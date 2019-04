Konečně hattrick, radoval se kanonýr Doležal. Čekal jedenáct let

Jablonecký útočník Doležal to dokázal až v sobotu v posledním, 30. kole prvoligové základní části, kdy na domácím stadionu výrazně přispěl k demolici Baníku Ostrava 4:0 třemi zásahy.

„Konečně! Na hattrick jsem čekal fakt dlouho. Myslím, že jsem ale Ostravě mohl dát v tomhle zápase určitě i pět gólů, protože jsem měl ještě další velké šance,“ říkal spokojeně Martin Doležal, který bezprostředně po zápase vyrazil na tribunu, aby se o radost z prvního ligového hattricku podělil se svým malým synkem Adamem.

Po vedoucí trefě Považance načal 28letý urostlý forvard svůj třígólový zápas trochu kuriózně. Jovovič se totiž ve velké šanci ukopl a místo brány trefil ve vápně právě Doležala.

„Šel jsem tam naslepo a dostal jsem míčem do stehna. Pak už jsem si jen říkal, abych to hlavně dokázal trefit,“ popsal Doležal, jenž zažívá nejlepší sezonu. Se třinácti brankami je třetím nejlepším střelcem základní části první ligy a na podzim nakoukl i do reprezentace.

Druhý gól dal opět po nahrávce Jovoviče, tentokrát chtěné, když pak sám před brankářem Laštůvkou šanci chladnokrevně využil. Další velké možnosti pak spálil a vypadalo to, že se hattricku opět nedočká. Jenže v první minutě nastaveného času mu před branku ideálně předložil míč Sobol a Doležal mohl slavit.

„Asi před deseti dny jsem dobral po angíně antibiotika, pak jsem nastoupil proti Bohemce a teď ke konci zápasu už jsem toho měl docela dost. Trenér Rada mě tam ale asi i ve vidině toho hattricku nechal až do konce. Pak jsem byl rád, že mě nevystřídal a že jsem se gólově odvděčil. Ten hattrick jsem dal, ale Baník jsme porazili jako tým. V podstatě celý zápas jsme měli pod kontrolou,“ pochvaloval si Doležal.

V duelu s Ostravou šlo o přímý souboj o čtvrté místo, ze kterého vstoupí díky jasné výhře do nadstavbové části o titul a o evropské poháry fotbalisté Jablonce. Na pátý Baník navíc navýšili náskok na šest bodů.

„Bylo to pro nás hodně důležité, protože takhle máme Baník za čtrnáct dní zase doma a nemusíme cestovat na Moravu,“ řekl Doležal, jenž se svým týmem zahájí nadstavbu v neděli v Plzni.