Neustoupím. Karvinský kouč Hyský o změně stylu hry i posilách

Věřili, že v prvním utkání nového prvoligového ročníku doma s Libercem urvou tři body. Leč fotbalisté MFK Karviná prohráli 1:3 a před sebou mají zápasy v sobotu od 17.00 v Pardubicích a doma 4. srpna od 20.00 s Baníkem Ostrava.

„Jsem zklamaný, ale změna našeho způsobu hry byla obrovská. Těch informací je tolik, že dostat je do sebe a zažít si vše na hřišti chvíli potrvá,“ řekl karvinský trenér Martin Hyský. „Od toho, jak bychom měli hrát, neustoupím. Kabině věřím, je dobře nastavená. Mužstvo velmi rychle vstřebává, co po něm chci. Doufám, že to ukážeme už teď v Pardubicích.“

Rajmund Mikuš z Karviné bojuje o míč s libereckým Ahmadem Ghalim.

Hyský chce, aby Karviná měla svou tvář. „Abychom věděli, co chceme hrát, abychom byli mužstvo, které je silné a klidné s míčem a které hraje náročný fotbal,“ přiblížil změnu herního systému. „To je ten směr, kterým chceme jít. Věřím, že se nám to povede. Vím, že liga je o výsledcích, o tom, abychom měli body, ale mým prvním úkolem je, aby mužstvo podávalo výkony, které mají parametry, jaké požaduji.“

K tomu má přispět i sedm posil, které Karvinští do startu ligy získali. Jsou jimi brankář Milan Knobloch, obránci Lukáš Endl a Yahaya Muhammad, záložníci Giannis Fivos Botos, David Planka a Denny Samko a útočník Ebrima Singhateh. Důležité je, že až na hostujícího slávistu Botose ostatní do Karviné přestoupili.

Hyského posily nezklamaly

V nedělní základní sestavě proti Liberci byli Knobloch, Planka a Samko, ve druhém poločase střídali Botos a Singhateh.

„Planka a Samko zvládli utkání velmi slušně, ale vím, že mají na víc, že mohou hrát lépe. A budou,“ prohlásil Martin Hyský. „Hlavně od Dennyho Samka čekám ještě větší rozdílovost. Tu gólovou situaci měl vyřešit. Dát gól hned z první šance by mu pomohlo nastartovat ligovou kariéru.“

To trenér připomněl situaci ze 7. minuty, kdy Samko z takových sedmi metrů přestřelil branku.

„Planka byl možná více vidět ve druhé půli, kdy jsme hráli do bloku, dobře odskakoval, dobře řešil situace. Za první zápas oba zaslouží pochvalu,“ uvedl Hyský.

A gólman Knobloch?

„Když brankář dostane tři góly, tak se nehodnotí dobře, ale musím se na to podívat,“ prohlásil Martin Hyský. „Chtěl jsem od něj, aby měl vysoké postavení. Měl řadu dobrých momentů, přečetl situace za vysoce postavenou obranou. Ale při prvním a třetím gólu mohl mít jiné postavení, jinak zareagovat. To si vyhodnotíme. Nepůsobil špatně v brance, něco pochytal a je platný v rozehrávce od branky.“

Brankář Milan Knobloch při své premiéře za Karvinou. Dostal tři góly od Liberce a tým prohrál 1:3.

Hyský dodal, že před sezonou i vzhledem ke zkušenostem určili Knoblocha jako jedničku. „Potřebuje podporu, podržet. Každopádně máme tři vyrovnané gólmany. Také Kuba Lapeš a Jiří Ciupa pracují skvěle. Věřím, že Milan se z prvního utkání poučí. Bude chytat i v Pardubicích.“

Příchody Botose, Planky a Singhateha z pražské Slavie Karvinští definitivně dotáhli až v pátek, byť všichni už dříve s mužstvem trénovali.

„Giannis je charakterově výborný, kvalitní hráč. Má potřebnou dynamiku, techniku i výborné zakončení. Levá, pravá pro něj není problém,“ řekl trenér Hyský.

Planka byl v Karviné od začátku přípravy. „Překvapil mě, nečekal jsem, že bude mít takovou formu. David má předpoklady být v našem systému hry důležitým hráčem. Každopádně na jeho postu je obrovská konkurence, ale to je dobře,“ podotkl Hyský.

Čtyřiadvacetiletý Denny Samko minulé dvě sezony odehrál za Varnsdorf. Přišel z Hradce Králové, jehož je odchovancem. „Získali jsem zajímavého hráče, který byl minulou sezonu nejlepším střelcem Varnsdorfu (dal osm gólů – pozn. red.). Má předpoklady, aby se prosadil i v nejvyšší soutěži,“ věří Lubomír Vlk.

Denny Samko z Karviné (vlevo) bojuje o míč s libereckým Josefem Koželuhem.

Singhateh v nejvyšší české soutěži odehrál deset utkání za Sigmu Olomouc, kde hostoval.

Jednadvacetiletý vysoký stoper Lukáš Endl přestoupil ze Zbrojovky Brno. „Lukáš patří k nejtalentovanějším stoperům v Česku. Věřím, že své kvality ukáže velmi rychle,“ uvedl karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Devatenáctiletý Nigerijec Yahaya Muhammad z Líšně je sázkou na budoucnost. Na jaře hostoval ve Slovácku, kde nastupoval za dorost a B tým v moravskoslezské lize. „Je to velice zajímavý, levonohý a dynamický hráč,“ řekl Vlk.

Karvinští ještě vyhlížejí útočníka.

„Něco se děje,“ připustil trenér Hyský. „Ale dokud tady není, nemá cenu o tom mluvit. Přesto věřím, že tento týden transfer českého útočníka vyjde.“

O srbského útočníka Nemanju Kuzmanoviće, který po působení v Baníku byl minulou sezonu v kyperském celku Nea Salamis, Karvinští zájem neměli? Při nedělním duelu Karviné s Libercem byl v hledišti, ale už je hráčem divizního Havířova.

„O tom nic nevím, ale mezi diváky bylo více fotbalistů. Třeba Zlatohlávek,“ zmínil Hyský odchovance Hlučína a nynějšího útočníka Pardubic.