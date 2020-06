Trápící se střelec Doležal: Doufám, že se to zlomí právě teď proti Liberci

Jenže na jaře se totálně zasekl. Nastoupil do devíti utkání a nepřipsal si ani jeden zásah. „

Jednou je člověk nahoře, jednou dole. Góly teď nedávám, ani do šancí se moc nedostávám a centry mě netrefují jako dřív,“ uznal 30letý Martin Doležal, autor už 70 prvoligových gólů.



Jablonec - Liberec středa 17.30 online

Jeho jarní střelecká noční můra začala působit hned v úvodním kole. Jablonečtí vedli doma nad Příbramí jasně 4:0, v posledních vteřinách kopali ještě penaltu, jenže Doležal z ní překopl bránu.

Tím jakoby na sebe přivolal smůlu. V nucené koronavirové pauze se v tréninku zranil, neodehrál ani jeden ze čtyř přípravných zápasů a musel vynechat i dva první ostré ligové duely.



„Zranění bylo delší, než jsem čekal, herní pauza byla dlouhá a zatím jsem se do toho zpátky nedostal. Bylo to pro mě těžší, protože zápasy šly rychle po sobě a regenerace nebyla taková, jaká by měla být, ale fotbal jsme všichni chtěli hrát, takže se na to nemůžu vymlouvat,“ uvedl Doležal. „Jsem rád, že mám pořád důvěru trenéra, to je pro hráče vždycky lepší, ale osobně to vnímám tak, že se mi prostě moc nedaří.“

Další šanci na gólové prozření bude mít Doležal dnes v domácím prestižním Podještědském derby.



„Doufám, že se to zlomí právě teď proti Liberci. Jelikož už jsem v Jablonci nějakou dobu, tak derby vnímám jinak, než poprvé. Liberec dobře brání, má rychlé kraje a vyráží do nebezpečných brejků. Já ale věřím, že to bude jiný zápas, než ten minulý, který jsme prohráli, Liberci to vrátíme a zůstaneme před ním čtvrtí,“ přeje si Martin Doležal.