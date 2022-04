Olomouckého Hálu achilovka stále bolí: Kde budu hrát, teď neřeším

„Mrzí to, nikoho nepotěší, když je zraněný. V životě jsou ale horší věci,“ řekl MF DNES odchovanec Sigmy. „Stalo se to z nějakého důvodu, musím si vzít z toho to pozitivní a snažit si jít dál. Jak se říká: Když se zavřou jedny dveře, druhé se třeba otevřou. Člověk se tím asi nesmí moc zaobírat.“

Hálovi navíc končí po sezoně kontrakt a chtěl zkusit novou výzvu. Kde v příštím ročníku bude, je však pro něj teď až druhořadé. „Co bude po sezoně, vůbec nevím. A ani to teď není pro mě na pořadu dne.“

Na pokračování v Sigmě to nejspíš nevypadá. „K tomu bych se nevyjadřoval,“ odmítne komentář.

„U Martina jsou ohledně jeho dalšího působení v klubu klíčové dvě věci: jeho zdravotní stav a myšlenka zkusit něco nového. Cítím, že je vnitřně nastavený na změnu prostředí. Roli v tom asi hrají i mimofotbalové aktivity – podnikání, rodina a podobně,“ sdělil MF DNES sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

Ačkoli měl Hála podle prvotních prognóz naskočit po zimní přípravě do jarní části sezony, vše je jinak. Trénuje individuálně a lítá po doktorech. Nyní se pohybuje na Berounsku, kde má jeho přítelkyně jazykovou školu. „Achilovka mě bolí. Hledám různé varianty rehabilitace, možnosti. Objíždím lidi, kteří se mi v tom snaží pomoct,“ povídá. „Není to alternativní medicína, ale když vás někdo léčí delší dobu a nedaří se to, tak třeba někdo jiný pomůže. Byl jsem na klinice u pana Koláře. Někdy je to alchymie.“

Slovácko - Olomouc od 16 hodin ONLINE

Sigma se i bez Hály snaží procpat do mistrovské skupiny; do elitní šestky jí chybí bod a dnes (16.00) hraje na půdě čtvrtého Slovácka.

Zkušené křídlo, které k šesti podzimním trefám přidalo i asistenci a umí seběhnout mezi stopery, by se trenérovi Václavu Jílkovi tuze hodilo, i když podobný styl vyznává také Jan Navrátil, jenž v posledních dvou zápasech svými góly trefil Hanákům šest bodů. Olomouc se snaží udržet další zkušené křídlo, Tomáše Zahradníčka, jemuž rovněž končí kontrakt. Podle informací MF DNES dostal nabídku na roční prodloužení. „Budoucnost Martina Hály i Tomáše Zahradníčka je stále v řešení,“ podotýká Minář.

A nejen jejich. Po sezoně končí smlouvy také dalším sigmákům – Michalu Vepřekovi, Romanu Hubníkovi, Vítu Benešovi, Lukáši Greššákovi, Jakubu Yunisovi a Pablu Gonzálezovi. Ten se však s Olomoucí na podmínkách nedohodl a odejde.