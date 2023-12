Doležal o návratu do Jablonce: První stadion, kde mi domácí fans nenadávali

„Samozřejmě to bylo hezké a byl jsem rád, že mi zatleskali. Byl to první stadion, kde na mě domácí fanoušci nepokřikovali a nenadávali mi. Třeba teď ve středu v Boleslavi mi zase zničehonic nadávali,“ říkal třiatřicetiletý urostlý forvard po utkání, které i přes poměrně hodně nebezpečných situací před oběma brankami skončilo 0:0.

A důvod takového vlídného přijetí? Doležal se totiž zařadil mezi jablonecké legendy. Do severočeského klubu přišel z Olomouce v lednu roku 2014 a opustil ho až po osmi letech, kdy v lednu 2022 zamířil do polského Zaglebie Lubin. Za tu dobu odehrál za Jablonec v první lize 225 zápasů, ve kterých nasázel 69 gólů a díky výkonům v zelenobílých barvách se dostal i do reprezentace.

Diváci si s vámi občas během přerušené hry dokonce z tribuny povídali, co jste řešili?

Počasí je takové, jaké je, samozřejmě moc lidí nepřišlo, takže bylo slyšet skoro každé slovo. Něco mi popřáli, hlavně ale ať nedám gól, ať se rozstřílím až jindy. Já jsem jim něco odpovídal a všechno bylo v pohodě a úsměvné.

Jak jste prožíval návrat do klubu, kde jste působil tak dlouho?

Byli jsme v Jablonci před zápasem už od středy, protože jsme hráli v Boleslavi, tak jsem si to v areálu v Břízkách, kde to dobře znám, užíval a zavzpomínal na staré časy. V Jablonci jsem strávil osm let, narodil se nám tady syn, něco jsem s klubem zažil, zahrál si evropské poháry, a to člověk jen tak z paměti nevymaže. Všechny ty zápasy, vyhrané i prohrané, nám něco daly.

Potkal jste se s někým z bývalých spoluhráčů, když jste byli v Jablonci už od středy?

S nikým jsem se neviděl, jen jsme si volali s Tomášem Hübschmanem, ale on měl nějaké zařizování a neměl čas.

Zápas skončil bez branek, jak to hodnotíte?

Pocity jsou dobré, máme bod z těžkého zápasu ze hřiště soupeře a na těžkém terénu, na kterém to hodně klouzalo. Myslím si, že v prvním poločase víc dominoval Jablonec, ale musím říct, že ve druhém jsme to byli naopak my, a je škoda, že jsme nedohráli situace na vstřelení gólu, protože jich bylo dost. Bohužel jsme tam nic neprotlačili.

Jaké byly souboje s jabloneckým stoperem Hurtadem?

Těžké, ale férové. On je silný v soubojích stejně jako Tekijaški, ale na to jsem zvyklý.

Kdybyste dal gól, byla by oslava?

Určitě ne, neslavil bych ho. Nehodilo by se to vůči klubu, ani vůči divákům za ta gesta ke mně.