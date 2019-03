Matějovský: Bod z Ostravy bereme, pomohla nám změna rozestavení

Komličenko míč sklepl na Mešanoviče, který střílel zblízka sám před brankářem Laštůvkou.

„Bod musíme brát, protože tady je horká půda a my neměli ideální start zápasu,“ připomněl mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský, že od čtvrté minuty prohrávali. „Utkání bylo hodně těžké, takže jsme rádi, že domů něco vezeme.“

Pomohlo vám střídání, kdy Mešanovič nahradil Křapku?

Když jsme změnili rozestavení, tak jsme se zvedli. Baník na nás vyrukoval se třemi stopery, což jsme nečekali. Snažili jsme se reagovat, ale úplně to nefungovalo. Pak přišel Muris a ve dvojici s Komlim domácí dobře napadali. Baník to měl složitější a my díky tomu získávali převahu ve středu pole. A ve finále z toho byl i ten gól.

Po něm jste se už ale do větší šance nedostali. Proč?

Chtěli jsme ve druhém poločase přidat druhý gól, ale byl to boj. Ani hřiště nebylo v ideální kondici.

Co s vámi udělal brzký gól Baníku?

Nikdy to není příjemné, ale ukázali jsme vůli. Snažili jsme se stav otočit a ve hře se nám to trošku podařilo. Bohužel kvůli terénu to nějaký extra hezký fotbal nebyl.

Ukazuje Komličenko, že patří k nejlepším útočníkům v lize, byť tentokrát na gól jen nahrál?

Naučil se hodně pracovat pro tým. Předvedl hodně bojovný výkon, udržel spoustu balonů, dostal spoustu ran. Věříme, že mu to tam zase začne víc padat, ale i tím, co odvede na hřišti, nám neskutečně pomáhá.

Jak se na utkání projevilo, že Baníku chyběl lehce zraněný Baroš?

Čekali jsme ho v sestavě, nevím, co se stalo. Jakmile jsme se dozvěděli, že nebude hrát, snažili jsme se být ostražití a připravit se na hráče, kteří ho nahradili. Víc bych to neřešil.

Na jaře jste dosud neprohráli. Je vaším cílem posun mezi nejlepších šest mužstev?

Jsme rádi, že to zatím nějak držíme. Ale abych se přiznal, žádné cíle si nedáváme. Zatím vyhrávají i týmy pod námi, takže je to tam hodně zamotané. Musíme se koukat i pod sebe.

Přesto, dá se říct, že si mužstvo po zimním posílení už sedlo?

Je vidět, že si začínáme víc rozumět. A hlavně přišla kvalita. Zatím to funguje, věřím, že tomu tak bude i nadále.