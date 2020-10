Uděláme vše, abychom Baník pozvedli, slibuje ostravský záložník Fillo

Nebyla chyba, že jste protestoval a nevracel se hned do obrany, protože Tecl se dostal do úniku a byla z toho rozhodující penalta?

I kdybych se hned vracel, tak bych klukům v obraně už asi nepomohl. Byl jsem u rohu a nevěřil tomu, že to rozhodčí z takové blízkosti přehlédl. Přiznám se, že jsem byl z té situace trochu frustrovaný. Protestoval jsem, protože mi přišlo nepochopitelné to nevidět.

Můžete být i přes prohru spokojeni s tím, že jste odehráli velmi dobré utkání?

Náš výkon špatný nebyl. Měli jsme spoustu šancí a byly tam pasáže, kdy jsme si vytvořili tlak, ale bohužel jsme nebyli efektivní. Když máme smůlu v zakončení, musíme udržet nulu vzadu. Mrzí mě, že když jsme to odpracovali, tak nemáme ani bod.

Souhlasíte, že kdybyste takto hráli už dříve, tak máte více než pět bodů?

Každý zápas je jiný. My se snažíme do každého jít na sto procent, každý chceme odjezdit naplno. Na každé utkání se poctivě připravujeme. Bohužel některé zápasy nám nevyšly, a proto jsme tam, kde jsme. Před sebou máme hodně práce. Víme, že se musíme zlepšit. Jako kolektiv nejsme s naším umístěním spokojeni a uděláme vše pro to, abychom Baník pozvedli výše.

Může vás výkon proti Slavii nakopnout?

Může k tomu přispět. Ale máme pět bodů ze šesti zápasů. Víme, že je to málo. Dobrý výkon nás nemůže uspokojit, když nemáme ani bod.

Co říkáte názoru, že Baníku pomohl návrat zkušených hráčů do sestavy, což se týká zejména vás a Jiřího Fleišmana?

Máme široký kádr. Trenér na začátku sezony sestavu hodně měnil. Za sebe mohu říct, že jsem jenom rád, že teď nastupuji a že mi dává šanci a věří mi. Jen doufám, že výsledky budou lepší.