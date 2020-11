Někdejší sparťan Hašek míří do Opavy. Ligu nehrál už takřka rok

Jako první o příchodu pětadvacetiletého záložníka informoval server iSport.cz. „Obě strany jsou domluvené. Hašek ve čtvrtek s klubem podepíše smlouvu do konce sezony,“ cituje svůj zdroj.

Jako volný hráč bez profesionální smlouvy může podepsat kontrakt i mimo přestupové období.

Je to možná překvapivé řešení situace, do které se syn někdejšího reprezentanta Martina Haška dostal.

Soutěžní zápas odehrál naposledy loni v prosinci, pak se se Spartou rozhádal.

V lednu neodcestoval na soustředění do Španělska, byl přeřazen do béčka a dostal pokutu. Jednal o zahraničním angažmá v Izraeli. Když mu to v Haifě nevyšlo, následně vypověděl svou profesionální smlouvu, čímž se stal volným hráčem.

Klub celou věc podstoupil příslušným orgánům fotbalové asociace. Sbor rozhodců v říjnu došel k závěru, že Hašek podal výpověď neoprávněně, čili že jednostrannou výpovědí porušil podmínky smlouvy.

Martin Hašek mladší kariéry, starty v lize, góly, statistiky

A rozhodl, že jako náhradu škody musí Spartě zaplatit 800 tisíc eur, přibližně dvacet milionů korun. Verdikt je nepravomocný.

Hašek i Sparta se proti němu odvolali, řešit to bude Sbor rozhodců (FAČR) v jiném složení, přičemž každá strana jmenuje dva členy a ti pak zvolí předsedu.

„Počítáme s tím, že spor skončí až u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS,“ uvedla hráčova právní zástupkyně Markéta Vochoska Haindlová.

To je zatím daleko, mezitím Haškova kariéra strádá, protože nehraje. Zdá se však, že angažmá konečně našel, byť jen přechodné.

„Kluby se obávají, že by mohly zaplatit tu vysokou pokutu. A svou roli samozřejmě hraje i pandemie a současně kritická situace ve světě i ve fotbale,“ uvedl Hašek před časem s tím, že na základě svých posledních zkušeností preferuje angažmá v zahraničí. „To domácí je na předposledním místě, na tom posledním zůstává ukončení hráčské kariéry.“

Opavu trénuje někdejší reprezentant Radoslav Kováč, jenž po skončení aktivní kariéry pracoval v trenérském štábu ve Spartě. A Haška z doby společného působení na jaře 2019 dobře zná.