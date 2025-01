Hyský před jarem chválil nováčky. Jsou odhodlaní a charakterem sem zapadnou

Ty karvinští fotbalisté přivítají v sobotu ve 13.30 hodin.

Z dalších nováčků šli ve druhé půli na hřiště středopolař Alexandr Bužek a stoper Sahmkou Camara, jehož jarní hostování ze Slavie šéfové klubu dolaďují. Záložník Michal Tomič chyběl kvůli lehčímu zranění.

4 nové hráče z toho tři ze Slavie, mají fotbalisté Karviné před startem jarní části první ligy.

„Jsem rád, že kluci přišli, ale na nějaké hodnocení je příliš brzy,“ řekl Hyský. „Věřím, že mají kvalitu a potenciál zvednout naši konkurenci i kvalitu, kterou tu máme. Věřím, že v mistrovských zápasech budou platní a budou patřit ke stěžejním hráčům. Jak na tom budou, ale uvidíme až v ostrých zápasech.“

Byť Samuel Šigut přišel z Českých Budějovic po pauze způsobné zraněním kotníku a dlouho netrénoval, vypadá podle kouče fotbalově velmi dobře. „Jeho schopnost a typologie nahradit Memiće je velmi pozitivní.“

Ohledně Alexandra Bužka ze Slavie je přesvědčený, že zkvalitní střed hřiště. „Je mladý s velkým potenciálem. Bude mít prostor ukázat své schopnosti. Zkoušeli jsme ho také v útoku a i tam je schopný hrát, ačkoliv na to není zvyklý. Potřeboval by více času na adaptaci,“ podotkl Hyský.

Ve výčtu nových hráčů pokračoval dalším slávistou Tomičem. „Toho jsme v sobotu trochu pošetřili, abychom ho měli od příštího týdne ready. Má spoustu zkušeností, už je ve středním věku. Své kvality prokázal v české lize. Když bude cítit důvěru, a hlavně když zůstane zdravý, tak nám také pomůže. Trénoval velmi dobře, v zápasech byl hodně cítit.“

Hyský tvrdí, že všichni nováčci jsou dobře nastavení a do Karviné šli s odhodláním. „Nemuseli jsme je nějak extra přemlouvat. Tím charakterem sem zapadnou.“

Michal Tomič z Karviné během zimní přípravy.

A co říká kouč na Camaru?

„Je tady dva dny. O tom, že by se mohl objevit, jsem věděl někdy od Vánoc, když jsme začali řešit stoperskou pozici. Nebylo to ale úplně jednoduché. Co jsem ho teď viděl a poznal, tak je v něm obrovský potenciál nám pomoct. Musí dostat trochu času, aby se sžil s klukama a stylem hry, který máme.“

Hyský označil za menší komplikaci u Camary, že mluví jen francouzsky. „Ale s tím si poradíme. Z rozhovorů s ním vnímám, že je pokorný, že se chce učit. Těch necelých třicet minut proti Banské Bystrici zvládl úplně v pohodě. Je to další varianta. I do standardek má postavu, je rychlý, důrazný, výborný ve vzduchu. Má všechno, co by stoper měl mít.“

Martin Hyský je přesvědčený, že jeho adaptace bude hodně rychlá, protože není z Afriky, z úplně odlišného prostředí. „Je to Francouz, rodilý Pařížan. Do kategorie U 23 reprezentoval Guineu, kde má kořeny. Je ze sedmi sourozenců, hrál v malých klubech, před dvěma roky podepsal první profesionální smlouvu ve Švýcarsku,“ přiblížil kouč nejnovější posilu.