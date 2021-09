Hálova proměna ve střelce. Je zkušenější i poctivější, všiml si trenér Jílek

Jenže Sor to nezvládl, Hála využil clony parťáků a uklidil míč po páté asistenci Chvátala za háčky.

„Minule jsme to rozehrávali na Michala Vepřeka, to nikdo nečekal. A teďka asi počítal trenér s tím, že budu mít štěstí,“ usmál se drobný křídelník po šestém zásahu v sezoně v sedmém zápase. „Netrefil jsem balon čistě, ale patou, tak jsem si pomyslel: Hm, tak nic. A nakonec jo.“

Když je forma, do sítě padne i lecjaká šmudla. Brankář Laštůvka se za umístěnou střelou natahoval marně. Hálu však štvalo, že pomohl jen k remíze. „Až do nějaké chvíle všechno bylo super - zápas i divácká kulisa. Tři body by byly třešinka na dortu.“

Leč utkání pokazil sudí Klíma, když po přestávce neudělil Sorovi druhou žlutou kartu a záhy naopak přísně vyloučil olomouckého Zifčáka. Třízápasový trest pro Klímu na tom, že Baník v přesilovce vyrovnal, změnit nic nemohl.

„Soupeř si nic nevytvoří, do té doby jste lepší - a rozhodčí vás pošle do desíti. Týden se na to připravujete, děláte všechno na maximum, a pak tohle. Stojí to energii,“ litoval Hála. „Říkal jsem mu, že červená měla být, když jdeme do přečíslení a borec našemu hráči skočí na záda. Sudí dělá, že nic. Potom nám vyloučí hráče, který si zpracoval balon a soupeř mu skočil hlavou do nohy. To podle mě není červená. Ale video to potvrdilo a můžeme se jen divit.“

Přesto mohla Sigma vyhrát, jenže v další dobré příležitosti Hála místo střely špatně zvolil přihrávku. Jako by chtěl ukázat, že není hamounem, co myslí na korunu pro krále střelců. „Po té situaci se to vždy říká. Kdybych nahrál Tomáši Zahradníčkovi, který byl úplně sám, tak bych asi nehrál za Sigmu, ale možná za Real Madrid. Asi je škoda, že jsem to nevyhodnotil jinak, ale takových situací je hodně.“

Dostihy se Schranzem

To už je minulost.

Teď se Hanáci soustředí na nedělní mač v Teplicích, kde bude chtít Hála znovu udeřit. Úvod ročníku ho před třicítkou zastihl v životní pohodě. Považte sami: až dosud byly jeho sezonním maximem pouhé dvě branky, nyní se však raduje v průměru každých 69 minut!

Se šesti zásahy se mu na čele ligových snajprů vyrovná jen slávista Ivan Schranz, ten skóruje dokonce co 67 minut. Oba přitom musí do šancí sbíhat z křídla, o to je jich produktivita úchvatnější. Přiznejme si, že v případě Hály téměř senzační. Co je za jeho proměnou?

Zatímco v minulém ročníku s ním kouč Látal šiboval a chvíli hrál levého obránce a chvíli pravého záložníka, Jílek jej usadil na levém křídle.

A má ofenzivnější plány, vysunul presink. Sigmáci získávají míče blíž k bráně soupeře, kam šturmující Hála dělá nebezpečné výpady. Především se však uklidnil v koncovce.

Využívá zkušeností. Zakončuje s přehledem. Žádné bomby, raději se podívá na gólmana, klidně si míč před střelou ještě zasekne, jako to udělal proti Jablonci i Mladé Boleslavi a merunu pošle po zemi kolem nebohého brankáře; ve dvou případech i mezi jeho nohy.

„Martin je poctivější v detailech,“ všiml si Jílek. Olomouckého odchovance zná ještě jako caparta. „Není to jen o tom, že dává branky, ale je poctivý dozadu, je v prostorech, kde má být. A je odměněný. Má k tomu předpoklady. Je správně drzý, umí situaci řešit v klidu,“ chválí. „Spíš si myslím, že měl góly dávat i dřív. Ale teď si vypracujeme víc situací, ze kterých může profitovat.“

Upřímně, když se Hála před deseti lety ve finále mistrovství Evropy devatenáctiletých poměřoval se španělskými hvězdičkami Moratou, Alcácerem, či Deulofeuem, sám se viděl jinde než pořád doma v Olomouci. „Kdybych řekl, že jsem z toho nebyl smutný, tak bych lhal,“ vyprávěl nedávno ve velkém rozhovoru v MF DNES. „Věřil jsem, že mi zahraničí vyjde. Bohužel se to nestalo. Snažil jsem se odvést maximum, pak jsem se zranil, nevěděl, co bude, a teď cítím, že by to třeba ještě mohlo vyjít.“

V Sigmě má smlouvu do konce sezony, potom by se dobrodruh, co chvíli doma neposedí, rád vydal do světa. Nikoli s batůžkem, jako když procestoval Bali, Maledivy, Vietnam, ale za fotbalovou výzvou.

„A kdyby se mi tak podařilo dostat do reprezentace...“ zasní se.

Proč ne. Reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý už jeho jméno minule zvažoval.