Nehezký pohled na smutný tým. Brněnský brankář Berkovec o náladě v kabině

„Nevím, proč pořád něco zachraňuju. Asi je to můj osud. Už to tak mám ale opravdu roky, pořád se v tabulce dívám dolů,“ povzdechne si čtyřiatřicetiletý gólman.

Jako jeden z veteránů brněnské sestavy nyní musí v šatně působit jako uklidňující element. „Já jsem ale kliďas po většinu času. Moc po nikom nehulákám, nechci řvát. Ačkoliv nedávno na Baníku jsem to neustál a ječel až moc. Jinak to ale chce klid, chladnou hlavu. Nesmíme se teď zbláznit z tlaku. Před dvěma lety jsme sestoupili rovnou, ale s baráží je to o trochu příjemnější,“ hledá pozitiva.

Ta nyní kabina Zbrojovky – po nedělní domácí prohře s Pardubicemi zvlášť – zoufale potřebuje. Není divu, že v ní panuje nervózní nálada, když za celou jarní část Brno vyhrálo dvakrát a právě v druhé polovině sezony je jasně nejhorším týmem ligy. „Teď to prostě nefunguje. Zasekli jsme se a nedaří se nám navázat na začátek sezony. Je to trápení a nedívá se na to z mé pozice dobře,“ hodnotí Berkovec.

„Všichni na sebe koukají, nevím, jestli už se kluci ani netěší na zápasy. To já zase říct nemůžu, rád si zahraju vždycky. Nálada není úplně šílená, neleží na nás deka, ale prostě to bolí, když potřebujete body a ony přichází jen prohry. Je to spíš takové smutné,“ přemítá.

A smutný byl i nedělní pohled do ochozů stadionu. Diváci polovinu zápasu proti Pardubicím volali po konci majitele Václava Bartoňka, část potom fandili a část také pískali. „Při zápasu se na tyhle věci primárně nesoustředíte, ale samozřejmě že to nejde nevidět a neslyšet. Na jednu stranu na to určitě fanoušci mají právo. Upřímně teď hrajeme fakt prd. Nemáme body, výsledky a ani hra nebyla dobrá. A proti Pardubicím ty dvě neproměněné penalty po poločase, to se nám vrátilo za špatnou první půli,“ nešetří týmovou sebekritikou.

„Řezňa příště promění“

Dva zkažené pokutové kopy nejlepšího střelce týmu i ligy Jakuba Řezníčka nenechávají klidného ani Berkovce. Že je jindy neomylný kanonýr pokazil, o tom není sporu, ale kritika od věkově i zkušenostmi nejbližšího spoluhráče se na něj nesnese. „Doteď byl úspěšný. A po té první si asi říkal, že prostě dá druhou a vše se zapomene, ale dopadlo to jinak. No tak promění příště,“ hází už za hlavu prohru, která Zbrojovku přikovala ke čtrnácté příčce. Nicméně schválně pouštět pokutové kopy na tréninku Řezníčkovi nebude. „Vždyť já mu je pouštím furt!“ odlehčuje situaci Berkovec.

A ještě na chvíli se vrací k nátlaku fanoušků na majitele brněnského klubu. „Je to těžké, ani žádný hráč ve Zbrojovce asi neví, jak to celé je a jak klub funguje. Jen je smutné, že diváci nadávají na majitele a tím vytváří tlak i na nás. Ale zase to chápu. Když se nedaří, hledají se příčiny a fanoušci chtějí řešení,“ rozebírá aktuální téma gólman.

I proto Berkovec a celý tým nyní musí najít především pevnou půdu pod nohama. Recept na záchranu nicméně v rukávu nemá a ani v minulosti návod nenachází. „Musíme ještě víc makat, ale účelně. Oni se totiž všichni kluci snaží, jenže tak moc, že pak přijdou nesmyslné chyby právě z přemíry snahy. Chtělo by to vypustit z hlavy, že je to boj o záchranu. Ale to je těžké, prostě se vám to dostane do hlavy,“ chápe váhání spoluhráčů v poli.

Na mentální přípravu by měl být specialistou trenér Zbrojovky Martin Hašek, Berkovcovi však příliš nepomůže. „Máme s ním teď více video rozborů, ale jinak já mám vlastní přípravu. Soustředím se v tréninku na gólmanské věci. Brankáři jsou oproti ostatním samostatná jednotka. Nemůžu kecat hráčům do hry, stejně jako neříkám automechanikovi, jak opravit auto,“ zůstává ve svém brankářském světě.

Z osobního pohledu zažívá Berkovec zvláštní sezonu. Když se v podzimní části Zbrojovce dařilo sbírat body, on měl průměrná až podprůměrná čísla a schytával za to kritiku. A když se konečně dostal do formy, týmu se naopak dařit přestalo. „Říkám si, co já dělám špatně, co dělám jinak. A na nic jsem nepřišel. Chytám pořád stejně. Asi mi chybí štěstí. Pořád ale doufám, že to přijde, a zrovna v tu pravou chvíli. Je to paradoxní. Člověk se snaží udržet výkony v nějaké rovině a co nejvíce pomoct týmu. Pak přijdou zápasy, kdy to tam padá, vy se můžete přetrhnout a neuděláte nic. Pak člověk něco chytí, a stejně dostane dva do prázdné,“ rozebírá celý ročník.

Do konce nadstavby se zřejmě ještě třikrát postaví mezi tři tyče, a pokud se Zbrojovkou splní cíl, pravděpodobně sehraje ještě další dva duely proti druholigovému týmu o udržení. „Teoretická možnost nehrát baráž sice existuje, ale my musíme koukat hlavně dolů a udržet pod sebou Zlín. Hlavně nebýt poslední.“ První krok k tomu Brno může udělat v neděli v Jablonci.