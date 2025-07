Pásku tehdy odevzdal jako Panák. Věřím, že to přijme a nebude zlý, říká Matějovský

„Taková změna nebývá obvyklá, ale nic zásadního bych za novou volbou nehledal, byť dovnitř klubu nevidím,“ připustil Matějovský, který Spartu s kapitánským céčkem vedl v letech 2011 až 2013. V klubu působil až do roku 2016.

„Zrovna já jsem po pásce nikdy nijak nebažil. Byla mi přidělena trenérem Chovancem. Když jsem o ní pak přišel, necítil jsem se špatně,“ vypráví.

V lecčem jeho situace připomíná tu Panákovu. Ten se stal kapitánem po odchodu Ladislava Krejčího do Girony, zvolil ho realizační tým kouče Friise. Spartě se nepovedl závěr sezony, v lize skončila čtvrtá. A kromě změny na trenérském postu, kam se vrátil Brian Priske, se měnil i kapitán.

„Určitě to podobné být může, ačkoli přesné detaily neznám. Svezlo se to s celým týmem, když se podíváte na výkony, od Filipa to žádný výbuch nebyl. Pak záleží na hráči, jak to vezme. Zblízka ho neznám, ale určitě to taky přijme s pokorou, než aby naschvál dělal nějaké problémy,“ myslí si Matějovský.

Matějovský o rozlučce na Letné Akce Sparťanská tečka se 6. září zúčastní v týmu legend Sparty „Jsem rád, že si na mě Sparta vzpomněla i poté, co jsem dělal rozlučku v Boleslavi. Mám radost, že budu mít šanci si na Spartě zase zahrát a věřím, že se sejde skvělá parta lidí a fanoušci si to užijí.“

Ten jako kapitán skončil se Spartou třikrát druhý a zažil, jaké to je, když jsou fanoušci nespokojení. „Obecně je tlak ve Spartě nesrovnatelný s jinými kluby u nás. Když máte pásku, je zodpovědnost ještě vyšší. Samozřejmě je to závislé na obdobích. Když se nedaří, je to pro kapitána hodně složité.“

Jak si povede ten nový?

„Může se spolehnout na velkou podporu fanoušků, za nás jich rozhodně tolik nechodilo. V minulé sezoně sice nespokojenost vzrostla, ale pořád za Spartou lidi stojí. To je příjemné pro každého,“ zdůrazní bývalý reprezentant.

Kromě Sparty vedl coby kapitán i Mladou Boleslav, kde na konci uplynulé sezony ukončil kariéru.

„Role kapitána se příliš nezměnila. Důležitá je především komunikace, vystupujete za kabinu, jste hlavní tvář pro veřejnost i trenéry a vedení klubu,“ říká Matějovský.