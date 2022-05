Dostál: První krok jsme splnili. Teď se musíme nachystat na neděli

Přece jen jste se většinu utkání bránili. Nebyl duel v Opavě složitější, než jste čekali?

Spíše bych řekl, že byl složitější, než jsme chtěli. Víme, že Opava je kvalitní tým, neskončila ve druhé lize nahoře náhodou. Věděli jsme, co nás čeká. Výsledek je pro nás výborný. Vyhráli jsme a nedostali gól, což jsme přesně chtěli. A jdeme dál.

Váš trenér Jaroslav Veselý řekl, že místo, aby vám gól už ve čtvrté minutě pomohl, tak nakopl Opavu. Souhlasíte?

Tomu gólu bych to za vinu úplně nedával. Naším cílem bylo rychle vstřelit gól, aby domácí museli hru otevřít, a to se nám povedlo. Akorát jsme pak několikrát zaváhali v rozehrávce, což Opavské zvedlo. Začali si více věřit, měli náznaky a šance, ale vše jsme přečkali. Obraz hry se trochu změnil oproti úplnému začátku.

Opava má hodně mladé mužstvo. Rozhodly i vaše zkušenosti, že jste si těsné vedení pohlídali?

Tak bych to nedefinoval, ale nějakou zkušenost máme, v tom vám musím dát za pravdu. Když máte na hřišti kluky, co odehráli tři sta ligových zápasů, musí to být někde vidět. Pro každého mladého hráče z Opavy, Bohemky, odkudkoliv je konfrontace s tak zkušenými hráči škola a pomáhá jim v růstu. Opavští fotbalisté odehráli dobrý zápas. Jejich záložníci podali velmi dobrý výkon. Ale my jsme vyhráli.

Co se dá čekat od nedělní odvety?

My máme jasný cíl – udržet ligu. Ale se vší pokorou i sebevědomím. A také víme, že tato sezona byla od nás všelijaká. V posledních kolech se nám ale dařilo, v Opavě jsme teď uhráli dobrý výsledek. Je to však jen první krok. Teď nás čeká druhý a my se na něj těšíme. Věříme, že přijde spousta lidí. Pro takové zápasy se fotbal hraje, aby byl plný dům. Pevně věřím, že to zvládneme.