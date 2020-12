Trefil se po roce a nastartoval obrat. Gól už jsem strašně potřeboval, řekl Doležal

K senzačnímu obratu zavelel důležitým prvním gólem svého týmu střídající útočník Martin Doležal, pro něhož byla ta trefa obzvlášť sladká. V lize totiž skóroval po velmi dlouhé době – téměř přesně po roce.

„Ten gól už jsem potřeboval strašně moc. V zápasech, do kterých jsem v této sezoně nastoupil, jsem se ani moc do šancí nedostával, ani v tréninku se mi střelecky nedařilo a byla na mně už velká deka,“ přiznal 30letý urostlý forvard Martin Doležal. „Takže jsem rád, že jsem to konečně prolomil, a hlavně že jsme po tom povedeném druhém poločase dokázali vyhrát.“

Naposledy oslavil gól 13. prosince 2019 a tehdy zažíval skvělou sezonu. Na podzim se v první lize trefil ve dvaceti zápasech desetkrát a byl členem českého národního týmu, který se probil na Euro. Jenže rok 2020 už byl pro stabilního kanonýra krušný. Opustilo ho střelecké štěstí a gól najednou nedal z vyložených šancí ani z penalty. Na jaře pak navíc přišla zranění i koronavirová pauza a v letošní sezoně už ztratil pozici jabloneckého útočníka číslo jedna. Tento post si pronajal Schranz.

Až v sobotu ten gól přišel. „Jsem za Martina Doležala strašně rád, na gól čekal dlouho,“ uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

„Já jsem tohle ani nevnímal. Kdykoliv Doli nastoupí, tak mi přijde, že se rve, bojuje se stopery, akorát mu to tam nepadalo. Jsem rád, že ten gól vybojoval, byla to taková ta klasická akce, vyskočil a dal to gólmanovi do protipohybu,“ doplnil obránce Jaroslav Zelený.

Doležala spolu s Jovovičem a Ladrou poslal Rada na trávník po mizerné první půli a právě tito tři jakoby strhli spoluhráče k výbornému výkonu. Hlavně kontaktní branka Doležala z 58. minuty na 1:2, kdy se přesně trefil hlavou v těžké pozici tísněný Brabcem a Limberským, byla pro Jablonec zlomovým momentem. „Couval jsem, šel jsem do výskoku a jen čekal, jestli do mě zezadu někdo nevrazí. Přesně jsem věděl, že to budu dávat na zadní tyč a vyšlo to,“ popsal Doležal, pro něhož to byla v první lize gólová trefa číslo 71.

Po něm skórovali ještě Zelený s Ladrou, Jablonec tak oslavil čtvrtou výhru v řadě a v tabulce si upevnil 3. místo. To bude hájit už zítra od 14.00 v Karviné.