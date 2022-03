Mám svůj svět. Abraham o pověsti bouřliváka i fotbalových tlačenkách

Už je to dávno, co shodil dlouhé vlasy i náušnice. Co v lize trápil svou nepříjemnou hrou protivníky. Teď nerozváží přihrávky, nýbrž obědy. „Najdou se lidé, kteří řeknou: Ten teda dopadl. Ale já si už nemusím nic dokazovat, baví mě to, já su šťastný,“ říká bývalý fotbalista Martin Abraham, který prošel Slavií i Spartou. Derby se hraje už v neděli od 18 hodin.