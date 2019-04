Trenér Hašek: Neumím si představit, že nedokončím sezonu v Bohemce

„Neumím si představit, že nedokončím sezonu v Bohemce. Za situace, která je,“ uvažuje.

Sparta po středečním pohárovém debaklu 0:3 se Slavií odvolala kouče Zdeňka Ščasného. Jedním z hlavních kandidátů na uvolněnou pozici je podle zákulisních informací plzeňský kouč Pavel Vrba, který ale o zájmu Sparty nic neví. A stejně je na tom i další údajný adept: „Vůbec nikdo mě jakkoliv nekontaktoval. Mám jen stejné informace jako všichni ostatní, žádné jiné,“ reagoval Martin Hašek.

S Bohemians jste se málem dostali do klidnější prostřední skupiny. Jak těžké bude zahodit zklamání a přeorientovat se na nadstavbové boje o udržení?

Máme na to týden. Bohemka nebyla zvyklá hrát o evropské poháry, teď jsme mohli, byli jsme od toho 23 minut, ale nebude složité přepnout na to, na co jsme zvyklí. Věřím, že to zvládneme. Musíme to akceptovat. Cestou z Hradiště domů si na benzince koupíme třetinku piva a budeme řešit rozlosování skupiny a skladbu tréninků po náročném týdnu, abychom mužstvo připravili na další utkání.

Předposlední Karviná má pod koučem Strakou formu, opět vyhrála a pět týmů tak dělí pět bodů. Tušíte, jaký stres vás v nadstavbě čeká?

Nejen my, ale všechny týmy, které jsou v dolní skupině, teď logicky nejsou v klidu. My jsme z těch týmů úplně nejvýš. Ale to neznamená, že jsme teď nějak v pohodě. Před sezonou to byla černá můra pro všechny. Při systému z předchozích desítek let by už Bohemka byla dávno zachráněná, poplácali bychom se, dali bychom si těch třetinek víc, bylo by po sezoně, byli bychom sice jedenáctí, ale po zdravotních peripetiích hlavně z podzimu by to bylo ok. Tak to holt je. Los je daný, zápasy sehrát musíme, ale pevně věřím, že to Bohemka zvládne.

I když budete hrát třikrát doma a dvakrát venku? V tabulce domácích zápasů jste nejslabší, v těch venkovních naopak čtvrtí nejlepší.

To je zajímavá otázka. Pevně věřím, že domácí prostředí už naší výhodou bude. Dokázali jsme doma skolit ve čtvrtfinále poháru Olomouc, která je v jarní tabulce druhá, a před týdnem v lize i čtvrtý Jablonec. Pevně věřím, že naši sérii, kdy jsme doma v pěti zápasech nevstřelili gól, jsme už zlomili. Hrajeme třikrát doma, jednou na Dukle a čeká nás jen cesta do Karviné, což taky může hrát roli, protože zápasy tam jdou v rychlém sledu za sebou.

Líbí se vám nový hrací model ligy?

Před sezonou jsem byl jeho velký zastánce, teď jsme se Slováckem a Opavou mužstvy, která by jindy byla v klidu, ale nejsou. Ještě i poslední Dukle to nějakou šanci dává, ale její bodový zisk je takový, že už to i tak má složité. Ale předposlední Karviná, která by jinak už sestoupila, se ještě může vysekat z barážových příček nebo setrvání v lize uhrát v baráži s druholigistou. Pro Karvinou je to super, pro nás tři kluby blbé, ale pro diváka je to nesmírně zajímavé, uvidí spoustu zajímavých zápasů, kde se bude hrát o všechno. V prostřední skupině se hraje taky o všechno, o Evropskou ligu, to je pro ty kluby fantazie. A vzhledem k tomu, že Slavia je favoritem ve finále poháru, budou i v přední skupině hrát všichni o všechno, protože ještě pátý tým bude mít šanci na Evropu. Takže máme před sebou spoustu skvělých zápasů, navíc už v dobrém počasí a na dobrých terénech.

Na Slovácku vám chyběli ofenzivní hráči Reiter a Nečas. Jaký je jejich stav?

Nečas má zlomený nos z ligového zápasu s Jabloncem, ale věřím, že už dostane masku a bude k dispozici. Reiter dostal koňara do kyčle při středečním poháru v Ostravě, nebyl schopný hrát, ale byl bych překvapený, kdyby příště nebyl připravený nastoupit.