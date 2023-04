Zbrojovka je jako spící obr, hlásí nový kouč Hašek. Zase bere tým v potížích

Jenom trenérská nabídka od pražské Sparty přišla k Martinu Haškovi v situaci, kdy dané mužstvo ve své soutěži nebylo u dna. Sokolov, Vlašim či Bohemians bývalý záložník zvedl, s Ústím nad Labem se loni o záchranu ve druhé lize pokoušel marně.

Do podobné šlamastyky vstupuje v Brně. „Pro mě je Zbrojovka takový spící obr, jak Japonci definovali Američany po Pearl Harboru. Pořád čekám, kdy ve spolupráci s městem postaví stadion, a pak ji vidím ve společnosti těch naprostých top klubů nahoře. Pro mě je čest, když mě osloví klub s takovou tradicí a potenciálem,“ řekl Hašek poté, co v úterý v Brně absolvoval první trénink.

Věděl jste hned, že kývnete?

Z jedné strany máte radost, že je o vaši práci zájem, z druhé strany vidíte objektivní starosti a stres, který přijde. Trenéři ale většinou nejsou v dubnu oslovováni s tím, že se výborně daří, tak se dělá změna. (úsměv) Většinou nového trenéra neosloví ani po prvním problému, který nastane, ale až v době, kdy se problémy nahromadí.

Proč je v současnosti má Zbrojovka?

Řekl bych, že na podzim možná získala víc bodů, než odpovídalo síle kádru, a na jaře je tomu naopak. Blbé je, že teď je trend sestupný, body nejsou, na jaře jich má Zbrojovka nejmíň ze všech týmů v lize. Když se do toho kolotoče mužstvo dostane, tak hráči přestávají věřit ve svoje schopnosti i ve schopnosti svých spoluhráčů, na tým sedá mlha. To je stav, který tady teď je, a mojí snahou – ve spolupráci s realizačním týmem – bude tu mlhu rozptýlit. Aby měli hráči čisté hlavy, a hráli to, na co mají. Za šest týdnů, které do konce soutěže chybí, je těžko můžeme posunout výkonnostně, chceme jim ale umožnit podávat výkony, které odpovídají jejich schopnostem.

Co plánujete změnit?

Jsou různé věci z hlediska organizace hry, přístupu k zápasům, týmového chování, individuálního chování… hráči sice již mají určité návyky, ale dá se do nich vstoupit. Nějaké myšlenky v hlavě mám, to bych je ale prozrazoval svým nejbližším protivníkům, což nechci.

V jakém stavu je momentálně brněnské mužstvo?

Hráči byli překvapení, to je logické. Od začátku jsme se to snažili nastavit tak, že jdeme do práce, chceme, aby je bavila, aby pracovali nejen usilovně, ale i s radostí. Fotbal je kreativní hra, a aby hráč mohl být kreativní, musí být uvolněný. Když není uvolněný, je sevřený, a z fotbalu bez kreativity se stane něco, co nikdo nechce.

Brněnský záložník Filip Souček (vpravo) a Štěpán Harazim z Hradce Králové

Má Zbrojovka dobře složený kádr na boj o záchranu?

Můj názor, jak by měl kádr být složený, je nějaký, a není nutně úplně identický s tím, jaký kádr tady doopravdy je. To je asi normální, a není to ani dobře, ani špatně, je to prostě jinak. Kolika trenérům se poštěstí, že by měli kádr, jaký by chtěli? To není otázka lusknutí prstem, ale několika přestupních období. Já budu pracovat s tím, co mám k dispozici, půjdeme krok za krokem, a uvidíme, na co to bude stačit.

Jaký typ hráče vám v brněnském týmu chybí?

Kdybych měl být konkrétní v jednom bodu, tak bych si uměl představit víc hodně rychlých hráčů. Aby nebyli docela rychlí, ale hodně rychlí. Tak to by bylo prima.

Zřejmě vám bude chybět znovu zraněný záložník Filip Souček. Je to pro vás velká nepříjemnost?

Kdyby to tak bylo, neudělalo by mi to radost. Pozice před středem obrany, kde Souček hraje, je velmi důležitá. Filip je kvalitní hráč, proto si ho ostatně vybrala Sparta. Když jsem byl v Bohemce, bylo v plánu dostat ho k nám. Než jsme to stačili realizovat, sáhla po něm Sparta. Vím o něm dlouho a vím, co umí.

Jste s brněnským vedením domluvený do konce sezony, nebo až za ni?

Mluvili jsme o tom s majitelem (Václavem Bartoňkem) tak, že Zbrojovka zůstane v první lize a naše spolupráce bude pokračovat. O tom, kdyby v první lize nezůstala, jsme se nebavili.