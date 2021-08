Začátek se nepovedl, ale napravíme ho, ujišťuje Fillo. Vyhlíží zlínskou premiéru

Na tribuně sledoval těsnou porážku od Slavie, pak protrpěl na lavičce pětibrankový debakl v Ostravě, odkud do Zlína přišel. Dvě a půl sezony strávil také v Teplicích, proti kterým by měl Fillo konečně nastoupit.

„Jestli budu hrát, nebo ne, je v kompetenci trenéra,“ říká nejvýraznější letní posila týmu kouče Jana Jelínka.

Fastav Zlín - Teplice V sobotu od 16.00 ONLINE

Kvůli zranění jste neodehrál ani jeden zápas, tým navíc oba prohrál. Těžko si představit horší start nového angažmá, že?

Mrzí mě, že jsem se zranil a nemohl jsem týmu v zápasech pomoct. Každopádně jsme měli hodně těžký los. Slavia v české lize dominuje a neprohrála iks zápasů v řadě. Potom jsme jeli na Baník, kde jsme dostali bůra. Určitě je to nepovedený start, ale je to teprve začátek. Věřím, že to napravíme už v sobotu doma s Teplicemi.

V Ostravě jste proseděl celý zápas na střídačce. Nechtěl jste zkusit aspoň pár závěrečných minut?

Jel jsem na Baník, ale před zápasem jsem absolvoval málo tréninků. Uzdravil jsem se o hodně dříve, než se čekalo. Lékaři mi nedoporučili start. S trenérem jsme se dohodli, že pojedu, abych byl součástí týmu. Už předem bylo dané, že odehraji minimum, jestli vůbec. Když už to bylo před koncem rozhodnuté, trenér se rozhodl, že mě nenasadí. Samozřejmě jsem to chápal.

Trpěl jste na střídačce?

Pro kluky na hřišti, pro nás na lavičce, pro všechny, kdo fandí Zlínu, to byl hororový zážitek. Bohužel i tohle k fotbalu patří. Zažil jsem spoustu zápasů, ve kterých jsem vyhrával nebo prohrával vysokým rozdílem. Nebylo to nic příjemného. Máme před sebou hodně kol, ve kterých můžeme napravit reputaci.

Oba duely jste viděl jako pozorovatel. Dokážete si vysvětlit tak rozdílné výkony?

Dokážu. Každý zápas je jiný. Proti Slavii podal mančaft dobrý a koncentrovaný výkon. Slavia neměla ani moc šancí, Kuchta to trefil krásně a prohráli jsme 0:1. Baník nás přejel, dominoval celý zápas.

Vaše zranění přišlo v nejméně vhodnou dobu, což?

Bylo to hrozně smolné. Odmakal jsem hrubou část přípravy. Všechno jsem odběhal. Už se najíždělo na herní ladění a já si natáhl sval. Řekli mi, že budu šest týdnů mimo, ale za tři týdny jsem byl zpátky. Jsem rád, že se to takhle urychlilo. Doufám, že v sobotu nastoupím.

Jak to, že jste se dal tak rychle dohromady?

Hned po zranění jsem odjel do Plzně, kde jsem měl veškerý servis od fyzioterapeuta Petra Naslera. Hezky se o mě postaral. Další deset dnů jsem připojil k mančaftu a ve Zlíně se o mě starala fyzio Katka Davidová. Díky jejich péči jsem to stihl takhle brzo.

V sobotu se utkají dva poslední týmy ligy. Jak moc bude pro další vývoj sezony důležitý výsledek?

Každý zápas je důležitý. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu soutěže Slavii, hráli jsme na Baníku. Soupeři si od nich body odvážet nebudou. Začátek se nepovedl. Ale neviděl bych to katastroficky. Věřím, že to napravíme a budeme se pohybovat v lepších patrech tabulky než teď.

V Teplicích jste strávil dvě a půl sezony. Ještě mají vzájemné zápasy proti nim pro vás náboj, nebo už ne?

Prožil jsem tam hezké období. Pořád je tam pár známých a kamarádů, je to pro mě speciální zápas. Doufám, že se mi povede a že na něj budu vzpomínat v dobrém.

Od vašeho odchodu se ale teplický tým dost proměnil, ne?

Celkově se týmy v lize hodně mění. Už to není jako dříve, že by někdo strávil v jednom klubu deset let. Pár kamarádů tam zůstalo, rád se s nimi uvidím.

Mimochodem, v roce 2017 jste byl jednou nohou ve Zlíně. Ještě vás štve, že to nevyšlo a přišel jste o zápasy Evropské ligy?

Asi to takhle mělo být. Stejně jsem ve finále skončil ve Zlíně a nemusí mě to mrzet.