Dukla získala z druholigového Varnsdorfu obránce Amblera

Fotbalový obránce Martin Ambler přestupuje po roce v druholigovém Varnsdorfu do Dukly Praha. S nováčkem nejvyšší soutěže podepsal smlouvu do června 2027. „Když jsem dostal nabídku z Dukly, neváhal jsem ani vteřinu. Je to tým s bohatou historií a jsem moc rád, že jsem tady,“ řekl klubovému webu 24letý hráč.