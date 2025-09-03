Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?

„Jsem spokojený s tím, jak se prezentujeme. Jen s Bohemkou jsme hráli pod naši úroveň. Ale pořád je začátek soutěže, takže podstatný je náš způsob hry a to, jak se mužstvo dává dohromady. Jsem přesvědčený, že každý to proti nám bude mít složité,“ řekl kouč.
Karvinští v sobotu po dvou domácích prohrách zabrali s Teplicemi 4:1.
„To vítězství si musíme užít a užijeme si ho tak, že máme pět hráčů, kteří jsou v národních týmech do jednadvaceti let,“ zmínil Hyský české reprezentanty Alexandra Bužka, Jana Chytrého, Alberta Labíka a Davida Planku a slovinského Roka Štormana.
Velký počet chybějících reprezentantů bude podle Hyského zásah do přípravy týmu.
„Je to mírná komplikace v tréninku, se kterou se však srovnáme. Spíše to vnímáme pozitivně. Jako odměnu pro hráče i klub, že máme takhle kvalitní kluky. Všichni čtyři Češi mají obrovský potenciál a potvrzují to u nás. Jsem rád za Honzu Chytrého, který proti Teplicím odehrál celý první ligový zápas a zvládl ho velmi dobře.“
A co Štorman, který se stále více dostává do sestavy? „Ten už ve slovinské jednadvacítce figuroval, byť na letošním Euru nebyl. Jsem i za něj rád, protože velmi dobře trénuje a vždy je oživením i pomocí,“ odpověděl kouč.
Před utkáním s Teplicemi vypršel třízápasový trest Ebrimu Singhatehovi za to, že kopl zlínského Michala Fukalu. Hyský ho hned vrátil do základu.
„Snažili jsme se, aby trest byl zmírněn, žádali jsme o prominutí aspoň jednoho zápasu, ale disciplinární komise to zamítla, takže jsme si museli počkat,“ uvedl Hyský. „V momentě, kdy nám navíc Ousmane Condé odcestoval kvůli tomu, aby si vyřídil víza, a Samuel Šigut se dostává ze zdravotních problémů, tak Ebrima byl jasná volba na křídlo. Byla na něm vidět chuť a patřil ke klíčovým mužům.“
V karvinském útoku je pořádná konkurence
Trenéra těší, jak se do mužstva zapracovala teplická letní posila, útočník Abdallah Gning. Kromě něj má Karviná v ofenzivě ještě Luckyho Ezeha, Singhateha a Filipa Vechetu.
„Máme z čeho vybírat, máme tam kvalitu,“ potvrdil Hyský, který proti Teplicím ve druhé půli poslal do hry i Ezeha a Vechetu. „Přesně tohle jsou momenty, kdy hráči jdou do zápasu i za rozhodnutého stavu a je na nich vidět hlad a chuť. A když utkání rozhodnuté není, o to víc ho potřebujete hru oživit. Potřebujete kvalitu a hráče s energií. Filip Vecheta do utkání vstoupil velmi dobře. Lucky Ezeh po pohárovém zápase (s Bohumínem 6:1), kdy dal dva góly, přidal další. Jen potvrzuje, že hostování na Slovensku mu pomohlo. Teď jde jen o to, aby svou kvalitu potvrzoval dál, aby byl pořád hladový. To stejné platí o Filipovi.“
Vecheta byl v této sezoně dvakrát v základu, ale jinak naskakuje až jako střídající hráč. Stále je ve hře varianta, že z Karviné odejde. Získat ho chtějí Pardubice.
„Mám informace, že tady bude. Samozřejmě čtu noviny a vím, že zájem z Pardubic je, ale tohle je na vedení klubu, na panu Wolfovi a panu Vlkovi (šéf klubu a sportovní ředitel). Uvidíme, jak vše dopadne,“ řekl Hyský.
Dodal, že hráčů Vechetových kvalit se rozhodně nechce zbavovat. „Na druhé straně, když přijde adekvátní nabídka a hráč bude nadstandardně zaplacený, mohl by odejít za lepším. A takovou máme s Filipem po jeho minulé výborné sezoně i dohodu.“
Leč Hyský upozornil, že Pardubice jsou pro Karvinou přímý konkurent. „Ten přestup by se mi ze sportovního hlediska nelíbil, ale pokud Pardubice zaplatí adekvátní peníze, tak je potřeba se nad tím zamyslet. Je to v rukou vedení klubu a záleží na jednání,“ podotkl.
A mohl by naopak ještě někdo do Karviné přijít?
„Řešíme,“ pousmál se Hyský. „Chceme přivést jednoho hráče do defenzivy. Doufám, že to vyjde. A samozřejmě, jestli by odešel Vecheta, museli bychom na to reagovat. Jinak kádr zůstane, jaký je.“
Po nynější reprezentační pauze čeká karvinské fotbalisty pořádně těžký los. Nejprve 13. září od 18.00 nastoupí v Praze proti Slavii, týden nato hostí (15.00) Jablonec, pak jedou na Slovácko a do Pardubic.
„Těšíme se. Vždyť je to liga, krásné, těšíme se na každého soupeře, protože každý je hratelný i náročný. Liga je hodně vyrovnaná, každý si zaslouží velký respekt, takže je to o nás. Věřím, že budeme připraveni,“ prohlásil Hyský.