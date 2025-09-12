Chance Liga 2025/2026

Když nemám čísla, zlobím se na sebe. Zlín mi sedl, těší posilu Pišoju

Petr Fojtík
  8:26
Ohromně pracovitý fotbalista, který by pro tým na hřišti vypustil duši, rychlostní typ s přímým tahem na branku schopný zastat u pravé lajny všechny pozice, ale také hráč, jenž během zápasu občas vypadne z role a jemuž zatím v české lize chybí čísla. Tak hodnotí zlínský trenér Bronislav Červenka slovenskou mašinu Mariána Pišoju (25), který se po letním příchodu z Banské Bystrice možná až překvapivě rychle zabydlel v základní sestavě nováčka Chance ligy.

Marián Pišoja ve zlínském dresu | foto: CTK / Paprskar PavelProfimedia.cz

„Můžu zatím jen poděkovat klukům, jak mě vzali mezi sebe. Celkově si to sedlo. Jsem rád, že můžu ukazovat svoje silné stránky,“ říká Pišoja před nadcházejícím domácím dvojzápasem proti Dukle Praha (13. září) a Hradci (20. září).

První dvě kola jste začal na lavičce, od vítězství v Karviné jste v základu. Čekal jste, že se tak rychle prosadíte?
Na Slovensku mě všichni strašili, že to bude hrozně náročné. A těžké to je. V první řadě je tady vyšší individuální kvalita, všechno se dělá ve větší intenzitě. Šel jsem do Zlína s tím, že to nebude jednoduché, že jsou tady kvalitní hráči, že budu muset čekat na šanci. Přišla a jen doufám, že to bude dál takhle pokračovat.

Řešil jste v létě něco jiného než Zlín?
Něco na Slovensku, něco v Polsku, ale největší smysl mi dával právě Zlín. Říkal jsem si, že by mi mohl vyhovovat styl fotbalu.

Je česká liga pro slovenské hráče přitažlivá?
Upřímně asi více lákavá je polská. Česká soutěž je fyzicky náročnější a je velmi těžké se prosadit. V Polsku se hraje jinak. Každopádně pro Slováky je česká liga krok dopředu.

Zvykl jste si ve Zlíně rychle?
S ženou se nám tady líbí hodně. Zlín je krásné, tiché město, klidné, pro rodinu. Všechno je kousek. I rodina a přátelé to sem mají ze Slovenska kousek, jezdí na každé utkání.

Trenér Červenka vás bere jako univerzála, který může nastoupit na kraji kdekoliv. Jaký post vám nejvíce sedí?
Nejlépe se cítím na křídle, v útoku. Můžu tam nejvíce využít svoje silné stránky a také tam můžu nejvíce týmu pomoct.

Kouč vás chválí, ale také zmínil, že občas během utkání ztrácíte koncentraci. Čím to je?
Měli jsme na tohle téma i videoanalýzu. Po každém zápase rozebíráme, co může být lepší, a tohle je jedna z těch věcí. Někdy neumím dělat dvě věci naráz. Ale pracuji na tom.

Sparťanský křídelník John Mercado se snaží prosadit přes Mariána Pišoju ze Zlína.

Rovněž po vás chce produktivitu, kterou jste měl v Banské Bystrici.
To od sebe vyžaduji také sám. Když nemám čísla, jsem na sebe naštvaný, přísný. Góly a asistence pomáhají mně i mužstvu. Fotbal není jen o černé práci. Křídelník musí mít čísla. V minulých zápasech jsem se už dostával do finálních věcí a věřím, že už něco přijde.

Třeba to vyjde v sobotu proti Dukle.
Víme, že hrají zajímavý fotbal. Ale doma jsme ještě neprohráli. Chceme potvrdit, že odtud se body neodváží. Přestřelka to asi nebude. Jako každý zápas bude běhavý a počítám, že rozhodne, kdo bude lepší v soubojích.

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

