Maximalista, motivátor, zklidněný rapl. Martin Hašek, nový kouč Zbrojovky

V Brně je sychravo, hned úvodní setkání s hráči provázelo mrholení. Lze to brát jako symbolické připomenutí trenérova někdejšího angažmá v Bohemians, během něhož se několikrát dožadoval, aby byly trávníky pro zápasy v nejvyšší soutěži pravidelně kropeny.

„Na suchém hřišti se nebude nikdy hrát rychlý fotbal a většinou nikdy nebude dobrý,“ prohlásil například po nudné bezgólové plichtě klokanů v Karviné. Po porážce 0:3 v Mladé Boleslavi si pro změnu povzdechl, že fotbal na suché trávě je jako hokej na ledě bez rolby.

I tyto epizodní historky mohou pomoct vykreslit, kdo je kouč, který přišel zachránit Zbrojovku mezi prvoligovou elitou.

O tom, že by si v brněnském kádru představoval víc rychlých hráčů, promluvil Hašek v den svého nástupu sám. Další postřehy přidají funkcionáři, kteří ho jako trenéra angažovali.

„Martin je velký psycholog, odborně na vysoké úrovni. Většinou mu jeho přemýšlivost a snaha o absolutní dokonalost byly ku prospěchu, ale někdy taky ne,“ vypráví Vítězslav Hejret, bývalý sportovní ředitel Sokolova, který někdejšímu sparťanskému záložníkovi poskytl před patnácti lety jeho první trenérské angažmá v seniorském fotbale. Tehdy šlo o druhou ligu.

Hejret s pobavením vzpomíná, jak u něho Hašek sondoval, zda by na jeden z duelů na sever Moravy nešlo letět letadlem. „Chvilku mu trvalo, než maximalistické představy přizpůsobil realitě. Ze své špičkové hráčské kariéry měl zkreslená měřítka. Říkal jsem jim ‚sparťanské oči‘ ve smyslu náročnosti. Časem si zvykl a dokázal skloubit ideály s praxí,“ hlásí někdejší činovník.

Hřebíkův následovník

Hašek o svém vývoji říká: „Býval jsem hodně přísný, hodně jsem zvedal hlas, co nebylo bílé, bylo černé.“ V roce 2011 už měl místo ve Spartě, a když hrála pohár ve Znojmě, málem se tam porval s domácím obráncem Todorem Jonovem o míč. Šlo o jeho klukovinu – Jonovovi bránil ve vhazování a horkokrevný Bulhar z něho málem strhl bundu. „Asi si nevšiml, že nestartuje po protihráči, ale po trenérovi,“ ušklíbl se tehdy Hašek.

Není náhodou, že na první štaci do Sokolova ho nedoporučil nikdo jiný než proslulý taktický pedant Jaroslav Hřebík. Hašek pod ním stabilně hrával ve Spartě, kde si k sobě našli cestu. Tam, kde leckteré z hvězd neseděly Hřebíkovy šablony a jeho pověstné stírání rozdílů mezi technickými koumáky a dříči, se dokázal Hašek vždy loajálně „kousnout“ a plnit pokyny.

„Dřív to tak bylo, demokracie ve sportu neměla místo. Co řekl kouč, to byla pravda, i když nebyla, nediskutovalo se. Hráč buď trenéra poslouchal, respektoval jeho nastavení, nebo si nezvykl. Martin tohle zažil. Ze Sokolova si ho pamatuju, všechno muselo být po jeho. Začínal, všech svých poznatků byl plný, měl Hřebíkovu školu, v dobrém slova smyslu byl rapl. Nastupoval jako zkušený sportovec, ne zkušený trenér,“ ohlíží se i Petr Heidenreich, do loňska ředitel fotbalistů Ústí nad Labem.

Když se loni dostal jeho tým do ohrožení ve druhé lize, vytočil Haškovo číslo. Věřil, že lepšího kouče na práci u dna tabulky nenajde. „Martin je na to skvělá volba, umí z hráčů dostat jejich dovednosti. Jsem si jistý, že Zbrojovka udělala dobře,“ domnívá se, přestože loni s Haškem druhou ligu v Ústí nezachránili. „Přišel pozdě, kádr byl zdecimovaný, a stejně to nevyšlo o kousek. V takové krizi Brno není. Musím říct, že i když se nám to loni nepovedlo, tak Martin nám vrátil chuť do fotbalu,“ hlásí Heidenreich.

Jaký fotbal můžou fanoušci Zbrojovky od neděle, kdy má Hašek premiéru v zápase s Pardubicemi, čekat?

„Snažíme se hrát co nejvíce po zemi. Fotbalisty tlačíme do toho, aby dávali kolmé přihrávky už odzadu. Chceme hrát rychle, na co nejméně dotyků. Na to je potřeba mít kluky, kteří rychle pracují s míčem, rychle myslí a rychle běhají. V tomto směru pracujeme se stávajícími hráči a podle toho i vybíráme nové posily,“ kázal kouč svoji pravdu v roce 2018 v Bohemians.

Tamtéž – o rok později – plánoval: „Především v domácích zápasech chceme mít nahoře dvě devítky. Silné muže schopné vyhrát souboj, udržet míč, v každé situaci být nepříjemní pro soka.“

Pokud by to dodržel i v Brně, byla by to výrazná změna, protože Zbrojovka stabilně hraje na jediného útočníka – Jakuba Řezníčka.

Špekáčky za remízu

Hráčům Bohemians Hašek před jednou ze sezon slíbil, že když porazí Spartu, dopřeje jim opékání špekáčků. To pak uspořádal, i když zápas skončil nerozhodně.

Také Heidenreich loni v Ústí oceňoval jeho motivátorské schopnosti. „Potřeboval klukům říct: teď se vám nedaří, ale já si myslím, že vím, jak na to, pojďme do toho společně. Určitě to udělá i v Brně. Vždyť tam jsou kluci, kteří fotbal hrát umí. Martin je nebude dramaticky měnit, ale uvolní jim hlavy,“ míní bývalý ústecký ředitel.

Martin Hašek

Co dál zdobí bývalého Hřebíkova trenérského učně s pověstí specialisty na záchranářské práce, což předvedl v Sokolově, v Bohemians a stíhací jízdou ze středu tabulky na druhou příčku i na Spartě? Například to, že se podle jeho bývalých spolupracovníků umí postupně přizpůsobovat trendům.

„Jako hráč byl Martin dříč ve středu pole, hodně toho oběhal. Sám uznává, že se svojí technikou by se v dnešním fotbale asi neprosadil, hráče chce vést i k technické vyspělosti. Zná systémy, umí reagovat v průběhu hry, měnit fungování obrany. Je nesmírně pracovitý a komunikativní. Ví, že s hráčem je na jedné lodi,“ uvažuje Heidenreich.