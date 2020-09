Fillo ostřeloval svého brankáře. Hororový moment, hlesl po vlastním gólu

„Dneska hororový zápas, hororový moment pro mě. A zrovna v Teplicích, kde jsem tři roky působil. O to víc to bolí. Chtěl jsem se tady ukázat,“ truchlil obránce.

Vlastního brankáře Jan Laštůvku přitom nechtíc prověřil už v úvodu zápasu. „Lašti mě podržel. Letěl nepříjemný centr z levé strany, trávník byl hodně podmáčený, míč skočil. Já ho prsama škrtnul. A Lašti předvedl fantastický zákrok,“ děkoval.

Jenže po přestávce už bývalý gólman Šachtaru Doněck na Fillovo druhé ohrožení vlastní branky nestačil. „Nechci se vymlouvat, asi jsem měl mít při rohu lepší postavení. Byl jsem se Shejbalem, snažil jsem se ho uhlídat. Míč přepadl přes první tyč, skočil, já ho chtěl odtrknout. Možná mě Shejbal trošku rozhodil, možná ne, a prostě jsem si dal vlastňáka. Bylo to skoro z brankové čáry, s tím Lašti asi nemohl nic dělat,“ líčil kritickou hlavičku Fillo, který do Ostravy zamířil z Teplic v zimě 2017.

Po utkání se svojí chybou užíral. „Cítím se mizerně, pocity jsou hrozné. Po vlasťnáku mě navíc trenér sundal, bolí mě to.“

Ještě se nachomýtl k situaci, která vzbudila vášně. Ve vápně po souboji s ním spadl Pavel Moulis a domácí žádali penaltu. „Zpracovával balon, já mu v tom chtěl zabránit. Trošku jsem trefil míč, drcnul jsem i do něj, normální souboj. Podle mě mohl pokračovat ve hře, ale rozhodl se pro pád. Videorozhodčí pak posoudil, že o faul nešlo. Není co řešit.“

Smůlovatější utkání snad ještě Fillo nezažil. „Vlastňáka jsem si už jednou dal, tohle byl můj druhý. Ale tehdy jsme s Plzní vedli 4:0 na Dukle, taky ze standardky jsem dával na 4:1, ale už to nic neřešilo, akorát jsem vzal gólmanovi čisté konto,“ vzpomněl si na střetnutí z roku 2012. „Zato teď jsme kvůli tomu prohráli, rozhodlo to zápas. A že bych ohrozil vlastní branku v 1. i 2. půli, to se mi asi ještě nestalo. Bohužel smůla.“