Olomoučtí fanoušci mi to nezapomenou, tuší jablonecký Doležal

A kotelníkům ironicky zatleskal.

V 89. minutě rozhodl reprezentační forvard, o něhož se zajímala před startem jara vedoucí Slavia, devátou trefou v sezoně o vítězství jabloneckých fotbalistů 2:1.

Sladká tečka?

Pro mě to byla samozřejmě sladká tečka. Když jsme tady hráli minulý rok, bylo víc lidí a byly nadávky víc slyšet. Odešel jsem před šesti lety. Prostě je to česká mentalita. Už by to nemuseli řešit, ale je to jejich věc, já se soustředím na to, že hraji za Jablonec. Nadávají mi, občas to člověk vnímá, ale spíš to hráče vyburcuje. Užil jsem si to, ještě když jsem dal gól ke konci. Pak mi zatleskali, tak jsem jim taky zatleskal. Já proti nim nic nemám, oni mi nadávají, to je jejich boj.

Jaký máte k Olomouci vlastně vztah? Góly proti ní slavíte.

Kdybych odešel normálně, tak bych je asi neslavil. Ale jelikož jsem odešel, jak jsem odešel, tak to prostě beru tak, jak to je. A hlavně je to šest let a šest let neslavit góly, to už není takové, jako by to bylo před půlrokem. Jsem rád, že jsme vyhráli.

Zaslouženě.

První poločas byl takový, jaký se očekával – spíš boj. Vázla nám kombinace ve středu, mohli jsme si hřiště víckrát obehrát, zbytečně jsme spěchali. Na začátku měl Kratochvíl šanci. Olomouc neměla nic. Ale spíš to bylo po šestnáctku. Druhý poločas se už hrál lepší fotbal, místy i nahoru dolů. Hübschman nás nabádal, ať se zklidníme. Byli jsme rádi, že jsme dali první gól, ale tři minuty před koncem jsme dostali dost smolný gól z čáry. Ale přišel Boža Vatajelu, nacentroval mi to tam, naštěstí jsem se odtrhl od obránce a zaplať pánbůh rozhodl.

Vy jste se cítil jak? Balony jste dostával spíš do vzduchu.

První zápasy jsou takové, že je to boj. Druhý poločas už to nebylo tak, že jsem měl všechno na hlavě. Ale balonů jsem tolik neměl. Olomouc má výborný tým, hrají dobře. Je ovšem vidět, že mají deku. Kdyby vyhráli, tak se odrazí. Přeju, ať se jim daří.

Autor vítězného gólu Jablonce Martin Doležal se zdraví po utkání s trenérem Petrem Radou.

Vybíral jste si na souboje spíš Jemelku než zkušeného Beneše?

Spíš jsem chodil na Jemelku, protože není až tak silný ve vzdušných soubojích, si myslím. Beneše znám a vím, jak je důrazný. Někdy to vyšlo na něj, ale spíš jsem si vybíral Jemelku, abych souboje vyhrával.

Nečekal jste, že Olomouc, která hraje o záchranu a potřebuje body, do toho po pauze vletí víc? Neukázala agresivitu, v první půli neměla střelu ani roh...

Čekal jsem, že na nás vlítnou, že to bude uragán, jako když jsme tady hráli naposled, když byli nahoře. Nemají špatné mužstvo, ale je na nich deka. Nedostávají se do šancí a pak, když ji mají, tak ji nepromění a sebevědomí jde pak dolů, zvlášť když prohráváte. Někdy je štěstí, že vyrovnáte, ale obracet to pokaždé tři minuty před koncem, je těžké.

Exsparťan Vatajelu vám hodně pomohl, že?

Ukázal svoji kvalitu, víme, co v něm je, dokáže obejít hráče, vytvořit situaci dva na jednoho. Dobře ho podporoval Eda Sobol. Levá strana hrála výborně a dá se říct, že udělala zápas. Z pravé strany jsme si nevytvářeli akce, které jsme si vytvářeli na podzim, kdy jsme tam dokázali soupeře přečíslit tři na dva, nebo dva na jednoho. Ještě asi chvíli potrvá, než se Jovovič sehraje s Holešem, který byl sehraný s Masopustem a vyhovovalo jim to.

Přes zimu se v kádru Jablonce událo hodně změn. Oslabili jste?

Neřekl bych, že bychom byli slabší, spíš nám to ještě bude chvíli trvat, než se poznáme, než kombinace bude naučená. Nevím, jestli s Opavou, ale už další zápas by mohl být Michal Trávník, takže to bude zase jiné. Ale hráči prokázali kvalitu, jsou tady a šanci, kterou předtím nedostali, se teď snaží využít. Bude jen na nich, jak to využijí. Doufám, že se jim bude dařit a zase nastartujeme šňůru jako na podzim.

Neviděl jste se už ve Slavii, která o vás projevila zájem?

Ve Slavii jsem se neviděl, byl jsem rád, že oslovili agenta, že mají zájem. Přece jen je to teď nejlepší klub v české lize, ale pan Pelta prostě řekl, že ne. Jestli budou dál jednat, to nevím. Hraji za Jablonec.

V hlavě jste to neměl?

Abych pravdu řekl, tak hned, jak jsem přišel do šatny, trenér Rada mě seřval. Okamžitě jsem dostal čistku. Ale v dobrým. Spíš jsem čekal po zápase, jak to dopadne, jestli mi neřekne, že jsem to měl v hlavě. Naštěstí to dopadlo dobře, usmál se a my si odvezli tři body.

A kdybyste ten gól nedal, tak to schytáte?

Je to možné. Naštěstí jsem gól dal.

Po sezoně vám končí smlouva. Jakou máte další představu?

S panem Peltou řešíme smlouvu. Já se nebráním zůstat, ale kdyby přišla nabídka ze zahraničí, tak to láká každého hráče. Ale teď to nějak neřeším. Bylo nešťastné, že dva dny před ligou přišla Slavia. To bylo pro klub trošku nepříjemné, ale já jsem věděl, že mě pan Pelta nebude chtít pustit, protože nemá náhradu a je těžké shánět dva dny před ligou útočníka. Za zájem Slavie jsem byl rád, ale neupjal jsem se k tomu.

Ve Slavii je na hrotu Škoda a další vlčáci. Musel byste se víc rvát o místo?

Na to nedokáži odpovědět. Já jsem rád, že jsem teď v Jablonci a dávám góly. Pokud bych je dával i ve Slavii, tak bych třeba hrál. I když Milan Škoda je kapitán. Jsem teď v Jablonci a uvidíme, co bude dál.

V zimě se mluvilo o zájmu z Koreje. Byl přestup reálný?

Vůbec nevím, kde se to vzalo. Neměl jsem nabídku. Jen jsem to četl.

Když se ohlédnete za kontroverzním odchodem z Olomouce, tak si můžete říct, že vám přestup do Jablonce prospěl? Nakoukl jste do reprezentace, dozrál v top ligového útočníka.

Asi jo. Začátek jsem v Jablonci neměl dobrý. Až tak se mi nedařilo, hodně šancí jsem spaloval. Ale příchodem trenéra Rady jsem se zvedl, dodal mi sebevědomí. Furt mě pucoval za ty moje neproměněné šance, ale spíš se mě snažil uklidnit, pomohl mi. A hlavně spoluhráči.