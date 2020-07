Na Jiráčka nemůžu řvát jak na mladé, ví zlínský stoper Cedidla

S urostlou postavou a strništěm na tváři nevypadá, že je sotva plnoletý. Osmnáct byste mu nehádali ani v ligových zápasech. Těch odehrál zlínský obránce Martin Cedidla v minulé sezoně třiadvacet, většinou přitom v zahajovací sestavě.

„Doufal jsem, že dostanu šanci, ale že jí bude tolik, to ne. Myslel jsem si, že jsem na to ještě mladý,“ říká mládežnický reprezentant, jehož čeká na konci příští sezony maturita. „I když mám dost absencí ve škole, věřím, že to půjde. Musím se hodně učit, ale moc se mi nechce,“ přiznává talentovaný bek.



Máte za sebou první kompletní sezonu v lize dospělých. Co pro vás bylo nejtěžší?

Musel jsem si zvyknout na rychlost, kvalitu hráčů s míčem, jen tak ho neztratí. A také osobní souboje, ale ty mám rád.

S kterým útočníkem byly nejvíce nepříjemné?

Proti Komličenkovi jsem hrál čtyři zápasy a to bylo hodně složité. Ale nejhůře se mi hrálo proti Řezníčkovi z Teplic. Hraje stylem, že vás třikrát kopne a pak teprve přebere míč. Nikomu se nelíbí, když dostane nakopáno.

Snažili se vás zkušení hráči rozhodit?

Občas někdo něco řekne, ale takové věci jsem vůbec neposlouchal. Nezdálo se mi, že by mě někdo chtěl speciálně vyprovokovat.

„Teď už bych si hrát v útoku netroufl, ale na posledních pět minut bych tam šel.“

Z místa stopera musíte hráče před sebou dirigovat. Jak složité to pro vás je, když před vámi hraje třeba Petr Jiráček?

Jasně, nemůžu na něho řvát jak na mladé kluky. Ale bez komunikace by to nešlo. Když něco udělá špatně, tak bych ho měl upozornit. Na hřišti jsme týmoví, takže to – doufám – bere v pohodě. Byl jsem trochu v očekávání, jak mě starší kluci vezmou, ale nikdo mi nedal najevo, že jsem mladší.

Alternujete na místě stopera a krajního beka. Je vám jedno, kde nastupujete?

Nejvíce mi to vyhovovalo, když jsme hráli na tři stopery v řadě a já jsem byl napravo. V novém systému se čtyřmi obránci mám na pravém kraji více prostoru jít dopředu, zaútočit, ale je to zase více o běhání.

Jednou jste si to zkusil i na kraji zálohy. Co vás napadlo, když vás tam v derby na Slovácku trenér Josef Csaplár postavil?

Prvně jsem si říkal, co tam budu dělat. Pak jsem si řekl, že hraji fotbal a jedno, na kterém postu. Snažil jsem se to co nejvíce odmakat.

V závěru podzimu jste odehrál po první výměně trenéra závěrečných šest kol bez střídání. To bylo vaše nejlepší období, že?

Začalo se nám docela dařit. Dostali jsme se v tabulce výše. Trenér Kameník mi věřil. Hráli jsme vzadu na tři obránce, což mi sedělo.

Věřil vám i jeho nástupce Bohumil Páník. Po zranění jste ale vypadl ze sestavy. Mrzelo vás to hodně?

Jasně, ale vyhrávali jsme důležité zápasy, takže nebyl důvod měnit sestavu. Byl jsem rád za každou minutu, kterou jsem dostal. Chyběl jsem jen v Plzni, na Slavii jsem šel po jednom tréninku.

Mohl jste přidat ještě dva starty, ale závěrečná dvě kola byla zrušená. Čtvrteční duel proti Karviné šest hodin před výkopem.

Bylo to zajímavé. Už jsme byli dopoledne na předzápasové rozcvičce, během oběda jsme se to dozvěděli. Překvapilo nás to, byli jsme všichni nachystaní. Navíc jsem měl po dlouhé době hrát v základní sestavě. Škoda, všichni jsme si chtěli zahrát. Říkalo se, že už nám o nic nejde, ale v mistrovském zápase vždycky o něco jde.

V pondělí začínáte přípravu na novou sezonu. Co od ní čekáte?

Chtěli bychom se umístit lépe než teď. Osobně bych chtěl dát gól. V lize se mi to nepovedlo. Naposledy jsem ho vstřelil ještě za devatenáctku před rokem a půl. Pak v nějakém přípravném zápase, ale ty se nepočítají. Blízko jsem měl v Ostravě. Byla to obrovská šance, bohužel mě Budinský vychytal. Scházel mi kousíček.

Táhne vás to dopředu?

Do patnácti let jsem hrál občas v útoku. Přesněji řečeno jsem střídal útočníka se stoperem. Teď už bych si nastoupit do útoku netroufl, ale na posledních pět minut bych tam šel.

V září vás čeká poslední fáze kvalifikace o Euro do 19 let. Větším lákadlem je ale asi mistrovství světa juniorů v Indonésii příští rok, že?

Tam se může hráč ukázat a dostat se kamkoliv. Jako každý fotbalista bych chtěl do zahraničí. První se ale musíme kvalifikovat na Euro. Věřím, že máme šanci, i když domácí Nizozemci jsou velcí favorité. Nový trenér Žilák mi volal, snad se mnou počítá. Důležité je, abych pravidelně hrál a zůstal zdravý.