Trpí celý mančaft. Ostravský Fillo si vyčítá zahozenou šanci se Spartou

„Bod se Spartou není žádná tragédie. Samozřejmě jsme chtěli výhrou potěšit naše fanoušky a Spartu v tabulce přeskočit, ale my jsme body poztráceli jinde. Dneska bod musíme brát,“ prohlásil Fillo.

Takže hlavní bylo neprohrát?

To ne. My chceme vyhrát každý zápas. Zbytečně jsme ale ztratili body s Olomoucí, kdy jsme dostali gól až v závěru, a s Opavou, proti níž jsme hráli poločas v deseti. Dneska to bylo vyrovnané bojovné utkání. Sparta měla více střel, ale bod zápasu sluší.

Nastoupili jste se třemi stopery. To bylo kvůli respektu ze Sparty?

Ne, to bych neřekl. Proti Slavii v poháru nám to vyšlo. Trenér se tak rozhodl. Proti těm lepším soupeřům není špatné tak hrát. Aspoň my na krajích můžeme protihráče vysoko napadat a získávat míče trochu výše. Ale dneska jsme bohužel nedokázali vstřelit branku.

Možná největší šanci jste měl vy v první půli, kdy vám míč z branky vyhlavičkoval Tetteh.

Je to škoda, protože i v Teplicích jsem měl velkou šanci. S Olomoucí jsem trefil tyč. Nepadá mi to tam. Byly to tři vyložené šance. Tím, že nedám gól, trpí celý mančaft. Byla to čistá hlava.

Neudrželi jste se v elitní šestce. Mrzí to hodně?

Mrzí, ale bodové rozestupy jsou tak těsné, že pořád máme šanci pomýšlet na vysoké umístění. Budeme se dál rvát a doufám, že skončíme výš.

Co chybělo tomu, abyste po podzimu byli na lepším umístění?

Stačí zvládnout dva tři zápasy a jste v tabulce úplně jinde. Rozhoduje každý bod. A jak říkám, mrzet nás musejí zápasy s Opavou a Olomoucí. Ale dneska se nemáme za co stydět.