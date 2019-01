Jinak bych sem nechodil, říká sparťan Hašek o víře v základní sestavu

Tenkrát v lednu 2015 v přípravě proti Vlašimi jako dorostenec áčku jen vypomáhal, ve středu proti Českým Budějovicím (3:1) nastoupil už jako posila z Bohemians 1905 s ambicemi na základní sestavu pro ligu.

„Mám radost, že jsem tady,“ svěřil se novinářům.

„I když to byl pro mě první zápas, tak ho extrémně neprožívám, protože to byl jen přátelák. A ty už jsem jako dorostenec nebo hráč juniorky zažil. Ale teď to samozřejmě vnímám jinak,“ řekl nejstarší syn bývalého reprezentanta a současného kouče Bohemians Martina Haška.

Osobní pocit ze zápasu?

Hrálo se mi dobře, i když jsem měl trochu těžší nohy. Přece jen jsme v první fázi přípravy, tréninkové dávky jsou velké a chybí lehkost. Ale tu teď nikdo ani nečeká. Důležité bude první jarní kolo s Bohemkou.

Už za měsíc a zrovna zápas proti vašemu otci. Už se to u Hašků řeší?

Ne, to je daleko, řeší se úplně jiné věci.

Ale s otcem jste se radil, jestli máte od něj z Bohemians přestoupit do Sparty, ne?

Ne že bych se s ním vyloženě radil, ale bavili jsme se o tom. Řekl mi svůj názor, ale vůbec na mě netlačil. Jako jdi do Sparty, nechoď, zůstaň v Bohemce, ne to vůbec. Jen čistě argumenty pro a proti. Přemýšlel jsem o tom hlavně sám. Ale taky je dobrý občas slyšet názor někoho jiného.

Můžete prozradit, jaké argumenty byly proti?

To nemůžu.

Když jste tenkrát ze sparťanské juniorky odcházel na hostování do druhé ligy a později do Bohemians, myslel jste si, že se jednou do Sparty vrátíte?

Takový cíl jsem neměl. Neříkal jsem si, že za rok chci být zpátky. Chtěl jsem se prosadit v Bohemce a pak se posunout dál. Že se nejdřív otrkám, pak se zlepším a půjdu třeba do zahraničí nebo jinam do české ligy. Ale jsem samozřejmě rád, že se mi povedlo vrátit se zrovna do Sparty.

Překvapilo vás, když se během podzimu Sparta ozvala?

Řeknu to obecně, myslím si, že jsem odehrál dobré zápasy a věřil jsem, že by nějaké nabídky přijít mohly.

Jak jste vnímal zájem Slavie?

Potěšilo mě to. Sparta, Slavia a s nimi Plzeň jsou nejlepší kluby v Česku, jsou odskočené od zbytku ligy. A dopadlo to tak, že jsem ve Spartě.

Věříte si, že se prosadíte?

Jinak bych sem nechodil.

Nastupujete ve středu zálohy. Konkrétně která z pozic je vám nejbližší?

Jsem schopen zahrát defenzivního záložníka i osmičku, občas jsem hrál i desítku. Počkám, co zvolí trenér.

A vy to vidíte jak?

To je těžký, jsme na začátku přípravy. To bych se pouštěl do nějakých teoretických prognóz, což nemá smysl.

Ve svém prvním utkání jste ve středu zálohy nastoupil s Váchou a Stanciem. Jak se vám s nimi hrálo?

Velmi dobře, jsou dobří fotbalisti. Aniž bychom si cokoli řekli, fungovalo nám takové to prolínání, když já šel dopředu, tak šel druhý za mě.

Jak vás přijala kabina?

Všechno v pohodě, bez problémů. Všichni jsou velmi přátelští, jak Češi, tak cizinci.