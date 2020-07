Bičík ukončil kariéru, ve Spartě povede brankáře spolu se Špitem

Pražský celek o tom informoval na svých webových stránkách.

„Po velmi dobrých zkušenostech z minulosti s duem Galinovič – Zítka jsme chtěli znovu sestavit dvojici trenérů brankářů. Pro rozvoj gólmanů v tréninkovém procesu je to důležité,“ vysvětluje sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„David má velký drajv, zkušenosti z hráčské kariéry chce promítnout do trenérské dráhy. Zároveň ví, že se ještě musí učit. Michal si poctivou prací vybudoval obraz odborníka na práci s brankáři, dostali jsme na něj i doporučení od renomovaných gólmanských trenérů. Ti ho staví v českém prostředí hodně vysoko,“ pokračoval.

Špit poslední čtyři roky trénoval gólmany v Jablonci, kde předtím dlouhá léta chytal ligu, v níž má 300 startů.

Bičík byl součástí sparťanského áčka posledních šest let, během tažení do čtvrtfinále Evropské ligy v ročníku 2015/16 byl jedničkou, pak uvolnil své místo mladším, v posledních dvou sezonách už v lize neodchytal ani minutu.

Sparťanem je od malička, poprvé s dospělými začal trénovat v osmnácti, o čtyři roky později prvně usedl na lavičku při ligovém duelu – a hned v derby se Slavií, kde na konci prvního poločasu nahradil vyloučeného Petra Koubu a vychytanou nulou přispěl k vítězství 2:0 nad rivalem.

Tou dobou se mezi tři tyče natrvalo neprosadil, a tak chodil po hostováních. Byl v Plzni, na Kladně, následovala angažmá ve Slovanu Bratislava a Liberci, kde se stal jasnou jedničkou a pomohl k titulu v roce 2012.

Vysloužil si štaci v Turecku, kde od ledna 2013 vydržel rok a půl, než se vrátil na Letnou.



„Rozhodnutí o ukončení kariéry jsem udělal s ohledem na to, že jsem dostal šanci stát se členem realizačního týmu. Je to velká výzva a moc se na novou práci těším,“ uvedl Bičík.



Špit na přelomu tisíciletí dělal ve Spartě trojku, pak byl náhradníkem Petra Čecha, po jeho odchodu do francouzského Rennes chvíli jedničkou, ale tuto pozici si dlouho neudržel. V lednu 2004 raději odešel do Jablonce, kde chytal až do léta 2016.

Nyní se do Sparty vrací, aby společně s Bičíkem nahradili Galinoviče, jenž klub opouští po třech letech.



AC Sparta Praha @ACSparta_CZ Mario Galinović nebude pokračovat jako trenér brankářů Sparty. Klub ještě v průběhu dne oznámí, kdo gólmany A-týmu povede. Mario, děkujeme Ti za práci pro Spartu a přejeme jen to nejlepší do další kariéry! #acsparta ➡️ https://t.co/8L99cLWt4Z https://t.co/k03F1jyySH oblíbit odpovědět

Chorvat s až neuvěřitelně silnou střelou měl gólmany na starosti od chvíle, kdy si jej do Sparty coby součást svého rozsáhlého týmu spolupracovníků a asistentů přivedl italský kouč Andrea Stramaccioni.

V klubu zůstal i po jeho odchodu, nejprve trénoval brankáře s Danielem Zítkou, v předchozí sezoně sám. Na Letné skončil na vlastní žádost.