Chance Liga 2025/2026

Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?

Jiří Seidl
  7:34
Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2). „Počet bodů je velice solidní. Mohli jsme mít klidně o tři víc, ale musíme zůstat pokorní a vážit si toho, co máme,“ prohlásil trenér Martin Hyský.
Karvinský trenér Martin Hyský gestikuluje směrem ke svým svěřencům během utkání...

Karvinský trenér Martin Hyský gestikuluje směrem ke svým svěřencům během utkání s Baníkem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje s míčem postupujícího Jakuba Jakubka.
Karvinský záložník Sebastian Boháč a Benjamin Nyarko z Teplic
Teplický obránce Jakub Jakubko a Abdallah Gning z Karviné
Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.
50 fotografií

„Jsem spokojený s tím, jak se prezentujeme. Jen s Bohemkou jsme hráli pod naši úroveň. Ale pořád je začátek soutěže, takže podstatný je náš způsob hry a to, jak se mužstvo dává dohromady. Jsem přesvědčený, že každý to proti nám bude mít složité,“ řekl kouč.

Karvinští v sobotu po dvou domácích prohrách zabrali s Teplicemi 4:1.

„To vítězství si musíme užít a užijeme si ho tak, že máme pět hráčů, kteří jsou v národních týmech do jednadvaceti let,“ zmínil Hyský české reprezentanty Alexandra Bužka, Jana Chytrého, Alberta Labíka a Davida Planku a slovinského Roka Štormana.

Karviná - Teplice 4:1, proti svému bývalému týmu řádil Gning, byl u tří gólů

Velký počet chybějících reprezentantů bude podle Hyského zásah do přípravy týmu.

„Je to mírná komplikace v tréninku, se kterou se však srovnáme. Spíše to vnímáme pozitivně. Jako odměnu pro hráče i klub, že máme takhle kvalitní kluky. Všichni čtyři Češi mají obrovský potenciál a potvrzují to u nás. Jsem rád za Honzu Chytrého, který proti Teplicím odehrál celý první ligový zápas a zvládl ho velmi dobře.“

A co Štorman, který se stále více dostává do sestavy? „Ten už ve slovinské jednadvacítce figuroval, byť na letošním Euru nebyl. Jsem i za něj rád, protože velmi dobře trénuje a vždy je oživením i pomocí,“ odpověděl kouč.

Fotbalisté Karviné se radují z gólu v utkání s Baníkem Ostrava.

Před utkáním s Teplicemi vypršel třízápasový trest Ebrimu Singhatehovi za to, že kopl zlínského Michala Fukalu. Hyský ho hned vrátil do základu.

„Snažili jsme se, aby trest byl zmírněn, žádali jsme o prominutí aspoň jednoho zápasu, ale disciplinární komise to zamítla, takže jsme si museli počkat,“ uvedl Hyský. „V momentě, kdy nám navíc Ousmane Condé odcestoval kvůli tomu, aby si vyřídil víza, a Samuel Šigut se dostává ze zdravotních problémů, tak Ebrima byl jasná volba na křídlo. Byla na něm vidět chuť a patřil ke klíčovým mužům.“

V karvinském útoku je pořádná konkurence

Trenéra těší, jak se do mužstva zapracovala teplická letní posila, útočník Abdallah Gning. Kromě něj má Karviná v ofenzivě ještě Luckyho Ezeha, Singhateha a Filipa Vechetu.

„Máme z čeho vybírat, máme tam kvalitu,“ potvrdil Hyský, který proti Teplicím ve druhé půli poslal do hry i Ezeha a Vechetu. „Přesně tohle jsou momenty, kdy hráči jdou do zápasu i za rozhodnutého stavu a je na nich vidět hlad a chuť. A když utkání rozhodnuté není, o to víc ho potřebujete hru oživit. Potřebujete kvalitu a hráče s energií. Filip Vecheta do utkání vstoupil velmi dobře. Lucky Ezeh po pohárovém zápase (s Bohumínem 6:1), kdy dal dva góly, přidal další. Jen potvrzuje, že hostování na Slovensku mu pomohlo. Teď jde jen o to, aby svou kvalitu potvrzoval dál, aby byl pořád hladový. To stejné platí o Filipovi.“

NEJ Z LIGY: Veselého varování i Gning proti svým. A všechno nejlepší, Růženko!

Vecheta byl v této sezoně dvakrát v základu, ale jinak naskakuje až jako střídající hráč. Stále je ve hře varianta, že z Karviné odejde. Získat ho chtějí Pardubice.

„Mám informace, že tady bude. Samozřejmě čtu noviny a vím, že zájem z Pardubic je, ale tohle je na vedení klubu, na panu Wolfovi a panu Vlkovi (šéf klubu a sportovní ředitel). Uvidíme, jak vše dopadne,“ řekl Hyský.

Dodal, že hráčů Vechetových kvalit se rozhodně nechce zbavovat. „Na druhé straně, když přijde adekvátní nabídka a hráč bude nadstandardně zaplacený, mohl by odejít za lepším. A takovou máme s Filipem po jeho minulé výborné sezoně i dohodu.“

Karvinští fotbalisté se radují z gólu Roku Štormana.

Leč Hyský upozornil, že Pardubice jsou pro Karvinou přímý konkurent. „Ten přestup by se mi ze sportovního hlediska nelíbil, ale pokud Pardubice zaplatí adekvátní peníze, tak je potřeba se nad tím zamyslet. Je to v rukou vedení klubu a záleží na jednání,“ podotkl.

A mohl by naopak ještě někdo do Karviné přijít?

„Řešíme,“ pousmál se Hyský. „Chceme přivést jednoho hráče do defenzivy. Doufám, že to vyjde. A samozřejmě, jestli by odešel Vecheta, museli bychom na to reagovat. Jinak kádr zůstane, jaký je.“

Po nynější reprezentační pauze čeká karvinské fotbalisty pořádně těžký los. Nejprve 13. září od 18.00 nastoupí v Praze proti Slavii, týden nato hostí (15.00) Jablonec, pak jedou na Slovácko a do Pardubic.

„Těšíme se. Vždyť je to liga, krásné, těšíme se na každého soupeře, protože každý je hratelný i náročný. Liga je hodně vyrovnaná, každý si zaslouží velký respekt, takže je to o nás. Věřím, že budeme připraveni,“ prohlásil Hyský.

Vstoupit do diskuse

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Dvě cesty na fotbalový šampionát. Jak v baráži dosáhnout na domácí semifinále?

Důležitý může být každý bod, dokonce každý vstřelený gól. Boj českých fotbalistů o postup na mistrovství světa 2026 pátečním utkáním v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny. Jak se Česko může na...

3. září 2025  7:57

Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?

Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2)....

3. září 2025  7:34

Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu

Premium

Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...

3. září 2025

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

2. září 2025  22:40

Komise rozhodčích má i po protestech důvěru. Trunda chce konzultanta ze zahraničí

Komise rozhodčích má i po velkém počtu protestů ze strany ligových klubů nadále důvěru Fotbalové asociace ČR (FAČR). Po úterním zasedání výkonného výboru to prohlásil předseda asociace David Trunda....

2. září 2025  19:51

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Chtěli, ať se jejich kouči Svatopluku Habancovi udělá v nemocnici líp. Jenže on ústecké fotbalisty v šatně při oslavě infarktového vítězství naoko huboval přes obrazovku: „Teď budu muset ještě na...

2. září 2025  18:30

Další z reprezentantů se stěhuje, Černý přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase

Fotbalový reprezentant Václav Černý si vyzkouší zahraniční angažmá ve čtvrté zemi a šestém klubu. Po návratu z hostování ve skotských Rangers přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul. V klubu,...

2. září 2025  18:09

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Situace z nich rázem udělala výborné kámoše. I z řeči těla poznáte, že si Pavel Šulc s Adamem Karabcem rozumí. A to nejen na hřišti, které teď společně brázdí v barvách francouzského Lyonu, kam oba...

2. září 2025  17:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 17:20

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

Na reprezentační sraz pro něj přiletěl vrtulník s agentem Jiřím Müllerem, v pondělí po obědě přistál vedle Androva stadionu, v jehož útrobách si domluvil lukrativní smlouvu. Pak opět nasedl do...

2. září 2025  15:30

Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

Přesun slavných brankářů mezi velkými kluby: Gianluigi Donnarumma po „vyhazovu“ z Paris St. Germain přestoupil do Manchesteru City, odkud zase bývalá jednička Ederson zamířil do Fenerbahce Istanbul....

2. září 2025  13:12

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.