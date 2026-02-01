„V Karviné jsem prožil nádherný kus kariéry, za moc jí vděčím a budu se tady rád vracet,“ pokračoval Hyský, který působí na západě Čech od loňského října.
Krčík do Plzně přestoupil v zimní pauze. A fandové mu za tři a půl roku, co v Karviné působil, děkovali transparentem s jeho podobiznou a skandováním: „Krčo, díky!“
„Bylo to pěkné, i když jsem to zaregistroval jen na několik vteřin. Moc fanouškům děkuji. Bylo fajn po měsíci zase vidět zdejší lidi a moct si s nimi na chvíli promluvit,“ řekl slovenský obránce.
|
Karviná - Plzeň 0:2, Hyský svalil svůj bývalý klub. Za hosty se dvakrát prosadil Višinský
Měli však Hyský a Krčík výhodu, že soupeře dokonale znají?
„Možná ano, možná ne, protože i chlapci moc dobře znají mě,“ usmál se stoper a trenér ho doplňoval: „Měli jsme plán, jak hrát. Věděli jsme, že utkání bude hodně o druhých míčích, o tom, dostat soupeře pod tlak a využít prostory za jeho obranou. Je pravda, že nás Karviná nepřekvapila. Zato jejich individuální výkony, ty byly slušné. Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Jsem pyšný na to, jak jsme ho zvládli.“
A ačkoliv je Hyský v současnosti koučem plzeňské Viktorie, neskrýval, že má radost, jak karvinští fotbalisté i nadále hrají. „Není náhoda, že pošilhávají po nejlepší šestce, tady se nikomu nebude hrát lehce, což jsme pocítili,“ uvedl.
Zároveň ale popřel, že by měl zájem o další ze svých bývalých svěřenců. „Necílíme na nic, na nikoho. Soustředíme se na svůj tým. Máme konkurenci, máme kvalitu a chceme být lepší a lepší.“
Pro Plzeňské bylo v neděli důležité, že přečkali začátek, kdy domácí měli tři čtyři dobré gólové příležitosti. Jenže Lucky Ezeh, Denny Samko a Pavel Kačor neuspěli.
„Karvinští byli živější, dostali se do několika šancí. Nás poslední dobou vždycky podržel Florian Wiegele. Dokáže týmu dodat klid ve složitých momentech, což se stalo i dneska,“ chválil Hyský gólmana.
Jeho svěřenci pak na rozdíl od domácích využili hned první šanci – v 19. minutě se trefil Denis Višinský.
Takže rozhodla efektivita? „Souhlasím. A k tomu střelecká forma Denise,“ kýval plzeňský kouč, který sledoval, jak Višinský po hodině hry přidává svou druhou branku. „Hrál se výborný fotbal na tom hřišti, které bylo ovšem moc tvrdé. Liga by si zasloužila lepší terény, ale pro obě mužstva byly podmínky stejné. Nám však trvalo, než jsme se dostali do tempa.“
Na Západočechy totiž částečně dolehl náročný program. „Vždy je složité po zápase v Evropské lize přepnout na domácí soutěž, ať se snažíte sebevíc, v hlavách hráčů to je,“ uvedl Hyský. „Ale měli jsme velkou výhodu, že řada hráčů, co dnes nastoupila, evropský pohár nehrála. Mohli se chystat jen na zápas v Karviné.“
Podle Hyského se navíc Plzeň po prvním gólu s náročnými podmínkami srovnala. „Začali jsme být úspěšnější v soubojích, v odražených míčích. Ve druhém poločase nám hodně pomohla střídání. Výborně zahrál Alexandr Sojka, který přinesl správný pohyb, dobře se rozhodoval a měl velký podíl na tom, že jsme vyhráli.“
Už po první půli střídal Toma Slončíka a Matěje Vydru. „Bylo to z preventivních důvodů,“ vysvětlil. „Slonovi nebylo dobře, o střídání si řekl. A pro Matěje byl hodně složitý terén.“