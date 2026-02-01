Chance Liga 2025/2026

Návrat starých známých do Karviné. Krčík děkoval, Hyský prozradil: Moc jsem se těšil

Jiří Seidl
  19:58
Ještě na podzim trenér Martin Hyský a stoper Dávid Krčík působili u fotbalistů Karviné. Nyní přijeli jako soupeři. A s Viktorií Plzeň si odvezli tři body za výhru ve 20. kole první ligy 2:0. „Na to utkání jsem se moc těšil,“ říkal kouč hostů.
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Plzeňský útočník Daniel Vašulín si zpracovává míč před karvinskými Filipem...
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné
Karvinský útočník Lucky Ezeh se snaží udržete míč před Dávidem Krčíkem (vlevo)...
Plzeňský brankář Florian Wiegele sbírá míč ze vzduchu v utkání proti Karviné.
8 fotografií

„V Karviné jsem prožil nádherný kus kariéry, za moc jí vděčím a budu se tady rád vracet,“ pokračoval Hyský, který působí na západě Čech od loňského října.

Krčík do Plzně přestoupil v zimní pauze. A fandové mu za tři a půl roku, co v Karviné působil, děkovali transparentem s jeho podobiznou a skandováním: „Krčo, díky!“

„Bylo to pěkné, i když jsem to zaregistroval jen na několik vteřin. Moc fanouškům děkuji. Bylo fajn po měsíci zase vidět zdejší lidi a moct si s nimi na chvíli promluvit,“ řekl slovenský obránce.

Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský

Měli však Hyský a Krčík výhodu, že soupeře dokonale znají?

„Možná ano, možná ne, protože i chlapci moc dobře znají mě,“ usmál se stoper a trenér ho doplňoval: „Měli jsme plán, jak hrát. Věděli jsme, že utkání bude hodně o druhých míčích, o tom, dostat soupeře pod tlak a využít prostory za jeho obranou. Je pravda, že nás Karviná nepřekvapila. Zato jejich individuální výkony, ty byly slušné. Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Jsem pyšný na to, jak jsme ho zvládli.“

A ačkoliv je Hyský v současnosti koučem plzeňské Viktorie, neskrýval, že má radost, jak karvinští fotbalisté i nadále hrají. „Není náhoda, že pošilhávají po nejlepší šestce, tady se nikomu nebude hrát lehce, což jsme pocítili,“ uvedl.

Zároveň ale popřel, že by měl zájem o další ze svých bývalých svěřenců. „Necílíme na nic, na nikoho. Soustředíme se na svůj tým. Máme konkurenci, máme kvalitu a chceme být lepší a lepší.“

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Karviné

Pro Plzeňské bylo v neděli důležité, že přečkali začátek, kdy domácí měli tři čtyři dobré gólové příležitosti. Jenže Lucky Ezeh, Denny Samko a Pavel Kačor neuspěli.

„Karvinští byli živější, dostali se do několika šancí. Nás poslední dobou vždycky podržel Florian Wiegele. Dokáže týmu dodat klid ve složitých momentech, což se stalo i dneska,“ chválil Hyský gólmana.

Jeho svěřenci pak na rozdíl od domácích využili hned první šanci – v 19. minutě se trefil Denis Višinský.

Takže rozhodla efektivita? „Souhlasím. A k tomu střelecká forma Denise,“ kýval plzeňský kouč, který sledoval, jak Višinský po hodině hry přidává svou druhou branku. „Hrál se výborný fotbal na tom hřišti, které bylo ovšem moc tvrdé. Liga by si zasloužila lepší terény, ale pro obě mužstva byly podmínky stejné. Nám však trvalo, než jsme se dostali do tempa.“

Plzeňský brankář Florian Wiegele sbírá míč ze vzduchu v utkání proti Karviné.

Na Západočechy totiž částečně dolehl náročný program. „Vždy je složité po zápase v Evropské lize přepnout na domácí soutěž, ať se snažíte sebevíc, v hlavách hráčů to je,“ uvedl Hyský. „Ale měli jsme velkou výhodu, že řada hráčů, co dnes nastoupila, evropský pohár nehrála. Mohli se chystat jen na zápas v Karviné.“

Podle Hyského se navíc Plzeň po prvním gólu s náročnými podmínkami srovnala. „Začali jsme být úspěšnější v soubojích, v odražených míčích. Ve druhém poločase nám hodně pomohla střídání. Výborně zahrál Alexandr Sojka, který přinesl správný pohyb, dobře se rozhodoval a měl velký podíl na tom, že jsme vyhráli.“

Už po první půli střídal Toma Slončíka a Matěje Vydru. „Bylo to z preventivních důvodů,“ vysvětlil. „Slonovi nebylo dobře, o střídání si řekl. A pro Matěje byl hodně složitý terén.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
