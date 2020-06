O fotbalistech, zvlášť o těch mladých, si myslela, že jsou to namyšlení a nezodpovědní floutkové, kteří si dovolí cokoli, jen aby získali, co chtějí. „Ale nevedela, že ja som anielik,“ rozesmál se Marián Čišovský před pěti lety, když se rozhodl, že svůj příběh odvypráví do knížky.



Aby za sebou nechal odkaz, který nikdy nezmizí. Aby vzpomínal a těšil se z toho. A hlavně aby upozornil na potvoru, o které se skoro nic nevědělo. Amyotrofická laterální skleróza. Nevyléčitelná nemoc se zkratkou ALS.