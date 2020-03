Jednoduše jsme to nezvládli, štve olomouckého Hálu prohra s Opavou

„Je to zklamání, hlavně ten způsob, kterým jsme prohráli. Kdo to viděl, ten si udělá obrázek sám. Chtěli jsme navázat na dvě výhry a bodovat, ale to se nepodařilo, takže nás to mrzí,“ soukal ze sebe rozladěný záložník.



Cítili jste, že jste lepší?

Ano, bohužel jsme udělali chybu, to se stane. Ve druhém poločase se Opava nedostala k naší bráně. Je to na nás, abychom dali nějaké góly. Nějaké závary jsme tam měli, ale bohužel nám vždycky kousek chyběl. Kdybychom dali na 2:2, ještě bychom zašlapali.

Souhrn 23. ligového kola

Klíč k porážce byl ale v první půlce a nevyužitých šancích?

No jasně, když je nedáte, tak se může stát to, co se stalo nám, že dostaneme gól z první střely. Když nedám šance a někdo pak udělá chybu, tak je to jen víc vidět.

Projevilo se, že vás trenér Balcárek zná?

Každý se připravuje na soupeře, nevím, jestli to bylo o tom, že by nás Balcárek znal. Bylo to o nás a jednoduše jsme to nezvládli.

Co jste měli udělat jinak?

To nevím, možná chybělo trochu štěstíčka, lépe dohrát závary, víc do kvality.

Chytilova branka nebyla uznána pro ofsajd. Jak jste tu situaci viděl?

K tomu bych se nevyjadřoval, od toho je tam rozhodčí, pískl, tak byl ofsajd. Ale kdybychom dali gól dřív, tak bychom je zmáčkli více. Škoda, že nám to tak trvalo, pak už bylo docela málo času.

I tak jste měli v závěru velký tlak a gól visel ve vzduchu.

Zalezli v deseti do vápna, dvoumetroví borci tam jen stojí, čekají a odkopávají balony, tak je to těžké. Nemáme takový výškový průměr, že bychom tam dali dvacet centrů a z toho pět gólů. Měli jsme rozhodnout dříve a nečekat na to, až budeme prohrávat 0:2.