzy jsem ale viděl, že mužstvo je koncentrované. Jsem rád, jak na to v utkání s Pardubicemi zareagovalo. Byli jsme favority, což svádělo trochu k podcenění, ale to se nestalo. Nabádal jsem kluky, že nepřijede odevzdané mužstvo, že se nemůžeme koukat na tabulku, ani na náš předchozí zápas u nich (1:0), kde jsme jasně dominovali. Dnes to byl mnohem náročnější zápas, ale hráči k němu přistoupili správně.

Jak se vám dívá na ligovou tabulku, v níž jste šestí?

Moc mě to těší. Věřím, že je to signál pro ostatní týmy, pro lidi, po fanoušky. Byl bych moc rád, kdyby přišlo více lidí, aby byl náš stadion plnější než dnes proti Pardubicím. Vím, že je to teprve polovina soutěže, před námi je dlouhá cesta, ale to, co jsme začali před pěti měsíci funguje, takže doufám, že budeme dál vyhrávat a hrát atraktivním způsobem.

Na Pardubice přišlo patnáct set diváků. Je to pro vás velké zklamání?

Ne. Jsem rád za každého diváka a jsem pyšný na ty, co nás podporují i ve venkovních zápasech. Něco jim nabízíme, něco dáváme. Věřím, že se dostaneme do pozice, že na nás bude chodit více lidí. Teď nás čekají skvělé zápasy. Příště hrajeme doma s Plzní.

Ještě před ní nastoupíte v Ostravě proti Baníku a v Praze proti Spartě...

Vím, jaký máme program. Budou to těžké zápasy, ale snad energii, kterou máme, dokážeme v těch zbývajících utkáních podzimu využit.

Nemáte z těch soubojů obavy, když jste v této sezoně prohráli s Plzní 0:5 a se Slavií 1:5?

Nemám, těším se na ně. Věřím, že i všichni v týmu a že budeme o trochu chytřejší, odvážní, aktivní. Nepodceňujeme ani další soupeře, každý je těžký. Ano, Slavia, Sparta a Plzeň jsou těžké váhy. K nim řadím i Baník, jsou silní, ve formě, jdou si za poháry. Budou to náročné zápasy, ale když k nim přistoupíme jako dnes, jsme schopni hrát s každým.

Co říkáte na slova šéfa slavistů Jaroslava Tvrdíka, který ve vás a v pardubickém Davidu Střihavkovi vidí trenérskou budoucnost Slavie?

Vnímám to jako velkou poctu a zodpovědnost. Asi je správné mít vyhlédnuté trenéry, kteří mají nějaký vztah ke klubu. Dobře se to poslouchá, ale chci být pokorný a odvádět dobrou práci s Karvinou. Teď jsme v šestce, nic to neznamená, ale budeme se snažit splnit cíl – být v ligové nadstavbě nejméně v prostřední skupině.

Vy i David Střihavka máte slavistickou minulost...

My jsme s Davidem nějakou dobu spolu pracovali u béčka Slavie. Pak s námi asi šéfové nebyli spokojeni a dali nás pryč a naše cesty se rozešly. Šel jsme k slavistické devatenáctce a David ke starším žákům. Ale nezahořkli jsme, fotbal to přináší, je nevyzpytatelný. Teď jsem rád, že jsme oba v lize a vážím si toho, že mohu být v Karviné. Nemám v úmyslu odcházet a myslet si, že budu ve Slavii.