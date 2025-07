Cedidla o střetu s Jedličkou: Faul to nebyl, ale Martinovi se omluvím

„Vyrovnali jsme úplně na konci, takže to se cení dvojnásob, ale zase si myslím, že jsme měli víc příležitostí. Šance měla i Plzeň, ale bod jsme si podle mě zasloužili,“ řekl tvrďák Cedidla, jehož tým v úvodních dvou ligových kolech vybojoval dva body za cenné plichty se Spartou a nyní v Plzni. „Podle mě to byl celkem vyrovnaný zápas. Na konci se nám to podařilo zremizovat, takže z toho pohledu je to pro nás úspěch. Zápas měl drajv, což bylo pro diváky jen dobře. Bylo tam hodně soubojů, hodně žlutých karet a tak dále.“

Po deseti minutách hry jste se hlavami srazili s domácím brankářem Martinem Jedličkou, který pak musel z utkání odstoupit. Co se tam přesně stalo?

Abych řekl pravdu, tak jenom vím, že Filip Novák se dostal do hlavičky a vracel to tam, a já už jsem tam skákal vlastně na zadní tyči do chumlu hráčů, a pak už si toho moc nepamatuju. Vím už jen, že jsem měl ruku od krve a ležel jsem na zemi. Šel jsem fakt čistě do míče hlavou a myslím si, že k faulu nebyl důvod. I já jsem z toho střetu měl tržné zranění, taky jsem tam dostal bombu. Nemyslím si, že by se k tomu měl VAR vracet. Samozřejmě mě to mrzí, jestli jsem Martinovi způsobil nějaké zranění. Určitě se mu ozvu a omluvím.

První poločas jste dohrával s ovázanou hlavou. Nenapadlo vás, že byste se nechal vystřídat?

Chtěl jsem ukázat lidem, že nejsme z cukru, že nejsme žádné baletky – nic proti baletkám, ty jsou fajn. Zkrátka že jsme tvrdí chlapi, a myslím si, že tak by to mělo být a měli bychom lidem ukazovat tenhle styl fotbalu.

Celkově jste v utkání dostal hodně ran. Chvíli po ošetření vás tvrdě srazil i vlastní brankář Hanuš.

Jo, já jsem v tom zápase dostal asi čtyřikrát. Tak to bohužel je, když do toho jdeš naplno. Díky tomu se zase může člověk třeba udržet v základní sestavě.

V Plzni se hrálo na novém hybridním trávníku. Jak jste to vnímali?

Dívali jsme se na něj před zápasem a je to velice zajímavé, protože přece jenom se tu hrálo v úterý, a trávník byl přesto skoro jako nový. Takže se mi to líbilo. Trávník se netrhal, přestože pršelo.

Vyrovnali jste z úplně poslední akce utkání. Ještě se ale čekalo, až gól potvrdí VAR. Neměl jste v tu chvíli obavy, že branka nebude platit?

To je ta nevýhoda VARu, že člověk se raduje a pak ještě tři nebo čtyři minuty čeká, jestli to bude uznané, nebo ne. Ale když nám to uznali, tak člověk má dvakrát takové emoce. Takže z druhé strany je to vlastně dobře – má to něco do sebe a asi to tak mělo být. Euforie byla velká a hlavně Teki (střelec gólu Nemanja Tekijaški) si to užil.

Několik minut před koncem zápasu jste zahodil šanci i vy. Pořád jste věřil, že můžete vyrovnat, i když se čas krátil?

Kdyby nám trenér nevěřil, tak by nás tam nenechával. Nahoru šel Kuba Martinec, pak tam byl už i Teki a pak už jsem tam šel i já. Na hrotu jsme byli víceméně všichni stopeři – a do toho ještě David Puškáč, Honza Chramosta... Bylo nás tam fakt dost. Takže ano, pořád jsme věřili.

V prvních dvou ligových kolech Jablonec urval dva body proti favoritům. Takže spokojenost?

Určitě. Já si myslím, že spokojenost je veliká, jenom mě trošku mrzí, že to Filip Novák v Plzni odnesl zraněním. Ale myslím si, že se dá do kupy a pak budeme pokračovat dál.