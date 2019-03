Prohra s námi nic neudělá, nemusíme se lynčovat, tvrdí sparťan Hašek

Ovšem zrovna pro něj to musí být k vzteku! Když se na jaře konečně dostal do základní sestavy, mužstvo po šesti vítězstvích nebodovalo.

I proto, že Hašek v prvním poločase po zaváhání brankáře Šedy neproměnil jednu z velkých příležitostí.

„Měl jsem to lépe trefit, měl jsem dát gól,“ souhlasil Hašek. „Mířil jsem do protipohybu gólmana, ale bohužel jsem o metr minul.“

A podobně si počínala v prvním poločase i řada vašich spoluhráčů.

O přestávce jsme měli vést minimálně dva nula a nebylo by co řešit. Je hrozná škoda, že jsme žádnou branku nedali, ale ani průběh druhého poločasu zrovna nenaznačoval, že bychom měli prohrát. Bohužel, takový je někdy fotbal: udělali jsme chyby a Boleslav byla efektivní.

Napadlo vás už během zápasu, že vás soupeř za neproměňování šancí může potrestat?

Já jsem takhle nepřemýšlel. Když jste na hřišti a máte šance, věříte, že budete mít další a že zápas vyhrajete. Nestrachujete se, že by vás měl fotbalovej bůh potrestat.

Co může první porážka od prosince se Spartou udělat?

Kromě toho, že jsme si bohužel nepřipsali další tři body do tabulky, nic. Nebudeme přece věšet hlavy po jedné porážce a šesti výhrách. Ta bilance je pořád dobrá.

Je snadnější skousnout porážku po lepším výkonu?

Asi jo, protože když makáte a hrajete dobře, nemáte ze sebe tak blbý pocit. Horší by bylo, kdybychom něco podcenili a nepracovali. Na druhou stranu: pořád je to za nula bodů, takže se mi to těžko hodnotí.