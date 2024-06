Hyský o Karviné: Chci, aby základ v kabině i na hřišti tvořili čeští hráči

Trenér Martin Hyský, někdejší obránce, který v roce 1996 získal s pražskou Slavii titul, se ujal fotbalistů MFK Karviná.

Na prvním společném tréninku se zapojil i do hry, se svými svěřenci si dal bago.

„Moc rád si zahraju, ale už jsou na mě moc rychlí,“ usmál se osmačtyřicetiletý Hyský, jehož po třech sezonách v druholigové Vlašimi čeká premiéra mezi elitou.

Karviná převážně sázela na bojovnost. Budete v tom pokračovat?

Musí tam být od všeho hodně. Fotbal bez emocí, bez bojovnosti nejde hrát, to je základ. Samozřejmě chci, aby mužstvo hrálo fotbal, budu se do hráčů snažit dostat principy postupného útoku a odvahy na hřišti. Podle toho, co na prvním tréninku vidím, mužstvo to vstřebá rychle. Je tady dostatečná kvalita, abychom hráli atraktivní fotbal, který bude lidi bavit.

Takže kádr má na víc, než na boj o záchranu jako v minulé sezoně?

O minulosti se vůbec nechci bavit. Kádr je slušný. Určitě ale chceme posílit, protože jenom konkurence hráče posouvá a tlačí dopředu. Musejí však tlačit i sami sebe. Věřím, že to vyjde, že mužstvo ještě doplníme. Ale ten základ, co tady je, má velmi vysokou kvalitu.

Ohledně Karviné se každý půlrok hovoří o tom, že hráči tam nechtějí, protože je to daleko a podobně. Věříte, že posily vyjdou?

Věřím. Chceme přivést hráče do každé řady. Jsme s nimi v kontaktu, zájem mají, ale záleží na tom, jestli budeme schopni domluvit se mezi kluby.

Zatím jedinou novou tváří je záložník David Planka ze Slavie Praha, jehož jste vedl ve Vlašimi. Už je jisté, že bude v Karviné?

Jsme se Slavií domluvení, že tady s námi bude. Už se do dolaďují jenom detaily ohledně jeho přestupu.

Mohlo by vaše jméno být lákadlem pro případné karvinské posily?

Nechci, aby to bylo o jednom jménu a o Martinovi Hyském. Je to o Karviné, o tom, abychom udělali mužstvo, které bude konkurenceschopné. Které bude zdravé. A jsem moc rád, jaký máme realizační tým. Kluky, kteří přišli se mnou (trenér brankářů Václav Winter a kondiční trenér Petr Hejný – pozn. red.), velmi dobře znám a vím, jakou mají kvalitu lidskou i profesionální. A také mě těší, že zůstali Marek Bielan s Radimem Grussmannem, protože to, co předvedli v závěru sezony s týmem, bylo fantastické. Myslím, že jsme si k sobě rychle našli cestu. Řekl jsem klukům, že to není o jednom trenérovi. Tady je trenérský štáb a všichni jsme na stejné úrovni. Všichni jsou důležití, dnešní fotbal není o jednom člověku.

Trenér Martin Hyský dává pokyny karvinským fotbalistům během tréninku.

Měl jste hned jasno, že budete spolupracovat s dosavadními trenéry Markem Bielanem a Radimem Grussmannem?

Míra Podrazký, který byl teď se mnou tři roky ve Vlašimi, z rodinných důvodů nabídku nepřijal. Ale v momentě, kdy jsme se s Markem sešli, viděli se a popovídali si o všem, měl jsem z toho fakt dobrý pocit. Potvrdily se všechny informace, které jsem o něm měl. Věřím, že to bude fungovat. Totéž platí o Radimovi Grussmannovi.

V kádru máte hráče devíti národností. Není to problém?

Bude záležet na tom, jak se kluci dají do kupy, jak se adaptují. V dnešním fotbale je potřeba s cizinci pracovat, ale chci, aby základ v kabině i na hřišti tvořili čeští hráči, aby měli zásadní slovo. Jsou tady velmi kvalitní zahraniční i čeští fotbalisté. Cizinci jsou ale snadněji sehnatelní, jejich příchody nejsou finančně tak náročné. A co mám zkušenosti, mají obrovský potenciál se zlepšovat, jít nahoru. Pro klub jako Karviná je to jedna z cest, jak být ekonomicky stabilní. V Karviné s cizinci navíc umějí pracovat. Nepřicházejí náhodně, ale už třeba v dorostu, takže mají čas zvyknout si.

Mezi osmi hráči, kteří končí, je kapitán Lukáš Budínský. Neměl jste o něj zájem?

Od zástupců klubu jsem cítil, že se chtějí rozejít, ale bylo to i moje rozhodnutí. Tak jsem to chtěl. S Lukášem jsem mluvil osobně, řekl jsem mu důvody. Chovám k němu velký respekt, protože pro Karvinou odvedl spoustu dobré práce. Vím, že lidi ho tady mají rádi. Vnímám ho jako velmi dobrého hráče. Ale na pozici, kterou hrál, máme v hledáčku dva jiné kluky, kteří mají nejméně stejnou kvalitu a jsou mladší. Věřím, že přijdou fotbalisté, ze kterých budou mít karvinští fanoušci radost. O koho jde neprozradím, protože to zatím není hotové.

Lukáš Budínský byl u obou postupů Karviné do první ligy, výrazně se podílel na záchraně. Potřeboval jste velkou odvahu se s ním rozloučit?

Fotbal přináší i věci, které nejsou vždycky příjemné. Sám jsem to jako hráč zažil několikrát. Člověk musí mít odvahu a sebevědomí, aby to řekl na rovinu. Pak to hráči vezmou, i když jsou zklamaní a mají trošku jinou představu. Popřál jsem mu hodně štěstí, protože vím, že jeho kariéra rozhodně nekončí. Třeba najde štěstí zase někde jinde.

Je i tahle změna signálem, že Karviná bude pod vámi běhavější a atletičtější?

Jo, můžete to tak klidně vzít. Je to tak.

Trénink karvinských fotbalistů. Jiří Fleišman a Patrik Čavoš (zleva) v akci.

Obránce Jiří Fleišman na tréninku nechyběl, ale zatím nemá novou smlouvu. Máte o něj zájem?

Ano, zůstává v kádru. Přeji si, aby se s vedením domluvil na další smlouvě a byl nadále důležitou součástí týmu.

Odchází i brankář Dominik Holec.

Chtěli jsme ho, mluvil jsem s ním, přemlouval ho, ale měl už hlavu nastavenou, že chce zkusit něco jiné (zřejmě odejde do Polska – pozn. red.). To musíme respektovat, a proto hledáme gólmana, který posílí zdejší skupinu.

Někoho zkušeného?

Ne ne. Hlavně někoho kvalitního. Nezáleží na věku, ale měl by mít něco odchytáno. Jirkovi Fleišmanovi bude čtyřicet a má kvalitu, a tak tady je a bude hrát, nebo se o místo porve. To samé platí o ostatních. Když je někomu sedmnáct a zvládne to, bude hrát.

Jaká je situace s útočníky, když skončili Martin Doležal a Adeleke Akinyemi?

Martinu Doležalovi vypršela smlouva a ani není zdravotně v pořádku, takže u něj bylo jasné, že pokračovat nebude. Momentálně máme dvě klasické devítky (hrotové útočníky) Viniciuse a Ezeha. Další se snažíme přivést. Chtěl bych, aby byli Češi.

Odešel i trenér útočníků Michal Papadopulos...

Jo, to je škoda. Chtěl jsem, aby zůstal, ale Michal už byl rozhodnutý dříve. Dostal nabídku z Baníku (bude pracovat s mládeží – pozn. red.).