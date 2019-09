Fillo se padesátého gólu dočkal téměř po roce. Bylo to dlouhé, ulevil si

„To čekání bylo dlouhé,“ ulevil si třiatřicetiletý krajní obránce. „Carlos mě tam krásně našel, takže to už bylo pro mě snadné.“

Na svou padesátou trefu čekal Martin Fillo 30 ligových zápasů, od loňského 30. září, kdy dal dvě branky slávistům (2:1).

Připustil, že ho tížilo, jak dlouho se nemohl střelecky prosadit. „To víte, že jsem to měl v hlavě,“ přiznal. „Dříve ty góly padaly, ale teď se musím na každou takovou situaci hodně nadřít. Jsem rád, že jsem to zlomil, a uvidíme, co bude dál.“

Co pro fotbalistu znamená nastřílet padesát gólů v nejvyšší soutěži? „Na obránce to není špatné,“ pousmál se Fillo. „Ale neznamená to vůbec nic. Je to jen statistický údaj. Přesto jsem rád, že jsem padesátý gól dal. Ale hlavní je, že jsme vyhráli, protože jsme nutně tři body potřebovali.“

Fillo sice od jarní části ligy nastupuje na pravém kraji obrany, leč do Baníku v lednu 2018 přicházel jako krajní záložník. A solidní střelec.

„Jako obránce se do útoku dostávám méně, ale paradoxně jsem více u balonu. Jako bek si více zahraju,“ řekl Fillo.

Se změnou postu problém nemá. „Podřídím se mančaftu. Kam mě trenér dá, tam budu hrát.“

Ostravský trenér Bohumil Páník podotkl, že se Fillo už chová jako obránce. „Už dovede přepínat. Má obrovské fyzické i soubojové předpoklady. Dokáže rozehrát balon nahoru, zdvojovat celou stranu,“ podotkl Páník. „Pro mě to už je dvojka.“ Tedy ryzí krajní obránce.

Na jeho původním postu před ním nastupuje Rudolf Reiter, který posílil Baník letos v létě. „Ruda je velmi ofenzivní hráč, ale proti Budějovicím bránil zodpovědně. Každý hráč, co byl na hřišti, se podřídil týmu a podle toho to i vypadalo,“ řekl Martin Fillo, který byl i u druhého gólu Baníku - přihrál na něj Damému Diopovi.

„Flaška (Fleišman) krásně vybojoval balon, dal ho na Baryho (Baroše), já pak na Damého a ten, musím říct, ho s přehledem uklidil,“ popsal Fillo báječnou Diopovu střelu po zemi přesně k levé tyči.

V příštím kole Baník hraje v neděli v 15.30 v Mladé Boleslavi. „Po prohrách v Jablonci a na Spartě tam chceme něco urvat,“ uvedl Martin Fillo.