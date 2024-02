Tati, až budu dost dobrý, končíš! Sparťan Solbakken o Norech v lize i Haalandovi

„Zatím mám z nového prostředí jen dobré pocity. Spoustu už jsem toho pochytil, všechno sice ještě není stoprocentní, ale brzy bude,“ slibuje fanouškům, kteří od něj čekají velké věci.

Některým prý od prvního dne herním stylem i vzezřením připomínáte Tomáše Rosického. Závazek?

Hlavně velká pocta a kompliment. Musím říct, že nejste první, od koho o tomhle srovnání slyším. Na hřišti se sice pohybuju trochu níž než on, ale moc dobře vím, jak skvělým fotbalistou byl a co dokázal. Jen by asi nerad slyšel, že jsem v době, kdy válel v Arsenalu, přál Tottenhamu, což je hlavní konkurent (úsměv).