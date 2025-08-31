Chance Liga 2025/2026

Rok po sestupu v nároďáku. Žádný ostych, říká si Cedidla. V lize riskoval bez masky

Petr Fojtík
  9:46
Tohle je fotbalová pohádka, která teprve začíná. Loni v červnu v Jablonci sestoupil se Zlínem z první ligy, teď už jako hráč severočeského celku dostal Martin Cedidla poprvé pozvánku do české reprezentace na nadcházející kvalifikační zápas v Černé Hoře a přípravu proti Saúdské Arábii.
Jablonecký obránce Martin Cedidla v ochranné masce

Jablonecký obránce Martin Cedidla v ochranné masce | foto: ČTK

Jablonecký obránce Jakub Martinec (vlevo) se raduje ze svého gólu.
Slovácký útočník Daniel Barát v utkání proti Jablonci
Martin Koscelník ze Slovácka s míčem před jabloneckým Michalem Beranem
Jablonecký obránce Jakub Martinec (vlevo) se snaží vypíchnout míč Michalu...
14 fotografií

„Je to krásný pocit. Psal mi jeden trenér z mládeže, že je to fakt pohádka, že se tím můžou kluci z menších klubů inspirovat. Je to sen, který má každý fotbalista,“ usmíval se Cedidla po sobotním jabloneckém vítězství 2:0 v Uherském Hradišti.

Poprvé jste nastoupil s puncem reprezentanta áčka, ovlivnilo vás to nějak?
Neřekl bych. Samozřejmě je krásné slyšet, když jste nominovaný. Na druhou stranu tohle jsou zápasy, které musíme zvládat. Hlavně mě v zápase ovlivňovala maska na obličeji (kvůli zlomenému nosu), se kterou jsem nastoupil.

Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje

V poločase jste ji sundal. Nešlo to dál?
Mám ji velkou přes čelo, hodně jsem se potil, nebylo to ideální. Kluci mi nos v pauze zatejpovali a šel jsem do risku hrát bez masky.

Riskoval jste hodně?
Kdyby mě někdo trefil loktem do nosu nebo jsem dostal míčem, mohl se mi zlomit znovu. Chtěl jsem pomoct týmu. Věděl jsem, že s maskou to nebylo ono. Druhý poločas jsem podal daleko lepší výkon než v prvním.

Takže masku na reprezentační sraz neberete?
To ještě uvidím, ale do zápasu bych s ní nešel.

Cedidla s Beranem v reprezentaci, Hašek na Černou Horu povolal i Chorého s Vydrou

Mohlo zranění nosu zhatit účast v nároďáku?
Začalo se to řešit v pondělí, protože jsem měl nos nalomený ze zápasu v Teplicích. Ptali se mě, jak na tom jsem. Během týdne jsme řešili masku a stihl jsem se nachystat na Slovácko.

Jak jste reagoval na pozvánku? Byl to pro váš šok?
Byl jsem nadšený, nečekal jsem to. Doufal jsem, že bych se mohl dostat mezi náhradníky. Je to krásné ohodnocení. Vím, že Cuf (Vladimír Coufal) má stopku za žluté karty, takže je to i tímhle. Věřím, že nějakou minutu dostanu.

Budete se ostýchat, nebo díky zkušenostem z jedenadvacítky už ne?
Doufám, že ne. Už jsem něco odehrál. Samozřejmě v áčku jsou velká jména, ale kdybych tam šel s ostychem, nemám tam co dělat. Půjdu do toho na sto procent. Snad se to povede.

Cedidla o střetu s Jedličkou: Faul to nebyl, ale Martinovi se omluvím

S Jabloncem máte před reprezentační pauzou 15 bodů ze sedmi kol. Lépe to asi zvládnout asi nešlo, že?
Je to tak. Takhle jsme si to přáli a jen doufám, že to tak půjde dále. Vzadu udržíme nulu, vyhráváme na jeden, dva góly. Na Slovácku jsme to ubojovali. Skvěle jsme bránili, zatímco v útoku jsme toho moc neměli. Slovácko bylo v ofenzivě trošku lepší, ale někdy je až neuvěřitelné, co dokáže naše defenziva ustát. Samozřejmě skvělý výkon podal brankář Honza Hanuš.

Víte, že se můžete stát suverénně nejmladším fotbalistou, který odehraje 200. zápas v české lize? Za ideální konstelace by to mělo vyjít na jaře ve Zlíně.
Zaregistroval jsem to. Ale je to strašně daleko, nějakých 21 utkání. Nesmím dostat čtyři žluté, jsem obránce, může se stát cokoliv. Bylo by to krásné, pokud by to bylo právě Zlíně. Užil bych si to. Ale teď se hlavně soustředím na reprezentaci.

Vstoupit do diskuse

